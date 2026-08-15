Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 75% dự toán

17:54 | 15/08/2026
(TBTCO) - Theo Thuế tỉnh Điện Biên, 7 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 1.142,5 tỷ đồng, bằng 75,5% dự toán Trung ương giao, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.
aa
Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 69% dự toán

Ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên cho biết, 7 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 1.142,5 tỷ đồng trong đó, thu từ tiền sử dụng đất đạt 243,5 tỷ đồng, bằng 81,2% dự toán Trung ương giao, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ thuế, phí và thu khác đạt 899 tỷ đồng, bằng 74,1% dự toán Trung ương giao, tăng 15,8% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu tiền sử dụng đất chưa đạt tiến độ do một số dự án đã giao đất, xác định giá đất nhưng nhà đầu tư còn ý kiến về số tiền phải nộp, trong đó có Khu dân cư, dịch vụ thương mại tại xã Thanh Hưng, xã Thanh Chăn do Công ty cổ phần Danco Land thuê đất. Dự kiến tháng 8/2026 sẽ thu nộp ngân sách từ dự án này và Khu dân cư đô thị Mường Thanh A.

Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 75% dự toán
Công chức Thuế tỉnh Điện Biên tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Đối với thuế, phí và thu khác, việc triển khai chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026 cũng ảnh hưởng đến số thu ngân sách trong tháng 7/2026.

Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Điện Biên, trong tháng 8/2026, đơn vị đặt mục tiêu thu ngân sách 138 tỷ đồng, bao gồm: 36,2 tỷ đồng tiền sử dụng đất; 101,8 tỷ đồng thuế, phí, thu khác và thu từ xổ số kiến thiết. Thuế tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, xã, phường nắm kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất; rà soát 100% hồ sơ khai thuế; tăng cường kiểm tra hóa đơn điện tử.

Đồng thời, Thuế tỉnh Điện Biên chú trọng đôn đốc thu hồi nợ thuế, áp dụng biện pháp cưỡng chế; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, triển khai eTax Mobile và chính sách thuế mới. Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao nữa trách nhiệm và hiệu quả trong thực thi công vụ.

Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên cho hay, để hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục bám sát từng địa bàn, khoản thu, sắc thuế; khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất, chủ động chống thất thu và quản lý nguồn thu. Các giải pháp này sẽ giúp Thuế tỉnh Điện Biên duy trì đà tăng thu, phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách năm 2026 đã đề ra.
Đức Việt
Từ khóa:
thuế tỉnh điện biên thu ngân sách ông nguyễn qung việt dự toán ngân sách nhà nước

Bài liên quan

Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách tháng 7 tháng tăng hơn 9% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách tháng 7 tháng tăng hơn 9% so với cùng kỳ

Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 8.800 tỷ đồng trong 7 tháng

Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 8.800 tỷ đồng trong 7 tháng

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 93% dự toán

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 93% dự toán

Dành cho bạn

Vốn xanh không chỉ nhìn vào “màu xanh” của dự án

Vốn xanh không chỉ nhìn vào “màu xanh” của dự án

Infographics: 103.865 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Infographics: 103.865 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Giá cà phê phục hồi trước biến động thời tiết và nguồn cung

Giá cà phê phục hồi trước biến động thời tiết và nguồn cung

Giảm gánh nặng thực hiện nghĩa vụ thuế cho người kinh doanh

Giảm gánh nặng thực hiện nghĩa vụ thuế cho người kinh doanh

Rút ngắn thời gian thanh toán, khơi thông dòng vốn ngân sách

Rút ngắn thời gian thanh toán, khơi thông dòng vốn ngân sách

Thị trường tiền tệ tuần 10 - 14/8: Lãi suất qua đêm về quanh 4%, kênh hoán đổi từng "giải khát" thanh khoản 143.000 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 10 - 14/8: Lãi suất qua đêm về quanh 4%, kênh hoán đổi từng "giải khát" thanh khoản 143.000 tỷ đồng

Đọc thêm

Hải quan Việt Nam và UNODC phối hợp tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển

Hải quan Việt Nam và UNODC phối hợp tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển

(TBTCO) - Trước xu hướng tăng cường sử dụng công nghệ cao của tội phạm trên biển, Cục Hải quan cùng Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) phối hợp tổ chức khóa tập huấn về trích xuất chứng cứ điện tử từ các thiết bị thu giữ trên biển, góp phần nâng cao năng lực điều tra, thực thi pháp luật và tăng cường hợp tác quốc tế.
Hải quan tăng cường năng lực giám sát trên biển bằng công nghệ hiện đại

