Transimex bị xử phạt hơn 500 triệu đồng do nhiều vi phạm về công bố thông tin

Cụ thể, Transimex bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin khi chậm công bố việc không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng và chậm công bố một số tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Doanh nghiệp tiếp tục bị phạt 65 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2024 và 2025, không trình bày đầy đủ số liệu về các giao dịch với bên liên quan theo quy định.

Đáng chú ý, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt Transimex 175 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch. Theo đó, các giá trị giao dịch với một số công ty liên quan được ghi nhận tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 và 2025 không thống nhất với số liệu tại báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán. Đồng thời, doanh nghiệp bị buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là cải chính thông tin theo quy định.

Ngoài ra, Transimex còn bị phạt 85 triệu đồng do chậm báo cáo về việc không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định và 137,5 triệu đồng vì thực hiện các giao dịch cung cấp, sử dụng dịch vụ và cho thuê tài sản với các công ty có liên quan đến người nội bộ trong giai đoạn 2024 đến ngày 20/5/2026 nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo thẩm quyền trước khi ký kết hợp đồng.

Tổng cộng, Công ty cổ phần Transimex bị xử phạt 555 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công với số tiền là 92,5 triệu đồng do hành vi thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định (đối với mã trái phiếu TTCCH2428001; TTCCH2428002; TTCCH2124003 và TTCCH2226001)./.