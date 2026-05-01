Thị trường

Giá bạch kim bật tăng gần 5% khi đồng USD suy yếu

Văn Nam

[email protected]
18:37 | 01/05/2026
Bất chấp áp lực lạm phát và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới.
Chỉ số Dollar Index giảm 0,9% hỗ trợ nhóm kim loại quý

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường kim loại là tâm điểm của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế trong phiên cuối tháng 4 khi 8/10 mặt hàng đồng loạt tăng giá, trong đó bạch kim dẫn đầu. Sau chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp, giá hợp đồng kỳ hạn tháng 7 bật tăng gần 5%, áp sát mốc 2.000 USD/ounce.

Pha lội ngược dòng này đến từ yếu tố tiền tệ, đồng USD suy yếu mạnh sau khi Nhật Bản can thiệp hỗ trợ đồng yên, khiến các tài sản định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn. Chỉ số Dollar Index giảm 0,9% xuống 98,06 điểm, qua đó hỗ trợ dòng tiền dịch chuyển vào nhóm kim loại quý.

Tuy nhiên, yếu tố mang tính quyết định lại nằm ở nền tảng cung - cầu. Thị trường bạch kim vẫn đang trong trạng thái thâm hụt kéo dài. Theo Hội đồng Bạch kim Thế giới (WPIC), mức thiếu hụt năm 2026 dự kiến khoảng 240.000 ounce (tương đương 7,5 tấn), trong khi tồn kho toàn cầu giảm xuống chỉ còn 2,6 triệu ounce - mức thấp nhất trong 8 năm và tương đương khoảng 4 tháng tiêu thụ. Nền tồn kho mỏng khiến thị trường trở nên nhạy cảm hơn với bất kỳ cú sốc nguồn cung nào.

Cán cân cung - cầu thị trường bạch kim thế giới.

Về nguồn cung, dư địa tăng trưởng vẫn hạn chế. Tổng sản lượng năm 2026 chỉ dự kiến tăng 2% lên 7,4 triệu ounce, chủ yếu nhờ hoạt động tái chế. Trong khi đó, nguồn cung khai thác gần như đi ngang khi sản lượng tăng tại Nam Phi và Zimbabwe chỉ đủ bù đắp phần suy giảm tại Bắc Mỹ và Nga.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu có tín hiệu cải thiện. Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất tháng 4 của Trung Quốc đạt 50,3 điểm, đánh dấu tháng mở rộng thứ hai liên tiếp, qua đó củng cố kỳ vọng tiêu thụ công nghiệp đối với bạch kim.

Dù vậy, đà tăng của kim loại này vẫn đối mặt với rủi ro từ chính sách tiền tệ. Lạm phát tại Mỹ tiếp tục neo ở mức cao, với chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 3 tăng 3,5% so với cùng kỳ, khiến Fed duy trì lập trường thận trọng. Nếu USD phục hồi trở lại, áp lực điều chỉnh đối với bạch kim có thể nhanh chóng xuất hiện.

Thị trường cao su khởi sắc theo giá dầu thô và nhu cầu xe năng lượng mới

Không riêng kim loại, thị trường nguyên liệu công nghiệp cũng chứng kiến đà tăng rõ rệt trong phiên hôm qua, nổi bật là mặt hàng cao su. Đóng cửa, giá cả hai mặt hàng chủ chốt đồng loạt đi lên trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao và nhu cầu tiêu thụ mở rộng.

Giá dầu thô neo ở mức cao do gián đoạn tại eo biển Hormuz đã đẩy chi phí sản xuất cao su tổng hợp tăng mạnh. Điều này kích hoạt hiệu ứng thay thế khi các nhà sản xuất lốp xe chuyển sang sử dụng cao su tự nhiên nhằm tối ưu chi phí, qua đó tạo lực cầu đột biến trên thị trường.