Hải quan tăng cường năng lực giám sát trên biển bằng công nghệ hiện đại

(TBTCO) - Cục Hải quan phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và Thực thi pháp luật quốc tế (INL), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo tập huấn về nhận thức tình hình trên biển từ ngày 10 - 14/8 tại TP. Hồ Chí Minh, nhằm trang bị kỹ năng kiểm soát, hiện đại hóa công tác phòng, chống buôn lậu trên các tuyến hàng hải.
Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nợ thuế

Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nợ thuế

(TBTCO) - Quy mô người nộp thuế ngày càng lớn, trong khi số khoản nợ và tình trạng người nộp thuế không còn hoạt động đặt ra áp lực ngày càng cao cho công tác quản lý. Thuế TP. Hồ Chí Minh đang chuyển từ phương thức quản lý nợ truyền thống sang dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, qua đó nâng cao hiệu quả thu hồi nợ và hạn chế thất thu ngân sách.
Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục tìm ra 36 chủ nhân hóa đơn may mắn

Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục tìm ra 36 chủ nhân hóa đơn may mắn

(TBTCO) - Chiều ngày 13/8/2026, trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát, Thuế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức ấn nút quay thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV/2025.
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận diện những sai sót, rủi ro pháp lý

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận diện những sai sót, rủi ro pháp lý

Nhằm triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực thuế năm 2026, Cục Thuế vừa tổ chức cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức nghề nghiệp để trao đổi, nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận kịp thời các quy định mới, nhận diện được những sai sót, rủi ro pháp lý thường gặp trong quá trình hoạt động.
Đắk Lắk hoàn tất cài đặt eTax Mobile cho hộ kinh doanh thuộc diện triển khai

Đắk Lắk hoàn tất cài đặt eTax Mobile cho hộ kinh doanh thuộc diện triển khai

(TBTCO) - Thuế tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành cài đặt ứng dụng eTax Mobile cho 100% hộ kinh doanh thuộc diện triển khai, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh số hóa trong quản lý, kê khai và nộp thuế đối với khu vực này.
Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

(TBTCO) - Lực lượng Hải quan vừa phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp có quy mô đặc biệt lớn tại cảng Quy Nhơn, thu giữ 1.193 kg ngà voi.
Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố sửa đổi, bổ sung 1 thủ tục hành chính và bãi bỏ 1 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan liên quan đến phân loại máy móc, thiết bị nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 15/9/2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 75% dự toán

Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 75% dự toán

Từ cứ điểm sản xuất đến điểm đến chiến lược

Từ cứ điểm sản xuất đến điểm đến chiến lược

Phân cấp mạnh mẽ để tối ưu hóa nguồn lực

Phân cấp mạnh mẽ để tối ưu hóa nguồn lực

Đưa tiếng nói từ cửa khẩu vào quá trình hoàn thiện pháp luật hải quan

Đưa tiếng nói từ cửa khẩu vào quá trình hoàn thiện pháp luật hải quan

Dược phẩm Hà Tây phải nộp hơn 2 tỷ đồng sau quyết định xử phạt về thuế

Dược phẩm Hà Tây phải nộp hơn 2 tỷ đồng sau quyết định xử phạt về thuế

Giảm 30% thuế thu nhập: Khoản “đệm” tài chính giúp doanh nghiệp trụ vững trước biến động

Giảm 30% thuế thu nhập: Khoản “đệm” tài chính giúp doanh nghiệp trụ vững trước biến động

Ngày 15/8: Giá bạc đảo chiều tăng

Ngày 15/8: Giá bạc đảo chiều tăng

Hoàn thiện giao dịch điện tử, nâng chuẩn vận hành thị trường chứng khoán

Hoàn thiện giao dịch điện tử, nâng chuẩn vận hành thị trường chứng khoán

Australia đang mở thêm dư địa cho nông sản, thực phẩm Việt Nam

Australia đang mở thêm dư địa cho nông sản, thực phẩm Việt Nam

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Ngày 15/8: Giá heo hơi đang có dấu hiệu chậm lại

Ngày 15/8: Giá heo hơi đang có dấu hiệu chậm lại

Tỷ giá USD hôm nay (14/8): Tỷ giá trung tâm giảm, PPI Mỹ thấp hơn dự báo kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (14/8): Tỷ giá trung tâm giảm, PPI Mỹ thấp hơn dự báo kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Hà Nội siết quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ

Hà Nội siết quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ

Ngày 13/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Giá dầu thô giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp

Giá dầu thô giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn