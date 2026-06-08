IMF khuyến nghị Việt Nam ưu tiên ổn định để đảm bảo tăng trưởng bền vững trong dài hạn

Tại cuộc làm việc, thay mặt Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chào mừng Giám đốc Vụ Châu Á - Thái Bình Dương Krishna Srinivasan và các đồng nghiệp IMF đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Việt Nam đang tổ chức chuỗi hội nghị trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF) lần thứ ba năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Đức Minh.

Thay mặt đoàn IMF, ông Krishna Srinivasan cảm ơn Thứ trưởng Trần Quốc Phương dành thời gian tiếp và chia sẻ thông tin về chính sách tài khóa mà Việt Nam đang thực hiện để kiểm soát lạm phát, ứng phó với những ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị tại Trung Đông và khủng hoảng giá năng lượng.

Theo ông Krishna Srinivasan, các điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định đã giúp châu Á bước vào năm 2026 với vị thế vững chắc. Bất chấp cú sốc năng lượng, khu vực châu Á, bao gồm cả Việt Nam, vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Tuy nhiên, khủng hoảng giá năng lượng là một vấn đề lớn đối với khu vực, bởi hầu hết các quốc gia ASEAN đều tiêu thụ nhiều năng lượng và phần lớn phải nhập khẩu năng lượng. Hai yếu tố này kết hợp lại khiến tác động của cú sốc năng lượng là rất đáng kể.

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới gần đây, IMF dự báo, châu Á tăng trưởng 4,4% trong năm 2026, nhưng nếu giá năng lượng tiếp tục neo ở mức cao trong thời gian dài, IMF xây dựng kịch bản kém lạc quan nhất là tăng trưởng của châu Á có thể giảm thêm 2 điểm phần trăm.

Ông Krishna Srinivasan - Giám đốc Vụ Châu Á - Thái Bình Dương của IMF phát biểu. Ảnh: Đức Minh.

Theo ông Krishna Srinivasan, trong bối cảnh đó, lời khuyên về chính sách của IMF là: đối với chính sách tiền tệ, hãy bình tĩnh trước các cú sốc cung, nhưng cần điều chỉnh nếu lạm phát tăng quá nhanh hoặc kỳ vọng lạm phát bị đe dọa. Về chính sách tài khóa, nên cung cấp các hỗ trợ tạm thời, có mục tiêu và cố gắng giữ mức trung lập về ngân sách để tránh xung đột với chính sách tiền tệ.

Theo quan điểm của IMF, nếu xung đột địa chính trị kéo dài ảnh hưởng đến cân bằng tài khóa, các quốc gia nên ưu tiên hỗ trợ có mục tiêu thay vì hỗ trợ đại trà. Riêng với Việt Nam, đại diện IMF ghi nhận mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời khuyến nghị, ở thời điểm hiện tại, nên ưu tiên sự ổn định.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cảm ơn những nhận định của ông Krishna Srinivasan về tình hình kinh tế thế giới và khu vực trước tác động của giá dầu từ Trung Đông. Thứ trưởng cho biết, Diễn đàn Tương lai ASEAN tổ chức tại Việt Nam và hội nghị tổ chức tại Nhật Bản sắp tới đều sẽ tập trung thảo luận về tác động của xung đột tại Trung Đông và giá dầu đối với các nền kinh tế. Mỗi quốc gia sẽ có các biện pháp ứng phó khác nhau.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng chia sẻ một số điểm chính trong chính sách tài khóa và điều hành kinh tế - xã hội của Việt Nam. Thứ trưởng cho biết, Việt Nam đang nỗ lực vừa vượt qua khó khăn do tác động của giá năng lượng, vừa kiên định duy trì mục tiêu tăng trưởng cao. Trong đó, để ứng phó với tình hình giá năng lượng tăng cao, có 3 nhóm giải pháp chính, gồm: sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; đưa thuế và phí xăng dầu về mức 0%; đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Đức Minh

Trao đổi thêm về tiêu dùng nội địa, ông Krishna Srinivasan chia sẻ, trong báo cáo dự kiến công bố vào tháng 10 tới, IMF sẽ có phân tích về cách thúc đẩy nhu cầu trong nước tại châu Á thông qua an sinh xã hội và thị trường tài chính.

Về đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, phân tích của IMF cho thấy, việc hội nhập sâu hơn trong nội khối châu Á sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho Việt Nam và Việt Nam nên tăng cường kết nối thương mại, tài chính trong ASEAN.

Ông Krishna Srinivasan cho biết, IMF sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam có các đoàn chuyên gia đánh giá, phân tích số liệu, từ đó đưa ra khuyến nghị về chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa, tiền tệ, giúp kinh tế Việt Nam phát triển ổn định.

Để hỗ trợ phát triển hạ tầng dài hạn, theo đại diện IMF, Việt Nam cần thúc đẩy phát triển thị trường vốn và thành lập một cơ quan quản lý nợ (DMO) chuyên nghiệp. IMF sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính trong các lĩnh vực này.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đồng tình với các nhận định và khuyến nghị của lãnh đạo Vụ châu Á - Thái Bình Dương của IMF, đồng thời khẳng định, Bộ Tài chính Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Văn phòng IMF tại Hà Nội để cung cấp số liệu phục vụ nghiên cứu cho báo cáo của IMF.