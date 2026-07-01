Vinachem được Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an khen trưởng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Việc được Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an ghi nhận là minh chứng cho những nỗ lực của Vinachem trong thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, ổn định; đồng thời chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong công tác bảo vệ an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh Bằng công nhận đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh, trật tự, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế đã tặng Giấy khen cho Vinachem vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp thiết thực của Tập đoàn trong việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an ninh kinh tế.

Tập đoàn và nhiều cá nhân của Vinachem được Cục An ninh kinh tế khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đối với khen thưởng cá nhân, ông Phùng Quang Hiệp - Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem, ông Nguyễn Hữu Tú - Tổng Giám đốc Vinachem và ông Nguyễn Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam được Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tặng Giấy khen vì những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và bảo đảm an ninh kinh tế.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là phong trào thi đua rộng khắp nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Trong những năm qua, Bộ Công an xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế.

Là doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò nòng cốt của ngành hóa chất Việt Nam, Vinachem luôn chú trọng xây dựng hệ thống quản trị an ninh, an toàn tại các đơn vị thành viên; tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người lao động; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, phòng, chống tội phạm và bảo đảm an toàn sản xuất.

Những kết quả này không chỉ góp phần giữ vững hoạt động ổn định của doanh nghiệp, mà còn đóng góp tích cực vào bảo đảm an ninh kinh tế quốc gia, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn trong giai đoạn mới./.