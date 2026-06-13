Ngày 13/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá bạc trong nước hôm nay tiếp tục tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h00 ngày 13/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.572.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.652.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.533.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.611.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.572.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.652.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.572.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.026.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 68.586.495 đồng/lượng (mua vào) và 70.719.823 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h00 ngày 13/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h30 ngày 13/6, giá bạc giao ngay ở mức 68,0009 USD/ounce, tăng 0,92% so với hôm qua.

Thị trường hợp đồng tương lai tăng mạnh. Cụ thể, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 tăng tới 2,97 USD/ounce, tương đương 4,64%, lên mức 66,97 USD/ounce. Đáng chú ý, trong phiên giao dịch, có thời điểm giá bạc tương lai vượt ngưỡng 68 USD/ounce, cho thấy lực mua đầu cơ vẫn đang hiện diện khá mạnh.

Theo dữ liệu thị trường, giá bạc giao ngay hiện vẫn dao động quanh vùng 68 USD/ounce. Đây được xem là vùng giá quan trọng khi thị trường đang cân nhắc giữa hai yếu tố đối nghịch: kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ - Iran và nguy cơ mặt bằng lãi suất toàn cầu tiếp tục duy trì ở mức cao.

Theo chuyên gia phân tích tài chính Muhammad Umair trên FX Empire, diễn biến kỹ thuật hiện nay của giá bạc vẫn đang phát đi những tín hiệu tích cực. Ông cho biết, biểu đồ giá bạc giao ngay đã xuất hiện mô hình nến Bullish Hammer (búa tăng giá). Đây là tín hiệu kỹ thuật thường xuất hiện khi lực mua bắt đầu quay trở lại thị trường sau một nhịp điều chỉnh.

Để xác nhận một chu kỳ tăng giá mới, bạc cần vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 72 USD/ounce. Nếu chinh phục thành công mốc này, giá bạc có thể tiếp tục mở rộng đà tăng và hướng tới vùng mục tiêu 80 USD/ounce trong các tháng tới.

Ngược lại, trường hợp giá bạc giảm xuống dưới ngưỡng 60 USD/ounce có thể kích hoạt áp lực bán mạnh hơn, khiến kim loại quý này lùi về khu vực 50 USD/ounce./.