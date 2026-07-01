Dòng tiền đang chờ kết quả kinh doanh quý II "dẫn lối"

Báo cáo thị trường của Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) cho thấy, trong tháng 6, VN-Index đã trải qua nhịp điều chỉnh đáng kể sau khi chịu áp lực chốt lời từ vùng đỉnh thiết lập trong tháng 5. Chỉ số có thời điểm lùi về mốc 1.775 điểm trước khi lực cầu bắt đáy xuất hiện, giúp thị trường phục hồi và đóng cửa tháng 6 quanh ngưỡng 1.860 điểm.

Tuy nhiên, theo VFS, đà hồi phục của chỉ số chưa phản ánh đầy đủ sức khỏe của thị trường khi độ rộng vẫn nghiêng mạnh về phía giảm giá. Trong tháng 6, có tới 45,14% số cổ phiếu giảm giá, trong khi chỉ khoảng 36% số mã tăng giá. Điều này cho thấy diễn biến tăng điểm chủ yếu được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn, thay vì sự đồng thuận của toàn thị trường.

Các chỉ báo kỹ thuật cũng phát đi tín hiệu thận trọng khi MACD tiếp tục phân kỳ âm, RSI giảm về quanh 43 điểm, phản ánh động lượng ngắn hạn suy yếu. Điểm sáng chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup và một số cổ phiếu tài chính, đóng vai trò giữ nhịp cho chỉ số.

VN-Index được dự báo tiếp tục dao động trong vùng 1.800 - 1.900 điểm với sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Ảnh: VFS

Đáng chú ý, thanh khoản tiếp tục suy giảm mạnh. Giá trị giao dịch bình quân chỉ duy trì trên 20.000 tỷ đồng mỗi phiên, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn sôi động đầu năm và là mức thấp nhất trong khoảng một năm trở lại đây. Theo VFS, sự sụt giảm này phản ánh tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư khi lực cầu tại vùng giá cao vẫn khá dè dặt.

Về dòng vốn ngoại, hoạt động giao dịch tiếp tục phân hóa. Khối ngoại bán ròng mạnh tại nhóm ngân hàng như VPB, TCB, MBB, CTG, đồng thời giảm tỷ trọng ở HPG và VHM. Ngược lại, dòng tiền ngoại có xu hướng giải ngân vào một số cổ phiếu như POW, PVD, MSB, NLG và MWG.

Theo VFS, tháng 7, thị trường sẽ bước vào giai đoạn quan trọng khi doanh nghiệp lần lượt công bố kết quả kinh doanh quý II/2026. Đây được kỳ vọng sẽ là yếu tố giúp dòng tiền có cơ sở lựa chọn cổ phiếu thay vì giao dịch theo tâm lý như giai đoạn vừa qua.

Bên cạnh đó, việc nhiều chính sách hỗ trợ tăng trưởng và khơi thông dòng vốn được triển khai cũng có thể tạo thêm động lực cho thị trường trong nửa cuối năm.

VFS cũng lưu ý nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến tỷ giá và cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối tháng 7, bởi đây có thể là yếu tố tác động đến tâm lý thị trường.

Về triển vọng thị trường trong tháng 7, VFS đưa ra hai kịch bản. Kịch bản có xác suất cao hơn (70%) là VN-Index tiếp tục dao động trong vùng 1.800 - 1.900 điểm với sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Trong bối cảnh đó, dòng tiền nhiều khả năng sẽ dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có nền tảng cơ bản tốt, trong khi nhóm cổ phiếu trụ tiếp tục giữ vai trò ổn định chỉ số.

Ở kịch bản còn lại (30%), nếu VN-Index đánh mất vùng hỗ trợ 1.775 điểm, chỉ số có thể lùi về vùng 1.670 điểm. Tuy nhiên, VFS cho rằng, khả năng này thấp hơn khi thị trường đang có thêm các yếu tố hỗ trợ từ mùa báo cáo tài chính quý II và kỳ vọng chính sách trong nước./.