Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Điện Biên tuyên truyền, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế quyết toán thuế

Đức Việt

18:43 | 28/03/2026
(TBTCO) - Trong kỳ quyết toán thuế năm 2025, Thuế tỉnh Điện Biên đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế một cách thuận tiện, nhanh chóng và đúng thời gian quy định.
Thuế tỉnh Điện Biên hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025

Chủ động tiếp cận người nộp thuế cung cấp thông tin chính sách thuế mới

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên cho hay, có thể khẳng định Thuế tỉnh Điện Biên và các đơn vị thuộc Thuế tỉnh đã chủ động trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và coi đây là yếu tố then chốt để xây dựng hệ thống thuế hiện đại, minh bạch và thân thiện thay vì chỉ phản hồi khi có yêu cầu.

Đáng chú ý, trong kỳ quyết toán thuế thu nhậ doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025, Thuế tỉnh tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên đa kênh, kết hợp linh hoạt giữa các hình thức tuyên truyền truyền thống và hiện đại. Theo đó, cơ quan thuế tổng hợp các chính sách thuế mới, đăng tải thông tin kịp thời về nội dung sửa đổi, bổ sung của chính sách thuế trên phương tiện báo, đài, Trang thông tin điện tử Thuế tỉnh, Zalo, fanpage của ngành và các Thuế cơ sở... để người nộp thuế nhanh chóng tiếp cận thông tin.

Ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo ông Việt, việc Thuế tỉnh Điện Biên tuyên truyền, hỗ trợ cũng là chủ động tiếp cận người nộp thuế cung cấp thông tin về những chính sách thuế mới, giúp đưa chính sách pháp luật thuế vào cuộc sống một cách kịp thời và đầy đủ. Qua đó, người nộp thuế hiểu rõ chính sách thuế, chấp hành chính sách, hạn chế những sai sót và rủi ro pháp lý cho người nộp thuế.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Điện Biên cho biết, để tiếp tục đồng hành cùng người nộp thuế trên địa bàn tỉnh trong việc quyết toán thuế, đơn vị ngay từ đầu năm đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế và hỗ trợ pháp lý cho người nộp thuế năm 2026.

Đặc biệt, ngày 19/3 vừa qua, Thuế tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị hướng dẫn, hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Thuế tỉnh Điện Biên, đồng thời kết nối trực tuyến đến 10 điểm cầu tại các Thuế cơ sở trên địa bàn tỉnh. Hội nghị là diễn đàn để cơ quan thuế lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, phản ánh và vướng mắc của người nộp thuế. Từ đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết các kiến nghị phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần tạo sự đồng thuận và nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế.

Cơ quan thuế luôn là người bạn đồng hành của người nộp thuế

Tuy nhiên, Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên cho biết, theo đánh giá của đơn vị qua công tác hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế năm 2025, người nộp thuế trên địa bàn gặp vướng mắc cần hỗ trợ.

Cụ thể, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7/2025, có nhiều đơn vị hành chính sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước khi thực hiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 vướng mắc về xác định thu nhập chịu thuế năm của cá nhân khi có thu nhập trong năm từ 2 nơi.

Công chức Thuế tỉnh Điện Biên đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

Đồng thời, các đơn vị hành chính sự nghiệp sau khi sắp xếp mới đi vào hoạt động khi thực hiện ủy quyền quyết toán, do vậy chưa hiểu rõ về các phụ cấp được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công. Các nội dung vướng mắc đã được Thuế tỉnh Điện Biên hỗ trợ và giải quyết kịp thời.

Ngoài ra, trong kỳ quyết toán thuế, nhiều người nộp thuế thường có xu hướng thực hiện kê khai, nộp thuế sát thời hạn. Do vậy, Thuế tỉnh Điện Biên đã khuyến cáo việc số lượng hồ sơ tăng đột biến trong thời gian ngắn, lượng truy cập lớn, làm hệ thống quá tải, dẫn đến truy cập chậm, quá trình bị gián đoạn hoặc chậm xử lý. Những yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm của người nộp thuế mà còn gây áp lực lớn lên hạ tầng kỹ thuật và công tác hỗ trợ của cơ quan thuế.

“Với phương châm lấy người nộp thuế là trung tâm để cơ quan thuế “phục vụ”, cơ quan thuế luôn là người bạn đồng hành của người nộp thuế. Thuế tỉnh Điện Biên tiếp tục chủ động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tạo ra sự đồng thuận, nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật thuế, tạo niềm tin của người nộp thuế với cơ quan thuế và đây cũng là thước đo chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người nộp thuế đối với cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Từ đó, củng cố niềm tin giữa cơ quan thuế với người nộp thuế, góp phần đảm bảo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước” - ông Việt khẳng định./.

Hải quan hỏa tốc triển khai chính sách thuế xăng dầu ngay khi Chính phủ có quyết sách

Hải quan hỏa tốc triển khai chính sách thuế xăng dầu ngay khi Chính phủ có quyết sách

Thuế TP. Huế tiếp tục đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Thuế TP. Huế tiếp tục đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Người bạn đồng hành giúp hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế

Người bạn đồng hành giúp hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế

Thuế tỉnh Điện Biên tuyên truyền, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế quyết toán thuế

Thuế tỉnh Điện Biên tuyên truyền, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế quyết toán thuế

Công nghệ và tuần hoàn: Hiện thực hóa khát vọng nông nghiệp xanh và bền vững

Công nghệ và tuần hoàn: Hiện thực hóa khát vọng nông nghiệp xanh và bền vững

Nhóm Ngân hàng Thế giới sẵn sàng triển khai hỗ trợ quy mô lớn ứng phó khủng hoảng Trung Đông

Nhóm Ngân hàng Thế giới sẵn sàng triển khai hỗ trợ quy mô lớn ứng phó khủng hoảng Trung Đông

