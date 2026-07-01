Maersk Việt Nam gửi thư cảm ơn Công ty Hoa tiêu hàng hải miền Bắc

Ngày 29/6/2026, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Maersk Việt Nam gửi thư cảm ơn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Bắc và người trực tiếp dẫn tàu cập Cảng Container Quốc tế Hateco Hải Phòng - HHIT (TP. Hải Phòng).

Hình ảnh tàu Matz Maersk trong dữ liệu tàu quốc tế, thể hiện quy mô của dòng tàu container thế hệ lớn đang khai thác trên các tuyến vận tải biển toàn cầu. Ảnh: Hafen Hamburg/Port of Hamburg.

Là đại lý cho Hãng tàu Maersk, ông Ninh Công Minh - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Maersk Việt Nam cho biết, tàu Matz Maersk có chiều dài 399,2 m, rộng 60 m, trọng tải toàn phần 214.000 DWT, có thể chuyên chở 18.270 Tues đã cập và rời cảng HHIT vào ngày 22 và 23/6 thành công tốt đẹp.

Ông Minh cũng nhìn nhận, đây là “siêu tàu” container lớn nhất từng cập cảng Hải Phòng từ trước đến nay, cũng là một trong những siêu tàu container trên thế giới. Việc đưa con tàu này vào cảng Hải Phòng sẽ gặp rất nhiều thách thức, khó khăn và có thể cả rủi ro. Tuy nhiên, ông Minh cho biết, với sự quyết tâm của tất cả các bên liên quan, trong đó có Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Bắc, đã quyết định đưa con tàu này vào HHIT và đã thành công.

“Có rất nhiều cá nhân, tập thể cùng các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt trong số đó phải kể đến cái tên không thể thiếu là Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Bắc đã có những đóng góp và hỗ trợ rất lớn cho sự thành công của sự kiện này” - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Maersk Việt Nam nhấn mạnh.

Khẳng định Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Bắc đã cử hoa tiêu có khả năng chuyên môn tốt, có tính chuyên nghiệp cao trực tiếp dẫn tàu cập cảng, ông Eric Yong Jia Pu - Lãnh đạo của Tập đoàn, thuộc vùng châu Á - Thái Bình Dương, người có mặt tại cầu cảng HHIT trong khi tàu cập cầu rất hài lòng với tính chuyên nghiệp của hoa tiêu.

Đánh giá về chất lượng dịch vụ hoa tiêu ở Hải Phòng, ông Robert Bartosz Knap - Thuyền trưởng tàu Matz Maersk bày tỏ hài lòng về dịch vụ hoa tiêu, đồng thời khẳng định hoa tiêu có tinh thần, thái độ, kỹ năng giao tiếp cũng như khả năng chuyên môn rất tốt.

Bằng thư này, Công ty TNHH Maersk Việt Nam cảm ơn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Bắc, Giám đốc Công ty và Trưởng phòng Hoa tiêu đã có sự chuẩn bị, hợp tác tốt và hỗ trợ tàu tối đa, dẫn tàu cập và rời cảng thành công theo đúng kế hoạch./.