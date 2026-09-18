Thời sự

Thương mại và đầu tư là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Hà My

Hà My

vuthiluyentb@gmail.com
16:48 | 18/09/2026
Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tích cực, với thương mại, đầu tư và các lĩnh vực công nghệ, năng lượng, chuyển đổi xanh còn nhiều dư địa hợp tác.
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Từ ngày 20 đến ngày 25/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu

Kể từ khi bình thường hoá quan hệ ngoại giao (tháng 7/1995) đến nay, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tháng 7/2013, nhân chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Tháng 9/2023, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Hai nước tích cực triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được nâng cấp vào tháng 9/2023. Các hoạt động tiếp xúc cấp cao tiếp tục được thúc đẩy.

Thương mại và đầu tư là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ
Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được nâng cấp vào tháng 9/2023. Ảnh minh họa

Trong các trao đổi, phía Hoa Kỳ nhất quán khẳng định cam kết ủng hộ một nước Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”; tiếp tục đánh giá cao vai trò của Việt Nam và coi trọng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ phát triển trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

Trong 2 bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 9/2023 và tháng 9/2024, Tổng thống Joe Biden đã ca ngợi quan hệ hai nước và cho rằng đây là quan hệ hình mẫu.

Về hợp tác khu vực và quốc tế, hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; đặc biệt là trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và trong các cơ chế của ASEAN.

Hoa Kỳ tiếp tục khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm, đoàn kết của ASEAN cũng như tài liệu Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP). Đồng thời đánh giá cao vị trí và vai trò của Việt Nam trong ASEAN, tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cũng như tại các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc và trong ứng phó với các thách thức chung toàn cầu.

Thương mại, đầu tư tiếp tục là điểm sáng

Trong 7 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Hoa Kỳ đạt 118 tỷ USD, trong đó xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 104,7 tỷ USD (tăng 23% so với cùng kỳ 2025), nhập khẩu đạt 13,3 tỷ USD (tăng 26% so với cùng kỳ 2025). Hoa Kỳ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ và là đối tác thương mại lớn nhất ở khu vực ASEAN.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), lũy kế đến hết tháng 8/2026, Hoa Kỳ là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 11/154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 1.594 dự án, có tổng vốn trên 12,51 tỷ USD.

Hoa Kỳ cũng đứng thứ 7/80 nước và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam với 230 dự án đầu tư có tổng vốn đăng ký gần 1,3 tỷ USD.

Nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục thể hiện sự quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam, trong đó có nhiều tập đoàn công nghệ lớn (như HP, NVIDIA… ), tập đoàn về kho vận và chuyển phát (FedEx, UPS…) và doanh nghiệp về năng lượng (Excelerate Energy). Nhiều doanh nghiệp Việt Nam như FPT, Vinfast… cũng đang mở rộng đầu tư sang Hoa Kỳ.

Một số dự án trong lĩnh vực thúc đẩy chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, chống biến đổi khí hậu... của doanh nghiệp Hoa Kỳ vẫn thuộc diện ưu tiên cao, được Hoa Kỳ tích cực thúc đẩy trong quan hệ hai nước.

Bên cạnh thương mại - đầu tư, hợp tác an ninh - quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ cũng đạt được những tiến triển tích cực trong thời gian qua. Vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là ưu tiên. Hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ (MIA), tìm kiếm liệt sỹ Việt Nam, xử lý dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật tiếp tục được đẩy mạnh.

Về an ninh, hai bên bày tỏ đánh giá cao sự phát triển của hai nước trong các lĩnh vực hợp tác về an ninh, thực thi pháp luật, trong đó bao gồm hợp tác phòng chống tội phạm xuyên biên giới (ma túy, rửa tiền, buôn người, tội phạm mạng,…).

Hợp tác giáo dục đạt được nhiều bước tiến tích cực thời gian gần đây, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp bán dẫn. Hiện nay, Việt Nam có một số cơ sở giáo dục có vốn đầu tư của Hoa Kỳ tại Việt Nam gồm 6 cơ sở giáo dục phổ thông và 1 trường đại học Fulbright tại TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực giao lưu nhân dân/hợp tác địa phương. Quan hệ giữa các địa phương Việt Nam và một số bang của Hoa Kỳ như California, Oregon, Utah, Nebraska, Washington..., các thành phố như Los Angeles, Portland, Riverside, San Jose... tiếp tục được tăng cường. Nhiều địa phương và thành phố hai nước đã ký MOU hợp tác, kể cả hình thức kết nghĩa từ nhiều năm qua.

Hà My
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