Xuất khẩu xe năng lượng mới của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ tiếp tục được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của xe năng lượng mới. Tại Trung Quốc, nhóm xe này hiện chiếm hơn 50% cơ cấu sản xuất nội địa. Trong tháng 3, xuất khẩu xe năng lượng mới đạt 371.000 chiếc, tăng 31,6% so với tháng trước và tăng tới 130% so với cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến giá của bạch kim và cao su cho thấy, dòng tiền trên thị trường hàng hóa nguyên liệu đang ngày càng nhạy với biến động của năng lượng và tiền tệ. Khi giá dầu duy trì ở vùng cao và rủi ro địa chính trị chưa hạ nhiệt, tác động không còn dừng lại ở nhóm năng lượng, mà đang lan rộng sang kim loại và nguyên liệu công nghiệp, kéo theo sự dịch chuyển rõ nét của mặt bằng giá toàn thị trường.

Về nguồn cung, áp lực lại gia tăng khi Thái Lan - quốc gia xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới - ghi nhận sản lượng xuất khẩu quý I giảm 15% so với cùng kỳ, xuống còn 678.000 tấn.

Sự kết hợp giữa chi phí đầu vào leo thang và nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh đã đẩy thị trường cao su vào trạng thái “thắt chặt kép”. Trên thị trường kỳ hạn, giá cao su RSS3 tăng hơn 1% lên 2.535,6 USD/tấn, trong khi TSR20 tăng 0,42% lên 2.163 USD/tấn.

Tại thị trường trong nước, giá mủ cao su cũng tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ. Trong tuần từ 24/4 đến 1/5, giá mủ nước đạt bình quân 476 đồng/độ, tăng 13 đồng/độ so với tuần trước. Giá mủ chén ghi nhận tuần tăng thứ 3 liên tiếp, lên mức 23.630 đồng/kg, tăng 1.930 đồng/kg và chạm đỉnh cao nhất trong nhiều năm./.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (1/5) bật tăng trở lại sau chuỗi ngày biến động mạnh. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, kim loại quý này vẫn đang đối mặt với nhiều áp lực từ chính sách tiền tệ, địa chính trị và triển vọng cung - cầu trong trung hạn.
Giá lúa gạo hôm nay (1/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động trong kỳ nghỉ lễ. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng cao, vươn lên dẫn đầu khu vực.
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cùng đà tăng nóng của giá dầu thô đang tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt lên thị trường hàng hóa nguyên liệu, đặc biệt là nhóm nguyên liệu công nghiệp và nông sản. Khi các quốc gia đẩy mạnh tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế, dòng vốn và nhu cầu đang dịch chuyển sang nhiên liệu sinh học, qua đó làm gia tăng áp lực lên nguồn cung của nhiều mặt hàng, kéo giá đường và ngô lên cao.
(TBTCO) - Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 4.680,2 tỷ đồng, tăng 29,1% cùng kỳ, mức cao nhất lịch sử theo quý trong "mùa vàng" Tết. Kết quả được hỗ trợ bởi doanh thu thuần kỷ lục 36.882,8 tỷ đồng, thị trường phục hồi tích cực và hãng mở rộng các đường bay quốc tế trọng điểm. Tuy nhiên, áp lực chi phí, đặc biệt từ giá nhiên liệu bay tăng cao, được dự báo gia tăng trong các quý tới.
(TBTCO) - Hòa chung không khí thiêng liêng trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, những chuyến bay Vietjet được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, lan tỏa niềm tự hào Việt Nam và hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế.
Giá bạc thế giới hôm nay (30/4) có xu hướng giảm rõ rệt, trong khi giá trong nước duy trì trạng thái ổn định hơn nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ biến động quốc tế. Áp lực từ môi trường lãi suất cao tiếp tục là yếu tố chi phối chính, khiến dòng tiền có xu hướng rời khỏi kim loại quý như bạc.
Giá heo hơi hôm nay (30/4) tiếp tục ổn định trên cả nước. Thị trường duy trì mặt bằng giá cao ở nhiều khu vực, đặc biệt tại miền Nam và một số tỉnh Tây Nguyên, hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg.
Giá lúa gạo hôm nay (30/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định, duy nhất giá gạo thường biến động nhẹ. Tuy nhiên, nguồn cung có xu hướng giảm dần, trong khi giao dịch mua bán tại nhiều địa phương vẫn diễn ra chậm.
