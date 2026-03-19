Thuế tỉnh Điện Biên hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025

(TBTCO) - Ngày 19/3, Thuế tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị hướng dẫn, hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Thuế tỉnh Điện Biên và kết nối trực tuyến đến các Thuế cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ và đối thoại chính sách thuế trong kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Hội nghị sẽ tập trung giải đáp các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, Đại diện lãnh đạo Thuế tỉnh, lãnh đạo, công chức các phòng nghiệp vụ đã tập trung hướng dẫn, trả lời các nội dung trọng tâm liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 như: quy trình, thủ tục kê khai; các điểm cần lưu ý trong quá trình quyết toán; xác định thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế; các khoản giảm trừ gia cảnh; cũng như việc lập và nộp hồ sơ quyết toán theo đúng quy định.

Ông Dương Duy Bẩy - Phó trưởng Thuế tỉnh Điện Biên trả lời một số vướng mắc tại hội nghị.

Hội nghị cũng đã trao đổi, giải đáp trực tiếp các vướng mắc từ thực tiễn của các đơn vị, đặc biệt là những khó khăn trong quá trình tổng hợp thu nhập, xác định nghĩa vụ thuế và thực hiện hoàn thuế thu nhập cá nhân. Các ý kiến đều được giải đáp cụ thể, rõ ràng, đúng quy định, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện.

Đại biểu tham dự hội nghị trao đổi một số vướng mắc trong thực hiện công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Qua hội nghị, lãnh đạo và kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025, góp phần tạo sự đồng thuận và nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế./.