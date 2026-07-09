Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 69% dự toán

Đánh giá kết quả thu ngân sách 6 tháng, ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên cho hay, đơn vị đã chủ động, linh hoạt điều hành, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường chống thất thu và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Trong đó, thuế, phí và thu khác đạt 815,6 tỷ đồng, bằng 67,2% dự toán, tăng 23,8% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 232,1 tỷ đồng, bằng 77,4% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, cơ cấu nguồn thu tiếp tục được cải thiện với nhiều khoản thu hoàn thành vượt tiến độ. Có 13/17 khoản thu đạt trên 50% dự toán, nổi bật là thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 209%, thuế thu nhập cá nhân đạt 112,7%, thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại đạt 99,8%, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 88,4%, thu khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 77,7%, thu tiền sử dụng đất đạt 77,4%...

Ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên trao tặng Bằng khen cho 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn. Ảnh: CTV.

Có 10/17 khoản thu tăng so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự phục hồi tích cực của nhiều lĩnh vực kinh tế trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nợ được triển khai quyết liệt với số tiền thu nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp ước đạt 500 tỷ đồng. Công tác kiểm tra thuế được tăng cường, qua 42 cuộc kiểm tra đã kiến nghị tăng thu hơn 4,4 tỷ đồng. Hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục được đổi mới với hơn 60 bài tuyên truyền, hàng nghìn lượt hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến.

Công tác chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực khi tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử đạt 100%, tỷ lệ tiền nộp điện tử đạt 98%, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đạt 98,48%...

Theo Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 là tiền đề quan trọng cho những tháng cuối năm. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nhiều khó khăn khi các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn thu; tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất tại một số địa phương còn chậm; hoạt động thương mại điện tử phát triển nhanh, trong khi công tác quản lý dữ liệu vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Điều đó đòi hỏi Thuế tỉnh không chỉ cần bám sát diễn biến thực tế mà còn phải đổi mới phương thức quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa tăng.

Theo mục tiêu đề ra, 6 tháng cuối năm 2026, Thuế tỉnh Điện Biên phấn đấu thu ngân sách đạt từ 1.112,3 tỷ đồng trở lên, đưa tổng thu cả năm đạt trên 2.160 tỷ đồng, hoàn thành 100% dự toán. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi sát tiến độ thu theo từng địa bàn, từng khoản thu, sắc thuế và từng nhóm người nộp thuế; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế. Đồng thời, tăng cường quản lý đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao về thuế.