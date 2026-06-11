Ngày 11/6: Giá tiêu tăng, cà phê quay đầu giảm mạnh

Giá tiêu hôm nay tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Giá tiêu nhích nhẹ

Khảo sát trong sáng ngày 11/6 cho thấy, giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm dao động trong khoảng 138.000 - 140.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương so với hôm qua.

Cụ thể, Gia Lai và Đồng Nai cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 138.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cũng tăng 1.000 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg.

Trong khi đó, hai địa phương có giá tiêu cao nhất cả nước là Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn giữ ổn định ở mức 140.000 đồng/kg.

Trái ngược với diễn biến trong nước, thị trường hồ tiêu thế giới tiếp tục xu hướng giảm tại một số quốc gia sản xuất lớn. Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm 40 USD/tấn, tương đương 0,56%, xuống còn 7.051 USD/tấn.

Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 kéo dài đà giảm khi mất thêm 75 USD/tấn, tương đương 1,24%, xuống còn 5.950 USD/tấn - mức thấp nhất trong nhóm các nước xuất khẩu chủ lực. Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia vẫn ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục duy trì trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm 51 USD/tấn xuống còn 9.100 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Malaysia và Việt Nam lần lượt giữ nguyên ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn.

Giá cà phê giảm mạnh

Giá cà phê nhân xô hôm nay quay đầu giảm từ 700 - 800 đồng/kg so với ngày hôm. Ảnh minh họa

Thị trường cà phê nội địa hôm nay chịu tác động từ diễn biến tiêu cực của các sàn giao dịch quốc tế. Khảo sát sáng 11/6 cho thấy, giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm mạnh từ 700 - 800 đồng/kg so với ngày hôm trước. Hiện giá thu mua dao động trong khoảng 84.300 - 84.800 đồng/kg, chính thức đánh mất mốc 85.000 đồng/kg sau nhịp phục hồi ngắn ngủi trước đó.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm mạnh nhất 800 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 84.800 đồng/kg. Dù vậy, đây vẫn là địa phương có mức giá cao nhất khu vực.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 700 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 84.800 đồng/kg. Tương tự, Lâm Đồng giảm 700 đồng/kg xuống còn 84.300 đồng/kg và tiếp tục là địa phương có giá cà phê thấp nhất cả nước.

So với giai đoạn đầu tháng 6, giá cà phê trong nước đã giảm khá mạnh, phản ánh áp lực chung từ thị trường thế giới khi nguồn cung vụ mới tại Brazil liên tục được bổ sung.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê chìm trong sắc đỏ. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 40 USD/tấn, tương đương 1,2%, xuống còn 3.293 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 30 USD/tấn, còn 3.230 USD/tấn. Đây là mức giá thấp nhất của robusta trong khoảng hai tháng trở lại đây.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục nối dài chuỗi giảm sang phiên thứ 7 liên tiếp. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm thêm 1,5 US cent/pound xuống còn 244,4 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 0,75 US cent/pound, còn 240,9 US cent/pound./.