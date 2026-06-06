Thuế - Hải quan

VCCI cảnh báo nguy cơ thuế 12,5% từ Hoa Kỳ, khuyến nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát chuỗi cung ứng

Song Linh

Song Linh

[email protected]
16:43 | 06/06/2026
(TBTCO) - Trước đề xuất áp thuế bổ sung theo Mục 301 của Hoa Kỳ đối với hàng hóa từ nhiều nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khuyến nghị cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu chủ động rà soát chuỗi cung ứng, đánh giá tác động và tham gia quá trình tham vấn với phía Hoa Kỳ.
aa
Kinh tế tư nhân vượt thách thức sẵn sàng bứt phá PCI 2025: 5 địa phương dẫn đầu, Bắc Ninh nổi bật “chính quyền kiến tạo”

Doanh nghiệp Việt Nam trước nguy cơ chịu mức thuế đề xuất 12,5%

Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng thư ký VCCI cho biết, một diễn biến mới đáng chú ý liên quan đến cuộc điều tra theo Mục 301 của Hoa Kỳ về lao động cưỡng bức đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu.

Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã hoàn tất điều tra và công bố phương án áp thuế đề xuất đối với 60 nền kinh tế. Trong đó, Việt Nam cùng 53 nền kinh tế khác nằm trong nhóm bị đề xuất áp dụng mức thuế bổ sung 12,5%, mức cao nhất trong phương án mà phía Hoa Kỳ đưa ra.

VCCI cảnh báo nguy cơ thuế 12,5% từ Hoa Kỳ, khuyến nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát chuỗi cung ứng

VCCI khuyến nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát chuỗi cung ứng

Theo ông Đậu Anh Tuấn, mặc dù đây chưa phải quyết định cuối cùng mà mới chỉ là đề xuất trong quá trình lấy ý kiến công khai, điều trần và xem xét trước khi ban hành chính thức, song nguy cơ tác động tới hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam là rất đáng lưu ý.

“Các doanh nghiệp đang xuất khẩu vào Hoa Kỳ cần đặc biệt quan tâm, chủ động chuẩn bị các phương án sản xuất, xuất khẩu, đàm phán hợp đồng với đối tác và đánh giá các kịch bản có thể phát sinh nếu biện pháp thuế được áp dụng” - ông Đậu Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đáng chú ý, đây mới chỉ là một trong ba vụ việc liên quan đến Việt Nam đang được Hoa Kỳ điều tra theo Mục 301. Hai cuộc điều tra khác liên quan đến dư thừa công suất và sở hữu trí tuệ hiện vẫn chưa kết thúc, tiềm ẩn thêm những rủi ro đối với hoạt động thương mại trong thời gian tới.

Theo thông tin từ VCCI, ngày 2/6/2026, USTR đã công bố kết luận điều tra và đề xuất các biện pháp xử lý đối với 60 nền kinh tế theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, liên quan đến việc ban hành và thực thi các quy định về hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Mặc dù phía Hoa Kỳ ghi nhận các giải trình của Việt Nam về việc đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xóa bỏ lao động cưỡng bức, USTR cho rằng Việt Nam hiện chưa thiết lập một lệnh cấm mang tính pháp lý trực diện đối với hoạt động nhập khẩu các sản phẩm liên quan đến lao động cưỡng bức.

Theo đề xuất, hàng hóa từ các nền kinh tế bị điều tra sẽ chịu thuế bổ sung theo trị giá, ngoại trừ các mặt hàng thuộc danh mục loại trừ tại Phụ lục A. Trong đó, mức thuế 10% áp dụng đối với các nền kinh tế đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu hoặc có cơ chế kiểm soát đáp ứng yêu cầu của Hoa Kỳ; mức thuế 12,5% áp dụng đối với các nền kinh tế còn lại, bao gồm Việt Nam.

Ngoài ra, USTR cũng đề xuất cơ chế riêng đối với ngành dệt may, cho phép một số sản phẩm được hưởng mức thuế ưu đãi hơn nếu sử dụng tỷ lệ nhất định nguyên liệu bông và sợi nhập khẩu từ Hoa Kỳ.

Tận dụng giai đoạn tham vấn để bảo vệ lợi ích xuất khẩu

Theo VCCI, từ nay đến trước ngày 6/7/2026 là khoảng thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

USTR đã ấn định thời hạn đăng ký tham gia điều trần là ngày 22/6/2026, hạn nộp ý kiến bằng văn bản là ngày 6/7/2026 và dự kiến tổ chức điều trần công khai vào ngày 7/7/2026.

VCCI đánh giá đây là giai đoạn bản lề để các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp xuất khẩu chủ động tham gia quá trình tham vấn, cung cấp các thông tin thực tế nhằm giúp phía Hoa Kỳ có cái nhìn đầy đủ hơn về môi trường kinh doanh, các quy định lao động cũng như nỗ lực của Việt Nam trong xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch và bền vững.

Trên cơ sở đó, VCCI khuyến nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng, tăng cường truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, đánh giá mức độ phụ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ và lượng hóa các tác động có thể phát sinh nếu đề xuất thuế được thông qua.

