Doanh thu toàn cầu quý I/2026 của VinFast tăng trưởng 42% so với cùng kỳ năm 2025

Trong mảng ô tô điện, quý I/2026, VinFast (Công ty) đã bàn giao 58.577 xe, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường quốc tế đóng góp khoảng 8% tổng lượng xe bàn giao trong quý này.

Cụ thể, tại Việt Nam, VinFast tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường kể từ tháng 9/2024 với doanh số ô tô bàn giao trong quý I/2026 tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đông Nam Á và Ấn Độ tiếp tục là các thị trường trọng điểm của Công ty. Đến cuối quý I/2026, VinFast dẫn đầu thị trường xe thuần điện tại Philippines, xếp thứ 4 tại Ấn Độ và thứ 8 ở Indonesia.

Ở mảng xe máy điện và xe đạp điện, Công ty bàn giao 143.136 xe trong quý I, tăng 219% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 3, VinFast nhận kỷ lục hơn 135.000 đơn đặt hàng xe máy điện và đã giao hơn 93.000 xe tới các đại lý ở Việt Nam, cho thấy xu hướng chuyển đổi sang di chuyển xanh đang diễn ra mạnh mẽ. Công ty hiện dẫn đầu thị phần xe máy điện tại Việt Nam, và chiếm 17% thị phần toàn ngành xe máy (bao gồm cả xe xăng) trong tháng 3.

Với thành tích bán hàng trên, trong quý I/2026, VinFast ghi nhận doanh thu 23.111,1 tỷ đồng (920,7 triệu USD), tăng 41,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ việc doanh số xe điện tại Việt Nam tăng mạnh, và đóng góp từ các thị trường quốc tế như Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Đồng thời, VinFast tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ và hậu mãi, đạt 447 showroom xe điện trên toàn cầu tính đến cuối quý I/2026.

Tại Việt Nam, VinFast tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường kể từ tháng 9/2024 với doanh số ô tô bàn giao trong quý I/2026 tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Phạm Nhật Quân Anh - Chủ tịch VinFast cho biết: “VinFast đã bước sang giai đoạn phát triển mới với trọng tâm là vận hành hiệu quả và kỷ luật, tăng trưởng bền vững và mở rộng quy mô. Trong quá trình phát triển toàn cầu, chúng tôi cam kết củng cố nền tảng hoạt động, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình kinh doanh tinh gọn tài sản và bền vững hơn tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng xu hướng giao thông điện hóa trên toàn cầu, cùng nhu cầu ngày càng lớn đối với an ninh năng lượng và hiệu quả vận hành, sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội cho VinFast tại các thị trường trọng điểm”.

Bà Nguyễn Lan Anh - Giám đốc Tài chính VinFast chia sẻ: “Chúng tôi tiếp tục tập trung vào việc quản lý tài chính một cách chặt chẽ và kỷ luật, nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng nguồn lực hợp lý. Song song đó, Công ty không ngừng cải thiện năng suất, tối ưu chi phí và củng cố nền tảng tài chính vững mạnh. Những nỗ lực này sẽ tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững, đồng thời giúp doanh nghiệp duy trì sự chủ động và linh hoạt trong việc thực hiện các định hướng phát triển dài hạn”.

Mới đây, VinFast đã ký Biên bản ghi nhớ với 29 đối tác hậu mãi tại nhiều thị trường để thiết lập xưởng dịch vụ xe điện theo tiêu chuẩn toàn cầu của VinFast. Thông qua mạng lưới này, VinFast đặt mục tiêu mở rộng lên hơn 1.100 xưởng dịch vụ trong năm 2026, phủ khắp từ Bắc Mỹ, châu Âu đến Trung Đông và châu Á.

Ở lĩnh vực phát triển công nghệ xe tự hành, ngày 1/6 vừa qua, trong khuôn khổ sự kiện NVIDIA GTC Taipei thuộc triển lãm công nghệ COMPUTEX 2026, VinFast, NVIDIA và Autobrains công bố hợp tác chiến lược phát triển chương trình robotaxi (taxi tự lái) cấp độ 4 thế hệ mới cho thị trường Đông Nam Á trên nền tảng NVIDIA DRIVE Hyperion. Dự án đánh dấu bước tiến mới của VinFast trong lộ trình phát triển công nghệ tự lái tiên tiến với chi phí hợp lý, mở rộng ứng dụng thực tiễn tại các thị trường có điều kiện giao thông phức tạp.

Với mạng lưới đối tác ngày càng phát triển, VinFast đang từng bước tăng cường hiện diện tại các thị trường trọng điểm, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn trong tương lai.

Trong thời gian tới, VinFast sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi trên toàn cầu, với trọng tâm là mô hình hợp tác đại lý. Công ty cũng tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng hợp tác với các đơn vị cung ứng, đồng thời nghiên cứu phát triển thêm những dòng sản phẩm mới, công nghệ và giải pháp thông minh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trên thế giới./.