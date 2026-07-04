Nhiều thuận lợi nửa cuối năm, cơ hội đưa GDP tăng 11,7% để cán đích hai con số

GDP 6 tháng cao nhất từ năm 2011, thúc đẩy động lực tăng trưởng mới

Sáng ngày 4/7, Chính phủ tổ chức phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chỉ đạo.

Tham dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến khá tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng; quý sau tốt hơn quý trước, tạo đà và tạo lực để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển của cả năm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá kỹ bối cảnh và tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2026, dự báo diễn biến thời gian tới; đồng thời, đề xuất các giải pháp chính sách tổng thể, toàn diện cho giai đoạn tiếp theo.

“Chúng ta cần phải đánh giá những kết quả đạt được đã tương xứng với tiềm năng, đã đúng, phù hợp với nguồn lực hiện nay của quốc gia hay chưa. Chúng ta đã quyết tâm cao nhất hay chưa trong việc tổ chức thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng đầu năm. Trên cơ sở những nguồn lực tiềm năng hiện có, chúng ta có thể đạt được kết quả cao hơn, nếu có sự quyết tâm, nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa” - Thủ tướng Chính phủ đặt vấn đề.

Những nội dung nào về thể chế cần tiếp tục đột phá, để tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững; đồng thời, khơi thông các nguồn lực của Nhà nước, xã hội, nguồn lực trong và ngoài nước và thúc đẩy các động lực mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phác họa rõ hơn tình hình phát triển kinh tế - xã hội nửa đầu năm 2026, ông Ngô Văn Tuấn - Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 ngay sau khi được kiện toàn đã phát huy tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, thực chất và đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, Chính phủ thường xuyên đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các bộ trưởng và cơ quan liên quan, kịp thời ban hành cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô. Nhờ đó, kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục là điểm sáng của khu vực và thế giới.

“Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực; tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống đồng thời phát triển các động lực tăng trưởng mới. GDP quý II ước tăng 8,39% so với cùng kỳ, 6 tháng ước đạt 8,18%, cao nhất từ năm 2011 đến nay” - Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Bên cạnh đó, kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định, lạm phát được kiểm soát, an ninh năng lượng được bảo đảm. CPI tháng 6 giảm 0,39% so với tháng trước, bình quân 6 tháng tăng 4,38% so với cùng kỳ, vẫn trong phạm vi mục tiêu cả năm. Nguồn cung xăng dầu được bảo đảm, giá xăng dầu duy trì ở mức thấp hơn khoảng 15% so với khu vực.

Thu ngân sách 6 tháng ước đạt gần 1,57 triệu tỷ đồng, bằng 62% dự toán, tăng 17,2% cùng kỳ.

Giải ngân vốn đầu tư công được cải thiện, riêng tháng 6 đạt gần 137,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt gần 357 nghìn tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch, tương đương về tỷ lệ so với cùng kỳ, nhưng cao hơn 38,4 nghìn tỷ đồng.

Chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt; thị trường tiền tệ, ngoại hối và tỷ giá cơ bản ổn định.

Thị trường vốn tiếp tục được tập trung phát triển, giá trị đăng ký huy động vốn trong 6 tháng đạt gần 325,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8%. Đồng thời, sàn giao dịch carbon đã chính thức khai trương trong tháng 6...

Kinh tế vẫn còn dư địa bứt phá, nhiều thuận lợi mở ra

Về khó khăn, thách thức, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu rõ, tăng trưởng GDP 6 tháng mặc dù cao nhất từ trước tới nay, nhưng vẫn thấp hơn 1,52% so với mục tiêu.

Hội nghị trực tuyến kết nối với điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh.

Cùng với đó, tiêu dùng tăng thấp hơn cùng kỳ; giải ngân đầu tư công vẫn chưa đạt kỳ vọng, đặc biệt là giải ngân các dự án khoa học công nghệ, chủ yếu do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, khan hiếm nhân công và nguyên vật liệu, công tác chuẩn bị dự án còn yếu, tổ chức thực hiện chưa chủ động, thiếu quyết liệt mặc dù thể chế đầu tư công, đấu thầu đã được sửa đổi, cắt giảm tối đa quy trình, thủ tục theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho các Bộ, địa phương.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tăng trưởng 06 tháng cuối năm của cả nước cần đạt 11,7%; đồng thời, phấn đấu kiểm soát lạm phát theo mục tiêu (khoảng 4,5%). Mục tiêu đặt ra là rất cao, nhưng có nhiều thuận lợi.

“Nhập siêu tháng 6 có xu hướng chậm lại, nhưng 06 tháng vẫn ở mức 16,65 tỷ USD. Lạm phát 06 tháng tiệm cận mục tiêu cả năm; cân đối nguồn vốn và thanh khoản của hệ thống ngân hàng chịu nhiều áp lực khi huy động vốn tăng chậm hơn so với tăng trưởng tín dụng” - Bộ trưởng lưu ý.

Ngoài ra, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu; còn tình trạng thừa, thiếu lao động cục bộ tại các địa phương. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa…; thiên tai, bão lũ, thời tiết cực đoan hơn.

Chỉ rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, các Bộ, địa phương trong một số trường hợp chưa thực sự quan tâm đúng mức, phối hợp chưa thực sự chặt chẽ, nhịp nhàng; có nơi, có lúc vẫn còn tình trạng né tránh trách nhiệm.

Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp có nơi, có lúc còn lúng túng, năng lực thực thi chưa cao; quy định về phân cấp, phân quyền cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện. Các vấn đề nội tại của nền kinh tế cần thời gian để cải thiện. Ngoài ra, xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng lớn đến nước ta.

Chỉ rõ những thuận lợi nửa cuối năm, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, giá dầu thế giới đã giảm; đồng thời, Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 18-KL/TW, 10 Nghị quyết đột phá; thể chế, chính sách đã ban hành cơ bản đầy đủ, tháo gỡ cơ bản các điểm nghẽn, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm trên quy mô lớn. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP, Nghị quyết số 169/NQ-CP với các giải pháp cụ thể về tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

“Do đó, các Bộ, ngành, địa phương phải chủ động, quyết liệt, đổi mới hơn nữa trong tổ chức thực thi, phát huy trách nhiệm người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, nâng cao hiệu quả thực thi” - lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh./.