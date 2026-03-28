Thuế tỉnh Điện Biên tuyên truyền, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế quyết toán thuế

Chủ động tiếp cận người nộp thuế cung cấp thông tin chính sách thuế mới

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên cho hay, có thể khẳng định Thuế tỉnh Điện Biên và các đơn vị thuộc Thuế tỉnh đã chủ động trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và coi đây là yếu tố then chốt để xây dựng hệ thống thuế hiện đại, minh bạch và thân thiện thay vì chỉ phản hồi khi có yêu cầu.

Đáng chú ý, trong kỳ quyết toán thuế thu nhậ doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025, Thuế tỉnh tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên đa kênh, kết hợp linh hoạt giữa các hình thức tuyên truyền truyền thống và hiện đại. Theo đó, cơ quan thuế tổng hợp các chính sách thuế mới, đăng tải thông tin kịp thời về nội dung sửa đổi, bổ sung của chính sách thuế trên phương tiện báo, đài, Trang thông tin điện tử Thuế tỉnh, Zalo, fanpage của ngành và các Thuế cơ sở... để người nộp thuế nhanh chóng tiếp cận thông tin.

Theo ông Việt, việc Thuế tỉnh Điện Biên tuyên truyền, hỗ trợ cũng là chủ động tiếp cận người nộp thuế cung cấp thông tin về những chính sách thuế mới, giúp đưa chính sách pháp luật thuế vào cuộc sống một cách kịp thời và đầy đủ. Qua đó, người nộp thuế hiểu rõ chính sách thuế, chấp hành chính sách, hạn chế những sai sót và rủi ro pháp lý cho người nộp thuế.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Điện Biên cho biết, để tiếp tục đồng hành cùng người nộp thuế trên địa bàn tỉnh trong việc quyết toán thuế, đơn vị ngay từ đầu năm đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế và hỗ trợ pháp lý cho người nộp thuế năm 2026.

Đặc biệt, ngày 19/3 vừa qua, Thuế tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị hướng dẫn, hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Thuế tỉnh Điện Biên, đồng thời kết nối trực tuyến đến 10 điểm cầu tại các Thuế cơ sở trên địa bàn tỉnh. Hội nghị là diễn đàn để cơ quan thuế lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, phản ánh và vướng mắc của người nộp thuế. Từ đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết các kiến nghị phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần tạo sự đồng thuận và nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế.

Cơ quan thuế luôn là người bạn đồng hành của người nộp thuế

Tuy nhiên, Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên cho biết, theo đánh giá của đơn vị qua công tác hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế năm 2025, người nộp thuế trên địa bàn gặp vướng mắc cần hỗ trợ.

Cụ thể, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7/2025, có nhiều đơn vị hành chính sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước khi thực hiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 vướng mắc về xác định thu nhập chịu thuế năm của cá nhân khi có thu nhập trong năm từ 2 nơi.

Đồng thời, các đơn vị hành chính sự nghiệp sau khi sắp xếp mới đi vào hoạt động khi thực hiện ủy quyền quyết toán, do vậy chưa hiểu rõ về các phụ cấp được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công. Các nội dung vướng mắc đã được Thuế tỉnh Điện Biên hỗ trợ và giải quyết kịp thời.

Ngoài ra, trong kỳ quyết toán thuế, nhiều người nộp thuế thường có xu hướng thực hiện kê khai, nộp thuế sát thời hạn. Do vậy, Thuế tỉnh Điện Biên đã khuyến cáo việc số lượng hồ sơ tăng đột biến trong thời gian ngắn, lượng truy cập lớn, làm hệ thống quá tải, dẫn đến truy cập chậm, quá trình bị gián đoạn hoặc chậm xử lý. Những yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm của người nộp thuế mà còn gây áp lực lớn lên hạ tầng kỹ thuật và công tác hỗ trợ của cơ quan thuế.

“Với phương châm lấy người nộp thuế là trung tâm để cơ quan thuế “phục vụ”, cơ quan thuế luôn là người bạn đồng hành của người nộp thuế. Thuế tỉnh Điện Biên tiếp tục chủ động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tạo ra sự đồng thuận, nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật thuế, tạo niềm tin của người nộp thuế với cơ quan thuế và đây cũng là thước đo chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người nộp thuế đối với cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Từ đó, củng cố niềm tin giữa cơ quan thuế với người nộp thuế, góp phần đảm bảo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước” - ông Việt khẳng định./.