Việt Nam khẳng định sức hút với cộng đồng sản xuất quốc tế

Với tổng diện tích trưng bày hơn 15.000 m2, chuỗi triển lãm quốc tế quy tụ hơn 400 doanh nghiệp và thương hiệu đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Italy, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Việc ngày càng nhiều thương hiệu triển lãm quốc tế lựa chọn Việt Nam là điểm tổ chức phản ánh sức hấp dẫn của thị trường sản xuất trong nước, không chỉ với vai trò là điểm đến của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), mà còn đang trở thành trung tâm kết nối công nghệ, thiết bị và các giải pháp sản xuất tiên tiến của khu vực Đông Nam Á.

Các vị đại biểu cắt băng khai mạc chuỗi triển lãm. Ảnh: LV

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Bùi Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất thông minh được xác định là động lực quan trọng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tăng cường khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Những năm gần đây, Việt Nam tiếp tục duy trì sức hút đối với các nhà đầu tư nhờ môi trường kinh doanh ổn định, vị trí địa lý thuận lợi, mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp và khả năng tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự phát triển mạnh mẽ của các ngành điện tử, cơ khí chính xác, nhựa, bao bì và công nghiệp hỗ trợ cũng kéo theo nhu cầu lớn về đổi mới công nghệ, tự động hóa và nâng cao năng lực sản xuất.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên ba triển lãm quốc tế chuyên ngành về nhựa - cao su, in ấn - bao bì và sản xuất thông minh được tổ chức đồng thời tại Việt Nam, hình thành một hệ sinh thái kết nối xuyên suốt từ nguyên liệu, máy móc, công nghệ sản xuất, in ấn, bao bì đến tự động hóa và nhà máy thông minh.

Theo Ban tổ chức, mô hình này phản ánh xu hướng hội tụ giữa các lĩnh vực sản xuất trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng có nhu cầu tiếp cận toàn bộ chuỗi giá trị trong cùng một không gian, thay vì tìm kiếm giải pháp riêng lẻ cho từng ngành.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, việc quy tụ các doanh nghiệp, hiệp hội và chuyên gia quốc tế tại cùng một sự kiện được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển giao công nghệ, mở rộng hợp tác đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tiếp cận các giải pháp sản xuất tiên tiến, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh.

Xu hướng phát triển bền vững cũng là điểm nhấn nổi bật của chuỗi triển lãm năm nay. Các giải pháp về tiết kiệm năng lượng, tái chế, kinh tế tuần hoàn và sản xuất xanh sẽ được giới thiệu rộng rãi nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường xuất khẩu về môi trường và giảm phát thải, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đinh Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) cho biết, ngành nhựa Việt Nam hiện có hơn 6.000 doanh nghiệp, tạo việc làm cho trên 300.000 lao động và đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm sản xuất nhựa quan trọng của ASEAN.

Năm 2025, doanh thu toàn ngành ước đạt 34,3 tỷ USD, tăng gần 10% so với năm trước; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 10 tỷ USD. Sản phẩm nhựa Việt Nam hiện đã có mặt tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo ông Đinh Đức Thắng, trước yêu cầu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, doanh nghiệp ngành nhựa đang đẩy mạnh đầu tư công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và gia tăng năng lực cạnh tranh để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Đây cũng là hướng đi quan trọng để ngành nhựa Việt Nam phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu./.