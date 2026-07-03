Tài chính

Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm: Động lực tăng trưởng lan tỏa trên nhiều lĩnh vực

Hồng Quyên

Hồng Quyên

[email protected]
11:34 | 03/07/2026
(TBTCO) - Tình hình kinh tế - xã hội quý II và nửa đầu đầu năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực. Bức tranh tăng trưởng ghi nhận sự đóng góp đồng đều. GDP 6 tháng tăng 8,18%, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng trong cả năm 2026
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Sáng 3/7, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2026.

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, nhiều tổ chức lớn trên thế giới như Quỹ Tiền tệ quốc tế, Liên hợp quốc, Fitch Ratings, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế, Ngân hàng Thế giới đã đồng loạt điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 so với các báo cáo trước đây.

Nhận diện rõ những thách thức từ bên ngoài, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Theo bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê, đòn bẩy quan trọng thúc đẩy sự chuyển biến này chính là việc vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Song song đó, việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ đã nâng cao đáng kể hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm: Động lực tăng trưởng lan tỏa trên nhiều lĩnh vực
Cục Thống kê (Bộ Tài chính) tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Hồng Quyên

“Những cải cách này không chỉ mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, mà còn giúp huy động, sử dụng tối ưu các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2026 đạt được nhiều kết quả tích cực” - bà Hương nhấn mạnh.

Cụ thể, theo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2026 của Cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2026 đạt mức tăng trưởng khá, với tốc độ tăng ước đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,06%, đóng góp 5,65% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,51%, đóng góp 50,07%; khu vực dịch vụ tăng 7,87%, đóng góp 44,28%.

GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2025 tăng 7,63%). Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,87%, đóng góp 5,66%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,81%, đóng góp 47,2%; khu vực dịch vụ tăng 8,09%, đóng góp 47,14%.

Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm: Động lực tăng trưởng lan tỏa trên nhiều lĩnh vực
Nguồn: Cục Thống kê

Bức tranh tăng trưởng ghi nhận sự đóng góp đồng đều, trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giữ vững vai trò “bệ đỡ” với giá trị tăng thêm tăng 3,87%, đóng góp 5,66% vào tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế (ngành nông nghiệp tăng 3,57%; lâm nghiệp tăng 3,98%; thủy sản tăng trưởng ấn tượng với 4,88%).

Khu vực công nghiệp và xây dựng duy trì mức tăng trưởng tích cực nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của các đơn hàng xuất khẩu cùng hiệu ứng lan tỏa từ các dự án đầu tư công trọng điểm. Theo đó, giá trị tăng thêm của khu vực công nghiệp và xây dựng 6 tháng đầu năm tăng vọt 9,86% so với cùng kỳ năm 2025, đóng góp tới 40,35% vào tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Trong khu vực dịch vụ, hoạt động thương mại, vận tải và du lịch tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, chuỗi cung ứng lưu thông hàng hóa trong nước diễn ra nhộn nhịp. Khu vực dịch vụ tăng 8,09% trong 6 tháng đầu năm, đóng góp 47,14% vào mức tăng chung.

Về hoạt động của doanh nghiệp, tính chung 6 tháng đầu năm 2026, cả nước có gần 111,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 1.352,6 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 515,3 nghìn lao động, tăng 22,5% về số doanh nghiệp, tăng 64,8% về vốn đăng ký và giảm 12,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 12,1 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 3,1 triệu tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh đó, cả nước có hơn 58,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2026 lên hơn 169,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân một tháng có 28,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Ở chiều ngược lại, cả nước có hơn 151.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 85.900 doanh nghiệp; gần 41.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; gần 24.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Bình quân một tháng có 25.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Trong khảo sát xu hướng của doanh nghiệp, dự kiến quý III/2026, có 39,4% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý II/2026; 44% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất, kinh doanh sẽ ổn định và 16,6% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

Cục trưởng Cục Thống kê cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt gần 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cho thấy sức mua của nền kinh tế tiếp tục được cải thiện.

Về xuất nhập khẩu, bà Nguyễn Thị Hương thông tin, trong quý II/2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 143,6 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 16,8% so với quý I/2026. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 266,52 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 53,51 tỷ USD, tăng 4,6%, chiếm 20,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 213,01 tỷ USD, tăng 26%, chiếm 79,9%.

Về diễn biến giá cả, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Sáu giảm 0,39% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu giảm theo giá nhiên liệu thế giới, CPI bình quân quý II tăng 5,25% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 6 tháng đầu năm 2025, CPI tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,12%./.

Số liệu của Cục Thống kê cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm 2026 theo giá hiện hành ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 10,5% cùng kỳ 6 tháng năm 2025. Mức tăng này phản ánh hoạt động đầu tư tiếp tục được mở rộng, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu năm 2026.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 13,03 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất 6 tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay.

Hồng Quyên
Từ khóa:
Sản phẩm trong nước Tăng trưởng GDP Việt Nam Tăng trưởng khá mạnh doanh nghiệp mới hoạt động doanh nghiệp tăng trưởng kinh tế

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