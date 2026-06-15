Ngày 15/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh

Giá bạc thỏi hôm nay vượt 70 triệu đồng/kg. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 9h30 ngày 15/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.672.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.755.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.572.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.652.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.672.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.755.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.672.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.144.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 71.253.155 đồng/lượng (mua vào) và 73.466.483 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h30 ngày 15/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tính chung cả tuần, giá bạc giao ngay tăng khoảng 0,24% so với cuối tuần trước. Điều này cho thấy dù lực cầu quay trở lại nhưng áp lực chốt lời vẫn hiện hữu trên thị trường.

Tại thời điểm 9h30 ngày 15/6, giá bạc giao ngay ở mức 70,6650, tăng 3,76% so với hôm qua.

Một trong những yếu tố đáng chú ý nhất trong tuần qua là động thái của quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV). Theo thống kê, quỹ này đã bán ròng liên tiếp trong 4 phiên giao dịch với tổng khối lượng lên tới gần 100 tấn bạc. Hoạt động rút vốn khỏi các quỹ ETF kim loại quý thường được xem là tín hiệu cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư tổ chức. Tuy nhiên, việc giá bạc vẫn phục hồi bất chấp áp lực bán từ quỹ ETF lớn cho thấy lực cầu vật chất trên thị trường vẫn khá mạnh.

Các chuyên gia nhận định, nhu cầu sử dụng bạc trong công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng tái tạo, sản xuất pin mặt trời và thiết bị điện tử, đang tiếp tục hỗ trợ giá bạc trong dài hạn.

Ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích cao cấp tại FX Empire cho rằng, diễn biến lao dốc rồi nhanh chóng đảo chiều phục hồi của bạc là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể đang hình thành một nhịp tăng mới trong ngắn hạn.

Theo ông, vùng giá 60 USD/ounce đã nhiều lần chứng minh vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của thị trường bạc. Việc giá bật tăng mạnh sau khi tiệm cận vùng này không phải là điều bất ngờ.

Về dài hạn, ông Christopher Lewis đánh giá, thị trường bạc đang bước vào giai đoạn mở rộng biên độ dao động với vùng hỗ trợ quanh 60 USD/ounce và vùng kháng cự khoảng 90 USD/ounce. Biên độ dao động rộng này vừa phản ánh mức độ biến động cao của thị trường, vừa mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư trung và dài hạn.

Một trong những yếu tố hỗ trợ quan trọng nhất đối với giá bạc hiện nay là tình trạng cung chưa đáp ứng đủ cầu. Nhu cầu bạc phục vụ sản xuất công nghiệp toàn cầu tiếp tục tăng mạnh trong khi nguồn cung khai thác không tăng tương ứng./.