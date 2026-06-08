Hà Nội mở rộng không gian đổi mới sáng tạo với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa ban hành thông cáo về chính sách thử nghiệm có kiểm soát nhằm tạo môi trường pháp lý an toàn để các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo được triển khai thử nghiệm trước khi mở rộng ứng dụng trong thực tế.

Chính sách được triển khai trên cơ sở các quy định của Luật Thủ đô, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nghị định số 353/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội về thử nghiệm có kiểm soát.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, thành phố khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia cơ chế thử nghiệm đối với các giải pháp có tính đổi mới sáng tạo. Đồng thời, cộng đồng khoa học, các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và nhà khoa học được khuyến khích tham gia tư vấn, hỗ trợ chuyên môn, đánh giá và kiểm soát rủi ro trong quá trình triển khai.

Các phương án thử nghiệm được ưu tiên là những giải pháp có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn của Thủ đô, có tiềm năng ứng dụng và thương mại hóa, đăng ký sở hữu trí tuệ, đưa vào sản xuất, kinh doanh hoặc nhân rộng sau giai đoạn thử nghiệm. Yêu cầu về an toàn, bảo mật, bảo vệ người dùng, lợi ích công cộng và kiểm soát rủi ro được đặt lên hàng đầu.

Về cơ chế thực hiện, các hoạt động thử nghiệm sẽ được triển khai trong phạm vi, thời gian, không gian, đối tượng và điều kiện cụ thể do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Mỗi phương án thử nghiệm sẽ gắn với quy chế riêng cùng các yêu cầu về hướng dẫn, giám sát, báo cáo, đánh giá và xử lý rủi ro theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ chủ trì phối hợp với các sở, ngành, chuyên gia, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và các đơn vị liên quan để hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án thử nghiệm với mục tiêu rõ ràng, phạm vi cụ thể, trách nhiệm minh bạch và biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp.

Đáng chú ý, tùy theo tính chất của từng dự án và điều kiện theo quy định, các phương án thử nghiệm có thể được xem xét kết nối với các cơ chế hỗ trợ của TP. Hà Nội như chuyên gia tư vấn, hạ tầng và không gian thử nghiệm, dữ liệu, nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và các kênh vốn phù hợp, trong đó có thể bao gồm Quỹ đầu tư mạo hiểm của thành phố đối với những dự án đáp ứng đủ điều kiện.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội lưu ý, việc hỗ trợ và kết nối nguồn lực không thay thế các quy trình tiếp nhận, thẩm định, cấp phép, giám sát và đánh giá thử nghiệm theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký thử nghiệm có kiểm soát có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.