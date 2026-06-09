Ngày 9/6: Giá cao su tại các thị trường lớn châu Á biến động không đồng nhất

Giá cao su kỳ hạn hôm nay tại các thị trường lớn châu Á tăng giảm trái chiều.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 7 trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giảm 0,1% (20 Nhân dân tệ) xuống còn 17.800 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 7 trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX) tăng 0,1% (0,4 Yên) lên mức 416 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 tăng khoảng 0,3% (0,3 Baht), lên mức 91 Baht/kg.

Trên Sàn SGX - Singapore, hợp đồng cao su TSR20 kỳ hạn tháng 7/2026 ở mức 225,80 Cent/kg, giảm 1,87%.

Giá cao su thế giới chịu áp lực nhưng thị trường vẫn được hỗ trợ phần nào bởi tình trạng tồn kho thấp và nhu cầu bổ sung dự trữ từ các nhà sản xuất, khiến giá cao su nhìn chung vẫn trong trạng thái giằng co.

Dữ liệu do Tập đoàn Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn tổng hợp cho thấy, giá cao su tấm hun khói RSS3 và cao su khối, hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Thái Lan hiện đang ở mức cao nhất trong vòng 9 năm.

Trong khi thị trường Trung Quốc chịu áp lực giảm, giá cao su tại Thái Lan lại ghi nhận tăng. Cụ thể, cao su tấm hun khói tiêu chuẩn xuất khẩu (RSS3) và cao su khối đều tăng lần lượt 1,04% và 0,96%, cho thấy lực cầu khu vực vẫn duy trì ổn định ở một số phân khúc vật chất.

Giá cao su trong nước

Trong nước tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định, Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg./.