Các doanh nghiệp cũng cần chủ động tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo đánh giá ảnh hưởng đối với sản xuất, xuất khẩu, việc làm, đầu tư và năng lực cạnh tranh để gửi tới VCCI và các cơ quan chức năng. Đây sẽ là những cơ sở thực chứng quan trọng phục vụ việc xây dựng hồ sơ bình luận gửi USTR trong thời gian tới.

Đối với các hiệp hội ngành hàng, VCCI đề nghị tăng cường phối hợp với doanh nghiệp hội viên nhằm xây dựng các lập luận chung, đề xuất mở rộng danh mục hàng hóa được loại trừ tại Phụ lục A đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đồng thời làm rõ những nỗ lực thực tế trong phòng, chống lao động cưỡng bức.

Theo VCCI, việc Chính phủ Việt Nam liên tục tham gia đối thoại và tham vấn với phía Hoa Kỳ cho thấy vẫn còn dư địa để trao đổi, giải trình và đề xuất điều chỉnh trước khi quyết định cuối cùng được ban hành.

Với vai trò đại diện cộng đồng doanh nghiệp, VCCI sẽ tiếp tục làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp ý kiến từ doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng để chuyển tải kịp thời tới các cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ.

VCCI cũng khuyến nghị doanh nghiệp không nên chờ đến khi biện pháp thuế được ban hành chính thức mới có phản ứng, mà cần tận dụng tối đa giai đoạn tham vấn hiện nay để lên tiếng bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, đồng thời góp phần duy trì môi trường thương mại ổn định, minh bạch và bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Theo VCCI, những mốc thời gian doanh nghiệp cần lưu ý

- 22/6/2026: Hạn đăng ký tham gia điều trần và nộp tóm tắt nội dung phát biểu.

- 6/7/2026: Hạn cuối nộp ý kiến bình luận bằng văn bản tới USTR.

- 7/7/2026: USTR tổ chức phiên điều trần công khai.

Song Linh
Từ khóa:
Doanh nghiệp Xuất khẩu Hoa Kỳ Nguy cơ Thuế 12 Nguy cơ Thuế 12,5% chuỗi cung ứng doanh nghiệp việt nam Mức thuế đề xuất hoa kỳ

Bài liên quan

Vinachem ký kết hợp tác với các đối tác hàng đầu Philippines

Vinachem ký kết hợp tác với các đối tác hàng đầu Philippines

Việt Nam dần trở thành điểm đến logistics của khu vực

Việt Nam dần trở thành điểm đến logistics của khu vực

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo doanh nghiệp nội địa vào sâu hơn chuỗi sản xuất toàn cầu

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo doanh nghiệp nội địa vào sâu hơn chuỗi sản xuất toàn cầu

Dành cho bạn

Infographics: Thu, chi ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2026

Infographics: Thu, chi ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2026

Thị trường tiền tệ tuần 1 - 5/6: Lãi suất liên ngân hàng áp sát 11%, phản ứng nhanh rồi xoay trục hút ròng 26.000 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 1 - 5/6: Lãi suất liên ngân hàng áp sát 11%, phản ứng nhanh rồi xoay trục hút ròng 26.000 tỷ đồng

ESG và chuỗi cung ứng xanh: Chìa khóa hút FDI thế hệ mới

ESG và chuỗi cung ứng xanh: Chìa khóa hút FDI thế hệ mới

Sức ép và cơ hội mới từ chuẩn hóa công ty đại chúng

Sức ép và cơ hội mới từ chuẩn hóa công ty đại chúng

Ngày 6/6: Giá cao su thế giới đang trong giai đoạn điều chỉnh

Ngày 6/6: Giá cao su thế giới đang trong giai đoạn điều chỉnh

Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm

Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm

Đọc thêm

Thuế tỉnh Ninh Bình nâng cao kỹ năng phát hiện, phối hợp xử lý vi phạm, tội phạm về thuế

Thuế tỉnh Ninh Bình nâng cao kỹ năng phát hiện, phối hợp xử lý vi phạm, tội phạm về thuế

(TBTCO) - Thuế tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Kinh nghiệm phát hiện và phối hợp xử lý vi phạm, tội phạm về thuế theo chức năng của cơ quan Thuế tại địa bàn tỉnh Ninh Bình”. Tọa đàm được tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng phát hiện, phối hợp xử lý vi phạm, tội phạm về thuế.
Hải quan sân bay Cam Ranh ghi nhận đà tăng của nhóm hàng xuất khẩu giá trị cao

Hải quan sân bay Cam Ranh ghi nhận đà tăng của nhóm hàng xuất khẩu giá trị cao

(TBTCO) - Đà phục hồi của hoạt động giao thương quốc tế đã tạo động lực cho xuất khẩu hàng hóa qua sân bay quốc tế Cam Ranh tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2026. Với các mặt hàng chủ lực như tôm hùm, trái cây..., kim ngạch xuất khẩu qua đơn vị đạt hơn 131,5 triệu USD, tăng hơn 86% so với cùng kỳ năm trước.
Chi cục Hải quan khu vực VIII đồng hành cùng doanh nghiệp

