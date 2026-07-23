Hà Nội dồn lực kích hoạt ba trụ cột tăng trưởng cuối năm

Chiều 23/7, UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2026.

Công nghiệp và thương mại tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên, Sở Công thương đã chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng, lấy công nghiệp chế biến, chế tạo làm động lực dẫn dắt; đồng thời phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, tiêu dùng nội địa, thúc đẩy xuất khẩu, phát triển hạ tầng thương mại, logistics, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Theo báo cáo, GRDP của Hà Nội 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 8,22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,18%, đóng góp 1,6 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP; giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 7,91%, đóng góp 1,1 điểm phần trăm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tiếp tục duy trì xu hướng tích cực khi tăng 8,8% trong 6 tháng đầu năm. Riêng tháng 6 tăng 9,5% và quý II tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Võ Nguyên Phong báo cáo tại hội nghị.

Để duy trì đà tăng trưởng, thành phố tiếp tục triển khai Đề án phát triển công nghiệp Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp hỗ trợ và sản phẩm công nghiệp chủ lực; đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hạ tầng công nghiệp cũng tiếp tục được mở rộng. Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã giải phóng mặt bằng đạt 93,75%, còn khoảng 987 ha quỹ đất sẵn sàng thu hút đầu tư, hiện có 115 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 171 nghìn tỷ đồng. Chín khu công nghiệp đang hoạt động gần như đã lấp đầy với tổng vốn đầu tư gần 9,4 tỷ USD.

Đối với cụm công nghiệp, Hà Nội đã thành lập 121 cụm, trong đó 77 cụm đã đi vào hoạt động với tổng diện tích khoảng 1.632 ha, thu hút khoảng 4.200 doanh nghiệp, hộ sản xuất và tạo việc làm cho khoảng 61.000 lao động. Riêng 6 tháng đầu năm, thành phố thành lập mới 12 cụm công nghiệp và 2 cụm công nghiệp giai đoạn 2 với tổng diện tích hơn 550 ha.

Đến tháng 7/2026, Hà Nội có 468 chợ, 32 trung tâm thương mại, 134 siêu thị, 3 trung tâm logistics và 454 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động. Theo Sở Công thương, hệ thống hạ tầng thương mại vẫn cần tiếp tục được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển theo Quy hoạch Thủ đô, đặc biệt là các chợ đầu mối, trung tâm logistics và trung tâm thương mại quy mô lớn.

Cùng với sản xuất, thương mại - dịch vụ tiếp tục duy trì vai trò là điểm sáng của nền kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm đạt khoảng 516,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 13,47% tổng mức bán lẻ cả nước.

Sở Công thương đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường và kích cầu tiêu dùng. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố tổ chức 149 điểm chợ hoa Xuân, duy trì hoạt động của 1.290 điểm bán hàng thiết yếu và cửa hàng xăng dầu, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thông suốt.

Hoạt động kết nối cung - cầu tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các chương trình liên kết với các địa phương và hệ thống phân phối hiện đại. Trong 6 tháng đầu năm, Hà Nội đã ký kết 18 biên bản ghi nhớ hợp tác với TP. Cần Thơ, đồng thời quảng bá hơn 1.500 sản phẩm OCOP của thành phố. Sở Công thương cũng tiếp nhận, giải quyết 455 hồ sơ đăng ký, thông báo khuyến mại và tăng cường quản lý hoạt động của các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

Xuất khẩu phục hồi, tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng sản xuất

Hoạt động xuất nhập khẩu của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm tiếp tục chịu tác động từ những biến động của kinh tế thế giới, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông khiến giá nguyên, nhiên liệu, chi phí vận tải và logistics quốc tế tăng, trong khi sức mua tại nhiều thị trường xuất khẩu suy giảm.

Dù vậy, xuất khẩu của thành phố vẫn duy trì xu hướng phục hồi. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6 ước đạt 2,062 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt khoảng 10,585 tỷ USD, tăng 5,5%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 30,911 tỷ USD, tăng 39,6% so với cùng kỳ, góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu, máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất.

Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục được kiểm soát. Bình quân 6 tháng đầu năm tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

Để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, Sở Công thương tiếp tục triển khai các giải pháp theo Kế hoạch số 22/KH-UBND của UBND TP. Hà Nội, tập trung đa dạng hóa thị trường, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), tăng cường cung cấp thông tin thị trường và cập nhật các quy định mới về tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và phòng vệ thương mại.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tổ chức hội nghị trao đổi, tháo gỡ khó khăn cho gần 200 doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng; phát hành hai bản tin thị trường xuất khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada và các thị trường tiềm năng khác; đồng thời chuẩn bị tổ chức Tuần hàng Việt Nam tại hệ thống siêu thị Aeon Nhật Bản.

Quang cảnh hội nghị.

Triển khai đồng bộ giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Ông Võ Nguyên Phong nhấn mạnh, kết quả đạt được trong nửa đầu năm là nền tảng quan trọng nhưng chưa đủ để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% trong năm 2026. Những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn như biến động giá nguyên, nhiên vật liệu, chi phí logistics, yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, phát triển xanh và chuyển đổi số.

Trên cơ sở Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND TP. Hà Nội và Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ, thành phố điều chỉnh kịch bản tăng trưởng với mục tiêu công nghiệp tăng 9,71%, xuất khẩu tăng 12% và lĩnh vực bán buôn, bán lẻ tăng 16,04% trong cả năm.

Để đạt mục tiêu này, Sở Công thương xác định tập trung tham mưu triển khai bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: bảo đảm hạ tầng năng lượng phục vụ sản xuất; thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và logistics; đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước thông qua các chương trình kích cầu tiêu dùng và kết nối cung - cầu; đồng thời thúc đẩy xuất khẩu thông qua cải cách thủ tục hành chính, tối ưu hóa chi phí logistics và tận dụng hiệu quả các FTA.

Thành phố cũng sẽ triển khai Chiến dịch 180 ngày thúc đẩy tiêu dùng từ tháng 7 đến hết tháng 12; Chương trình Khuyến mại tập trung năm 2026; đẩy nhanh đầu tư các chợ đầu mối, trung tâm logistics, trung tâm mua sắm Outlet; đồng thời phát triển mô hình tiêu dùng số, bảo trợ thương mại điện tử và liên thông dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại.

Đối với xuất khẩu, Sở Công thương sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công thương và hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại tại các thị trường trọng điểm; hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả 17 FTA thông qua cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) trên hệ thống điện tử của Bộ Công thương, đồng thời thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới đối với các sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề và các sản phẩm mang thương hiệu Hà Nội.