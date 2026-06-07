Ngày 7/6: Áp lực giảm vẫn chi phối thị trường cao su châu Á

Giá cao su tại các thị trường chính châu Á hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 7 tại Trung Quốc giảm 0,42% (75 Nhân dân tệ) xuống còn 17.820 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 7 trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX) giảm 0,29% (1,2 Yên) xuống còn 415,6 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 tăng khoảng 0,7 Baht, tương đương 0,78%, lên mức 90,7 Baht/kg.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 giảm 0,6%, xuống còn 229,1 US cent/kg.

Trong khi đó, hợp đồng cao su giao tháng 11 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) tăng 1,1 Yên, tương đương 0,26%, lên 429,6 Yên/kg (2,69 USD). Tính chung cả tuần, hợp đồng này tăng 1,78%, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Ngược lại, trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 giảm 120 Nhân dân tệ, tương đương 0,67%, xuống còn 17.760 Nhân dân tệ/tấn (2.621,52 USD).

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 7, loại được giao dịch nhiều nhất trên SHF giảm mạnh 585 Nhân dân tệ, tương đương 4,05%, xuống 13.875 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su tấm hun khói tiêu chuẩn xuất khẩu (RSS3) và cao su khối đều tăng, lần lượt thêm 1,04% và 0,96%.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua tại các Công ty Cao su Mang Yang, Phú Riềng, Bình Long… tiếp tục duy trì ổn định.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.