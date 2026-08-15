Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 75% dự toán

Ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên cho biết, 7 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 1.142,5 tỷ đồng trong đó, thu từ tiền sử dụng đất đạt 243,5 tỷ đồng, bằng 81,2% dự toán Trung ương giao, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ thuế, phí và thu khác đạt 899 tỷ đồng, bằng 74,1% dự toán Trung ương giao, tăng 15,8% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu tiền sử dụng đất chưa đạt tiến độ do một số dự án đã giao đất, xác định giá đất nhưng nhà đầu tư còn ý kiến về số tiền phải nộp, trong đó có Khu dân cư, dịch vụ thương mại tại xã Thanh Hưng, xã Thanh Chăn do Công ty cổ phần Danco Land thuê đất. Dự kiến tháng 8/2026 sẽ thu nộp ngân sách từ dự án này và Khu dân cư đô thị Mường Thanh A.

Công chức Thuế tỉnh Điện Biên tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Đối với thuế, phí và thu khác, việc triển khai chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026 cũng ảnh hưởng đến số thu ngân sách trong tháng 7/2026.

Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Điện Biên, trong tháng 8/2026, đơn vị đặt mục tiêu thu ngân sách 138 tỷ đồng, bao gồm: 36,2 tỷ đồng tiền sử dụng đất; 101,8 tỷ đồng thuế, phí, thu khác và thu từ xổ số kiến thiết. Thuế tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, xã, phường nắm kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất; rà soát 100% hồ sơ khai thuế; tăng cường kiểm tra hóa đơn điện tử.

Đồng thời, Thuế tỉnh Điện Biên chú trọng đôn đốc thu hồi nợ thuế, áp dụng biện pháp cưỡng chế; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, triển khai eTax Mobile và chính sách thuế mới. Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao nữa trách nhiệm và hiệu quả trong thực thi công vụ.