Chi cục Hải quan khu vực VIII đồng hành cùng doanh nghiệp

(TBTCO) - Với vai trò là lực lượng tuyến đầu trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan khu vực VIII đang từng bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý đơn thuần sang mô hình phục vụ, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp.
Hải quan đồng loạt triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026

Hải quan đồng loạt triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026

(TBTCO) - Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”, nhiều đơn vị hải quan trên các tuyến biên giới, cửa khẩu trọng điểm đã đồng loạt tăng cường kiểm soát địa bàn, quyết tâm ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa.
Số hóa Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN, thúc đẩy logistics xuyên biên giới

Số hóa Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN, thúc đẩy logistics xuyên biên giới

(TBTCO) - Sau 6 năm triển khai Nghị định số 46/2020/NĐ-CP, Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN đã góp phần thúc đẩy kết nối thương mại nội khối. Trước yêu cầu tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 46/2020/NĐ-CP theo hướng số hóa toàn diện thủ tục, thúc đẩy logistics xuyên biên giới.
Đơn giản chế độ kế toán, “tiếp sức” cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Đơn giản chế độ kế toán, “tiếp sức” cho doanh nghiệp siêu nhỏ

(TBTCO) - Theo quy định mới, doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí người thân làm kế toán. Chuyên gia cho rằng, đây là bước tiến tích cực trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy quá trình nâng cao năng lực quản trị của khu vực kinh tế hộ gia đình, qua đó tạo điều kiện để các hộ kinh doanh từng bước chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế chính thức.
Hải quan khu vực XIV kiểm soát chặt các điểm nóng buôn lậu biên giới và cảng biển

Hải quan khu vực XIV kiểm soát chặt các điểm nóng buôn lậu biên giới và cảng biển

(TBTCO) - Trước nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn biến phức tạp, Hải quan khu vực XIV đang tập trung kiểm soát chặt tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và Cảng Quy Nhơn, đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.
Hải quan lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ để nuôi dưỡng nguồn thu

Hải quan lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ để nuôi dưỡng nguồn thu

(TBTCO) - Làm việc với Chi cục Hải quan khu vực X về công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Thành Hưng yêu cầu đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách...
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

VCCI cảnh báo nguy cơ thuế 12,5% từ Hoa Kỳ, khuyến nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát chuỗi cung ứng

VCCI cảnh báo nguy cơ thuế 12,5% từ Hoa Kỳ, khuyến nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát chuỗi cung ứng

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường: Biến cam kết xanh thành hành động thường nhật

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường: Biến cam kết xanh thành hành động thường nhật

Hải Phòng thu ngân sách nội địa tăng trưởng tích cực, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu thu quý II/2026 và 6 tháng

Hải Phòng thu ngân sách nội địa tăng trưởng tích cực, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu thu quý II/2026 và 6 tháng

Hải quan nâng cao năng lực truyền thông số

Hải quan nâng cao năng lực truyền thông số

Cao Bằng: Thu nội địa 5 tháng đạt gần 60% dự toán

Cao Bằng: Thu nội địa 5 tháng đạt gần 60% dự toán

Infographics: 5 tháng, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 27,6%

Infographics: 5 tháng, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 27,6%

Quảng Ninh tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công

Quảng Ninh tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 6/6: Giá bạc tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá bạc tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh

"Biển Việt Nam - Hành trình xanh": Lan tỏa khát vọng phát triển bền vững từ tình yêu biển đảo

"Biển Việt Nam - Hành trình xanh": Lan tỏa khát vọng phát triển bền vững từ tình yêu biển đảo

Để kinh tế biển phát triển bền vững: Cần một thể chế đủ mạnh để mở đường cho nguồn lực biển

Để kinh tế biển phát triển bền vững: Cần một thể chế đủ mạnh để mở đường cho nguồn lực biển

Kết nối “đại bàng công nghệ” thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam

Kết nối “đại bàng công nghệ” thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam

Cục An toàn thực phẩm đề nghị sàn thương mại điện tử gỡ bỏ sản phẩm bị cảnh báo thu hồi

Cục An toàn thực phẩm đề nghị sàn thương mại điện tử gỡ bỏ sản phẩm bị cảnh báo thu hồi

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 4/6: Giá heo hơi đồng loạt chững giá ở cả 3 miền

Ngày 4/6: Giá heo hơi đồng loạt chững giá ở cả 3 miền

Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Tỷ giá trung tâm nhích lên 25.147 đồng, DXY duy trì vùng đỉnh 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Tỷ giá trung tâm nhích lên 25.147 đồng, DXY duy trì vùng đỉnh 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 5/6: Giá vàng tiếp tục lùi về quanh 152,4 - 155,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/6: Giá vàng tiếp tục lùi về quanh 152,4 - 155,4 triệu đồng/lượng

Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Infographics: 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng

Infographics: 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng

Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt

Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt

Ngày 5/6: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 5/6: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước