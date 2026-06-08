Doanh nghiệp

Hà Nội mở rộng không gian đổi mới sáng tạo với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát

21:43 | 08/06/2026
(TBTCO) - Doanh nghiệp công nghệ, startup và các tổ chức nghiên cứu sẽ có thêm cơ hội đưa những sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới vào thực tiễn thông qua cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trên địa bàn Thủ đô.
aa

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa ban hành thông cáo về chính sách thử nghiệm có kiểm soát nhằm tạo môi trường pháp lý an toàn để các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo được triển khai thử nghiệm trước khi mở rộng ứng dụng trong thực tế.

Chính sách được triển khai trên cơ sở các quy định của Luật Thủ đô, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nghị định số 353/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội về thử nghiệm có kiểm soát.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, thành phố khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia cơ chế thử nghiệm đối với các giải pháp có tính đổi mới sáng tạo. Đồng thời, cộng đồng khoa học, các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và nhà khoa học được khuyến khích tham gia tư vấn, hỗ trợ chuyên môn, đánh giá và kiểm soát rủi ro trong quá trình triển khai.

Các phương án thử nghiệm được ưu tiên là những giải pháp có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn của Thủ đô, có tiềm năng ứng dụng và thương mại hóa, đăng ký sở hữu trí tuệ, đưa vào sản xuất, kinh doanh hoặc nhân rộng sau giai đoạn thử nghiệm. Yêu cầu về an toàn, bảo mật, bảo vệ người dùng, lợi ích công cộng và kiểm soát rủi ro được đặt lên hàng đầu.

Về cơ chế thực hiện, các hoạt động thử nghiệm sẽ được triển khai trong phạm vi, thời gian, không gian, đối tượng và điều kiện cụ thể do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Mỗi phương án thử nghiệm sẽ gắn với quy chế riêng cùng các yêu cầu về hướng dẫn, giám sát, báo cáo, đánh giá và xử lý rủi ro theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ chủ trì phối hợp với các sở, ngành, chuyên gia, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và các đơn vị liên quan để hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án thử nghiệm với mục tiêu rõ ràng, phạm vi cụ thể, trách nhiệm minh bạch và biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp.

Đáng chú ý, tùy theo tính chất của từng dự án và điều kiện theo quy định, các phương án thử nghiệm có thể được xem xét kết nối với các cơ chế hỗ trợ của TP. Hà Nội như chuyên gia tư vấn, hạ tầng và không gian thử nghiệm, dữ liệu, nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và các kênh vốn phù hợp, trong đó có thể bao gồm Quỹ đầu tư mạo hiểm của thành phố đối với những dự án đáp ứng đủ điều kiện.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội lưu ý, việc hỗ trợ và kết nối nguồn lực không thay thế các quy trình tiếp nhận, thẩm định, cấp phép, giám sát và đánh giá thử nghiệm theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký thử nghiệm có kiểm soát có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.

Nam Khánh
Từ khóa:
hà nội đổi mới sáng tạo cơ chế thử nghiệm

Bài liên quan

Hà Nội thúc đẩy kết nối đô thị ASEAN thông minh, xanh và lấy người dân làm trung tâm

Hà Nội thúc đẩy kết nối đô thị ASEAN thông minh, xanh và lấy người dân làm trung tâm

Đề nghị các chuyên gia AI quốc tế hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo

Đề nghị các chuyên gia AI quốc tế hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo

Kết nối “đại bàng công nghệ” thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam

Kết nối “đại bàng công nghệ” thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam

Dành cho bạn

Chứng khoán phái sinh ngày 8/6: Chênh lệch dương trở lại bất chấp sắc đỏ bao trùm

Chứng khoán phái sinh ngày 8/6: Chênh lệch dương trở lại bất chấp sắc đỏ bao trùm

Eximbank biến động nhân sự cấp cao trước thềm Đại hội đồng cổ đông bất thường

Eximbank biến động nhân sự cấp cao trước thềm Đại hội đồng cổ đông bất thường

Mặt bằng định giá hỗ trợ triển vọng dài hạn của thị trường chứng khoán

Mặt bằng định giá hỗ trợ triển vọng dài hạn của thị trường chứng khoán

Nhóm hàng năng lượng thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch qua Hải quan Vân Phong

Nhóm hàng năng lượng thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch qua Hải quan Vân Phong

Hơn 60% dư nợ tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Hơn 60% dư nợ tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Kích hoạt cơ chế rà soát chuỗi cung ứng trước tình thế rủi ro thương mại

Kích hoạt cơ chế rà soát chuỗi cung ứng trước tình thế rủi ro thương mại

Đọc thêm

Mang giải pháp xanh đến đồng ruộng: Dấu ấn Vinachem tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Mang giải pháp xanh đến đồng ruộng: Dấu ấn Vinachem tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

(TBTCO) - Sáng 8/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo đại biểu đại diện cho giai cấp nông dân cả nước.
Xây dựng hệ sinh thái bền vững hỗ trợ và phát triển kinh tế tư nhân

Xây dựng hệ sinh thái bền vững hỗ trợ và phát triển kinh tế tư nhân

(TBTCO) - Sáng 6/6, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) đã chủ trì tổ chức Diễn đàn "Xây dựng hệ sinh thái bền vững hỗ trợ và phát triển kinh tế tư nhân năm 2026" với sự phối hợp của Cục Đổi mới sáng tạo, Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Viện Khoa học và Công nghệ sức khỏe - Đại học Bách khoa.
Ngày Tài chính số 2026: Mở rộng thanh toán không tiền mặt tới khách quốc tế

Ngày Tài chính số 2026: Mở rộng thanh toán không tiền mặt tới khách quốc tế

(TBTCO) - Không chỉ thúc đẩy thanh toán điện tử trong nước, Ngày Tài chính số 2026 đang cho thấy xu hướng mới của thị trường: mở rộng các giải pháp thanh toán xuyên biên giới nhằm phục vụ lượng khách quốc tế ngày càng gia tăng tại Việt Nam.
VCCI cảnh báo nguy cơ thuế 12,5% từ Hoa Kỳ, khuyến nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát chuỗi cung ứng

VCCI cảnh báo nguy cơ thuế 12,5% từ Hoa Kỳ, khuyến nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát chuỗi cung ứng

(TBTCO) - Trước đề xuất áp thuế bổ sung theo Mục 301 của Hoa Kỳ đối với hàng hóa từ nhiều nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khuyến nghị cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu chủ động rà soát chuỗi cung ứng, đánh giá tác động và tham gia quá trình tham vấn với phía Hoa Kỳ.
Hải quan nâng cao năng lực truyền thông số

Hải quan nâng cao năng lực truyền thông số

(TBTCO) - Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ và yêu cầu minh bạch thông tin ngày càng cao, Cục Hải quan đang đẩy mạnh nâng cao năng lực truyền thông cho đội ngũ lãnh đạo, người phát ngôn, góp phần xây dựng hình ảnh Hải quan chuyên nghiệp, hiện đại và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.
Infographics: 5 tháng, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 27,6%

Infographics: 5 tháng, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 27,6%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 5 tháng đầu năm 2026, cả nước có hơn 94,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và hơn 47,7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên 142,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 27,6% so với cùng kỳ.
Green SM ra mắt dịch vụ taxi thuần điện Green SM Limo tại Ấn Độ

Green SM ra mắt dịch vụ taxi thuần điện Green SM Limo tại Ấn Độ

(TBTCO) - Ngày 5/6/2026, tại New Delhi, Ấn Độ, Green SM chính thức khai trương dịch vụ Green SM Limo tại New Delhi, đánh dấu cột mốc hiện diện tại Ấn Độ, một trong những thị trường di chuyển lớn nhất và năng động nhất thế giới. Với bước tiến này, Ấn Độ trở thành thị trường thứ năm của Green SM, sau Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines.
Hải quan lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ để nuôi dưỡng nguồn thu

Hải quan lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ để nuôi dưỡng nguồn thu

(TBTCO) - Làm việc với Chi cục Hải quan khu vực X về công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Thành Hưng yêu cầu đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách...
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hà Nội mở rộng không gian đổi mới sáng tạo với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát

Hà Nội mở rộng không gian đổi mới sáng tạo với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát

Việt Nam và Thái Lan phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD

Việt Nam và Thái Lan phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD

Hà Nội thúc đẩy kết nối đô thị ASEAN thông minh, xanh và lấy người dân làm trung tâm

Hà Nội thúc đẩy kết nối đô thị ASEAN thông minh, xanh và lấy người dân làm trung tâm

ECB ​​sẽ là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất để ứng phó với tác động từ Trung Đông

ECB ​​sẽ là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất để ứng phó với tác động từ Trung Đông

ABIC để ngỏ hai phương án cổ tức, phấn đấu mở rộng độ phủ bảo hiểm dư nợ ngân hàng mẹ

ABIC để ngỏ hai phương án cổ tức, phấn đấu mở rộng độ phủ bảo hiểm dư nợ ngân hàng mẹ

Hội Nông dân Việt Nam: Mục tiêu có thêm 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp

Hội Nông dân Việt Nam: Mục tiêu có thêm 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp

IMF khuyến nghị Việt Nam ưu tiên ổn định để đảm bảo tăng trưởng bền vững trong dài hạn

IMF khuyến nghị Việt Nam ưu tiên ổn định để đảm bảo tăng trưởng bền vững trong dài hạn

Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với Campuchia

Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với Campuchia

Lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục tăng trong tuần qua

Lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục tăng trong tuần qua

FPT lại trở thành tâm điểm bán ròng của khối ngoại

FPT lại trở thành tâm điểm bán ròng của khối ngoại

Hướng dẫn chính sách thuế đối với mặt hàng hạt giống nhập khẩu

Hướng dẫn chính sách thuế đối với mặt hàng hạt giống nhập khẩu

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón chính thức Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón chính thức Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Chứng khoán ngày 8/6: Nhóm cổ phiếu trụ gây sức ép, VN-Index đánh mất mốc 1.800 điểm

Chứng khoán ngày 8/6: Nhóm cổ phiếu trụ gây sức ép, VN-Index đánh mất mốc 1.800 điểm

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Thị trường tiền tệ tuần 1 - 5/6: Lãi suất liên ngân hàng áp sát 11%, phản ứng nhanh rồi xoay trục hút ròng 26.000 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 1 - 5/6: Lãi suất liên ngân hàng áp sát 11%, phản ứng nhanh rồi xoay trục hút ròng 26.000 tỷ đồng

Infographics: 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD

Infographics: 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm

Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm