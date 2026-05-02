Ngành Thuế luôn tiên phong vì một Việt Nam hùng cường

Đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước

Sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngành Thuế đã tham mưu sửa đổi, cải tiến chính sách động viên và tạo nguồn thu trong nước, góp phần đóng góp cho ngân sách nhà nước (NSNN) nguồn thu ngày càng tăng. Kết quả thu thuế và các khoản ngoài thuế đã bảo đảm nguồn thu trong nước của ngân sách trong giai đoạn 1986 - 1990 gấp hơn 30 lần so với giai đoạn 1981 - 1985.

Đặc biệt, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 có hiệu lực từ ngày 1/7/2007 cũng đánh dấu sự đổi mới toàn diện theo hướng hiện đại, minh bạch, giảm chi phí và thời gian của người nộp thuế. Ngành Thuế triển khai bộ phận một cửa tại tất cả các cấp thực hiện, từng bước hỗ trợ và cải cách thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, triển khai dịch vụ điện tử trong tất cả các khâu khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế.

Nguồn: Cục Thuế. Đồ họa: Phương Anh

Những vấn đề cốt lõi ấy vẫn còn nguyên giá trị, trở thành nền tảng quan trọng cho việc ban hành Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và tiếp tục định hướng cho quá trình xây dựng Luật Quản lý thuế (thay thế) hiện nay.

Với phương châm “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, đồng thời xác định chuyển đổi số là xu hướng và yêu cầu tất yếu với công tác quản lý thuế trong thời đại 4.0, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành Thuế luôn tiên phong đi đầu quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý. Với quyết tâm triển khai sử dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy, chỉ trong thời gian rất ngắn, Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) đã hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử cho 100% doanh nghiệp, tổ chức và hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai.

Cục Thuế đã xây dựng và triển khai hệ thống quản lý thuế tích hợp, tập trung trên nền tảng kiến trúc hiện đại, ứng dụng công nghệ mới về trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn; đồng thời tiếp tục phát triển và cung cấp các dịch vụ thuế số cho người nộp thuế, qua đó, giúp tăng trải nghiệm cho người dân và doanh nghiệp.

Xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, ngang tầm các nước phát triển “Trong giai đoạn 2026 - 2030, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chiến lược phát triển hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là xây dựng nền tảng thuế điện tử để đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh kinh tế số, với mục tiêu xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, ngang tầm các nước phát triển trên thế giới”. Ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính

Cơ quan thuế tích cực xây dựng kho cơ sở dữ liệu, hệ thống Cổng kết nối tiếp nhận dữ liệu và triển khai các ứng dụng, công cụ phân tích, tổng hợp dữ liệu phục vụ quản lý rủi ro về thuế, đáp ứng các yêu cầu mới về hóa đơn điện tử.

Song song đó, toàn ngành đã đẩy mạnh triển khai giải pháp quản lý hoạt động thương mại điện tử trong nước và dịch vụ số xuyên biên giới theo hướng tập trung dữ liệu quản lý, xây dựng hệ thống giám sát tự động 24/7, quy định trách nhiệm phối hợp quản lý của sàn thương mại điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ số.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho rằng, mỗi bước chuyển mình của ngành Thuế là để xây dựng một hệ thống thuế hiện đại, công bằng, minh bạch, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước. Với mỗi cán bộ thuế, đây không chỉ là công việc, mà còn là sự tự hào được đóng góp cho sự đổi mới và phát triển của đất nước. Dù chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, ngành Thuế Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước trên con đường cùng đất nước chuyển mình trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu phát triển

Nhìn lại chặng đường kể từ năm 2021 tới nay, dù nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng số thu NSNN vẫn tăng trưởng tốt, hằng năm đều vượt dự toán. Đóng góp vào tổng thu NSNN có phần không nhỏ từ những nỗ lực, cố gắng liên tục phát triển công tác quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra, xử lý thu hồi nợ thuế, phối hợp chặt với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương đấu tranh chống mọi hành vi trốn thuế, chuyển giá, gian lận thuế. Việc đổi mới tư duy, nỗ lực cập nhật, nghiên cứu xu thế đã giúp ngành Thuế trở thành một ngành năng động, liên tục tìm ra giải pháp quản lý mới trong các hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, quản lý hoàn thuế thống nhất theo phương thức hoàn thuế.

Bằng việc triển khai đồng bộ, hiệu quả giải pháp quản lý thuế, tính chung giai đoạn 2021 - 2025, tổng thu NSNN đạt khoảng 9,754 triệu tỷ đồng, vượt 17,5% mục tiêu Quốc hội giao; riêng số thu do cơ quan Thuế quản lý đạt trên 8,4 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 86% tổng thu, với tốc độ tăng bình quân trên 11,5%/năm. Cơ cấu thu tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững, tỷ trọng thu nội địa năm 2025 đạt 86,6%.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển mới, Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết quan trọng về khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật và kinh tế tư nhân... Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính, ngành Thuế đã cụ thể hóa bằng nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt, gắn chặt với nhiệm vụ hiện đại hóa quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số.

Năm 2025 đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành Thuế, đặc biệt về công tác tổ chức bộ máy các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Để đáp ứng việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, ngành Thuế tiếp tục sắp xếp lại 20 Chi cục Thuế khu vực thành 34 Thuế tỉnh, thành phố, đảm bảo công tác quản lý thuế cũng như phục vụ người dân, doanh nghiệp được thông suốt, không bị gián đoạn trong bối cảnh có rất nhiều sự thay đổi.

“Cột mốc ngày 1/7/2025, không chỉ là ngày kích hoạt mô hình tổ chức mới của ngành Thuế, mà đó còn là ngày ngành Thuế tái khẳng định sứ mệnh phụng sự nhân dân bằng hành động cụ thể, bằng tinh thần cầu thị, bằng quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình cải cách. Đó không chỉ là một nhiệm vụ, mà là một lời cam kết trước nhân dân, là cách ngành Thuế lắng nghe và đồng hành với từng bước chuyển mình của đất nước” - Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Để xử lý, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính thuế khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Cục Thuế đã kịp thời và chủ động trong công tác điều hành, chỉ đạo các Thuế tỉnh, thành phố và Thuế cơ sở rà soát, tổ chức triển khai các thủ tục hành chính thuế phù hợp với mô hình mới.

Những giải pháp kịp thời đó đã giúp thủ tục hành chính thuế ngày càng thông suốt, minh bạch, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Trên đà cải cách này, ngành Thuế tiếp tục tạo dấu ấn bằng bước tiến lớn trong chuyển đổi số. Hệ thống khai, nộp, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử, cùng ứng dụng Etax Mobile, trợ lý ảo Chatbot AI... được triển khai đồng bộ, giúp người nộp thuế rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí tuân thủ.

Đặc biệt, việc liên thông dữ liệu với Bộ Công an qua VNeID đã mở ra giai đoạn mới, theo đó, người dân được định danh, xác thực chính xác, bảo đảm an toàn thông tin và góp phần xây dựng nền quản lý thuế hiện đại và minh bạch.

Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá, ngành Thuế luôn là một trong những ngành tiên phong trong chuyển đổi số công tác quản lý thuế. Những cải cách của ngành Thuế tương đối gốc rễ và có hệ thống. Đến nay, hầu hết các thủ tục hành chính thuế đều xử lý qua môi trường mạng. Đặc biệt, việc đưa ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile) vào hoạt động là dấu ấn quan trọng nhằm góp phần xây dựng một xã hội số minh bạch hơn, thuận tiện và giảm thời gian, chi phí cũng như những rủi ro cho người dân, doanh nghiệp.