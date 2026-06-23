Thời sự

Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu

Hà My

Hà My

[email protected]
08:21 | 23/06/2026
(TBTCO) - Tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao, ngày 22/6, tại Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu.
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Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao và đoàn công tác, nhân dịp tham gia Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương 2026 (PP-PF26).

Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức Chương trình hợp tác nhân đạo và ứng phó, cứu trợ thiên tai này tại tỉnh Quảng Trị - địa phương chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, cũng như tác động của thiên tai gần đây.

Khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, sâu rộng và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong hợp tác quốc phòng thời gian qua, đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, chương trình và nguyên tắc hợp tác đã thống nhất; cụ thể hóa hợp tác trong một số lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và lợi ích của mỗi bên.

Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam, đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian qua.

Ông khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực; đồng thời mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các bình diện song phương, khu vực và toàn cầu.

Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu
Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực. Ảnh: TTXVN

Nhất trí với những đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quyền Bộ trưởng Hùng Cao cho rằng hợp tác quốc phòng, trong đó có hợp tác an ninh hàng hải đóng vai trò quan trọng cho hòa bình, thịnh vượng của hai nước, cũng như an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, nâng cao năng lực, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai và các thách thức chung của khu vực.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục duy trì và mở rộng các dự án tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật.

Nhân dịp tháng 7 - tháng tri ân thương binh, liệt sỹ, sắp đến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ tăng cường chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, kỷ vật giúp tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Đây không chỉ là những hoạt động hợp tác mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn là minh chứng cho những nỗ lực hàn gắn, hòa giải và xây dựng lòng tin giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Quyền Bộ trưởng Hùng Cao bày tỏ nhất trí với nhận định trên, đồng thời chia sẻ cá nhân sinh ra trong thời kỳ chiến tranh, bởi vậy hơn ai hết hiểu được nỗi đau chiến tranh, cho rằng những thành tựu đạt được trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là minh chứng rõ nét cho tinh thần khép lại quá khứ, hướng tới tương lai giữa hai nước trong nhiều thập kỷ qua, giúp hàn gắn và chữa lành vết thương do chiến tranh để lại.

Ông cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Hoa Kỳ trong công tác tìm kiếm quân nhân mất tích, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì cam kết lâu dài đối với các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Bày tỏ xúc động khi về thăm Việt Nam lần thứ hai, Quyền Bộ trưởng Hùng Cao chia sẻ ấn tượng sâu sắc về sự phát triển và vị thế quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam. Trên cương vị hiện nay và trên hết là một người mang trong mình dòng máu Việt, ông Hùng Cao khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp vào các nỗ lực để cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ gắn bó và đóng góp vào nền hòa bình, tự cường và phát triển của đất nước, cũng như cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ./.

Hà My
Từ khóa:
hoa kỳ Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao việt nam - hoa kỳ

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