Hà Nội thông qua quy hoạch 100 năm: Định hình đô thị đa trung tâm, vươn tầm toàn cầu

Hà Nội thông qua quy hoạch 100 năm: Định hình đô thị đa trung tâm, vươn tầm toàn cầu

Hà Nội điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách, tăng nguồn lực cho cơ sở

Hà Nội điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách, tăng nguồn lực cho cơ sở

Hà Nội vạch chiến lược bứt phá 2026 - 2030, hướng tới đô thị “Văn hiến - Hiện đại - Hạnh phúc”

Hà Nội vạch chiến lược bứt phá 2026 - 2030, hướng tới đô thị “Văn hiến - Hiện đại - Hạnh phúc”

Hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế theo hướng giảm rủi ro cho người nộp thuế

(TBTCO) - Việc hoàn thiện các quy định theo hướng rõ ràng, minh bạch và khả thi sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế; đồng thời tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật.
Thuế Quảng Ninh hỗ trợ cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai và nộp thuế theo phương pháp kê khai

(TBTCO) - Từ năm 2026, hàng chục nghìn hộ kinh doanh tại Quảng Ninh bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi thực hiện kê khai thuế theo doanh thu thực tế. Không chỉ thay đổi cách tính thuế, đây còn là bước tiến lớn trong minh bạch hóa hoạt động kinh doanh. Trước những bỡ ngỡ ban đầu, ngành Thuế Quảng Ninh đã triển khai hàng loạt giải pháp đồng hành, giúp người nộp thuế thích nghi nhanh chóng và thực hiện đúng quy định ngay từ những kỳ kê khai đầu tiên.
Ứng dụng AI, Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng đồng hành doanh nghiệp chuyển đổi số

(TBTCO) - Thực hiện chủ trương tạo thuận lợi thương mại, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khai báo hải quan cho thấy quyết tâm của Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng, Chi cục Hải quan khu vực XII trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, giảm sai sót, rút ngắn thời gian thông quan và nâng cao chất lượng tuân thủ.
5 vấn đề doanh nghiệp "đặt hàng" khi hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế

(TBTCO) - Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 sẽ có hiệu lực từ 1/7/2026, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn cho rằng, chất lượng các nghị định hướng dẫn sẽ quyết định trực tiếp trải nghiệm tuân thủ của hàng triệu người nộp thuế. VCCI đề xuất 5 nhóm vấn đề cần được hoàn thiện để chính sách đi vào cuộc sống.
Tuyên Quang: Hải quan Thanh Thủy củng cố "phòng tuyến nhân dân" chống buôn lậu

(TBTCO) - Thông qua tuyên truyền trực tiếp tại thôn Nà Toong (Thanh Thủy, Tuyên Quang), lực lượng hải quan và các đơn vị phối hợp đã nâng cao nhận thức pháp luật, phát huy vai trò người dân trong phát hiện, tố giác buôn lậu, ma túy, góp phần giữ vững an ninh biên giới từ cơ sở.
Ba điểm "đúng và trúng" trong tái thiết kế quy trình quản lý thuế hiện đại

(TBTCO) - Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn ghi nhận có ba điểm "đúng và trúng" mà dự án tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ trong quản lý thuế và thiết kế kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin mang lại.
Doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng cùng nhập cuộc

(TBTCO) - Cùng với cơ quan thuế, các doanh nghiệp công nghệ và hệ thống ngân hàng thương mại đang đồng loạt vào cuộc, mang theo các giải pháp tài chính, nền tảng công nghệ nhằm hỗ trợ thiết thực cho hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế theo quy định mới.
Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế phục vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

(TBTCO) - Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) vừa tổ chức Hội nghị "Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025" với sự tham dự trực tiếp của đại diện 15 tập đoàn, doanh nghiệp lớn và trực tuyến tại điểm cầu của các doanh nghiệp, tập đoàn trên cả nước.
Thuế tỉnh Điện Biên tuyên truyền, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế quyết toán thuế

Thuế tỉnh Điện Biên tuyên truyền, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế quyết toán thuế

Nhóm Ngân hàng Thế giới sẵn sàng triển khai hỗ trợ quy mô lớn ứng phó khủng hoảng Trung Đông

Nhóm Ngân hàng Thế giới sẵn sàng triển khai hỗ trợ quy mô lớn ứng phó khủng hoảng Trung Đông

Hà Nội điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách, tăng nguồn lực cho cơ sở

Hà Nội điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách, tăng nguồn lực cho cơ sở

Hà Nội vạch chiến lược bứt phá 2026 - 2030, hướng tới đô thị “Văn hiến - Hiện đại - Hạnh phúc”

Hà Nội vạch chiến lược bứt phá 2026 - 2030, hướng tới đô thị “Văn hiến - Hiện đại - Hạnh phúc”

EuroCham công bố ban lãnh đạo mới và định hướng chiến lược cho năm 2026

EuroCham công bố ban lãnh đạo mới và định hướng chiến lược cho năm 2026

Gia Lai: Doanh nghiệp đề xuất dự án cao tốc nối Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh

Gia Lai: Doanh nghiệp đề xuất dự án cao tốc nối Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh

Gia Lai sắp có trung tâm Dự án Trung tâm Dữ liệu nghìn tỷ đồng

Gia Lai sắp có trung tâm Dự án Trung tâm Dữ liệu nghìn tỷ đồng

“Lộ diện” phân khu dự án gần 1.000ha vừa được phê duyệt tại Tây Ninh

“Lộ diện” phân khu dự án gần 1.000ha vừa được phê duyệt tại Tây Ninh

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Hai bài toán cho sân bay Ninh Bình “cất cánh”

Hai bài toán cho sân bay Ninh Bình “cất cánh”

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng