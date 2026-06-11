Ngày 11/6: Giá cao su giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay biến động không đồng nhất. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 0,03% (5 Nhân dân tệ) xuống còn 17.510 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX) tăng 0,19% (0,8 Yên) lên 411,8 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 giảm 0,98% (1 Baht) xuống còn 100,89 Baht/kg.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 giao dịch ở mức 225,8 US cent/kg, tăng 0,3%.

Trong khi đó, hợp đồng cao su giao tháng 11 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) giảm 0,7 Yên, tương đương 0,16%, xuống còn 424 Yên/kg (2,65 USD/kg).

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 giảm 10 Nhân dân tệ, tương đương 0,06%, xuống còn 17.590 Nhân dân tệ/tấn (2.597 USD/tấn).

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 7, mặt hàng được giao dịch sôi động nhất trên SHFE giảm mạnh 520 Nhân dân tệ, tương đương 3,79%, xuống còn 13.185 Nhân dân tệ/tấn.

Theo báo cáo của CITIC Securities Futures, tình trạng khan hiếm nguồn cung cao su thiên nhiên được dự báo sẽ giảm bớt khi hoạt động khai thác mủ tại Thái Lan, Việt Nam, Bờ Biển Ngà và Indonesia gia tăng trong thời gian tới.

Tại Thái Lan, giá cao su tấm hun khói tiêu chuẩn xuất khẩu RSS3 giảm 0,98%, trong khi giá cao su khối giảm 0,35%.

Giá cao su trong nước

Trái ngược với xu hướng tăng - giảm thất thường trên thị trường quốc tế, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp trong nước vẫn được giữ nguyên so với ngày trước đó.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.