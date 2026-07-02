Tài chính

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp CFO Tập đoàn Samsung Park Soon Cheol

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
17:25 | 02/07/2026
(TBTCO) - Ngày 2/7/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Đoàn công tác Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) do ông Park Soon Cheol - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính (CFO) của Tập đoàn Samsung làm Trưởng đoàn.
aa

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chào mừng ông Park Soon Cheol cùng các cộng sự của Tập đoàn Samsung đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp CFO Tập đoàn Samsung Park Soon Cheol
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao những thành tựu và đóng góp thực chất của Samsung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam suốt những năm qua, từ thúc đẩy xuất khẩu, đóng góp ngân sách, đến tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Hiện nay, Samsung là tập đoàn có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam. Các bạn không chỉ đầu tư sản xuất, kinh doanh thuần túy, mà còn xây dựng một Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) quy mô lớn. Đặc biệt, Samsung là doanh nghiệp công nghệ cao - lĩnh vực mà Việt Nam đang rất khuyến khích theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về thu hút FDI thế hệ mới”.

Bộ trưởng kỳ vọng, Trung tâm R&D của Samsung sẽ vận hành ngày càng thành công, giúp Tập đoàn tiếp tục gắn bó lâu dài, an toàn và bền vững tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ mạnh mẽ các doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn Samsung, ông Park Soon Cheol chúc mừng Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trên cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, hỗ trợ không ngừng từ Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các địa phương tại Việt Nam.

Chia sẻ về bức tranh kinh doanh toàn cầu, ông Park Soon Cheol cho biết, năm nay, Samsung đang đón đầu cơ hội lớn từ “siêu chu kỳ” bán dẫn, dự kiến tổng doanh thu của Tập đoàn sẽ đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Bên cạnh đó, các mảng thiết bị di động và tivi cũng đang nỗ lực để đạt kết quả tối ưu.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp CFO Tập đoàn Samsung Park Soon Cheol
Ông Park Soon Cheol - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính của Tập đoàn Samsung phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Tính đến cuối năm 2025, tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam ước tính lên tới 24 tỷ USD, với hệ sinh thái gồm 6 nhà máy sản xuất, Trung tâm R&D và một pháp nhân bán hàng, mang lại doanh thu hằng năm trên 60 tỷ USD.

Khẳng định cam kết gắn bó lâu dài, đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và nỗ lực hết sức để có thể đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, CFO Park Soon Cheol cho biết, riêng trong năm 2026, Samsung dự kiến rót thêm khoảng 1 tỷ USD vào Việt Nam. Đồng thời Samsung đang xây dựng và triển khai các kế hoạch đầu tư trung - dài hạn trong các lĩnh vực bao gồm Samsung Electronics, màn hình, điện cơ..., từ đó tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện kinh tế, sự hợp tác của Samsung tại Việt Nam còn hướng tới phát triển bền vững thông qua giáo dục và chuyển giao công nghệ. Từ năm 2015, chương trình “Nhà máy thông minh” (Smart Factory) hợp tác với Bộ Công thương đã giúp nâng tầm nhiều doanh nghiệp Việt. Từ năm 2023, dự án phòng học SIC (Samsung Innovation Campus) tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã trở thành cái nôi đào tạo nhân lực công nghệ thông tin và bán dẫn chất lượng cao, đang được nhân rộng sang Bắc Ninh và Thái Nguyên.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao mô hình này và đề nghị Samsung tăng cường kết nối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm tận dụng tối đa nguồn nhân lực chất lượng cao từ các viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu của Việt Nam cho các dự án R&D toàn cầu của chính Tập đoàn.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp CFO Tập đoàn Samsung Park Soon Cheol
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị Tập đoàn Samsung xem xét hỗ trợ Việt Nam nhiều hơn trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao và đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực.

Cụ thể, Samsung tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao hơn nữa năng lực doanh nghiệp trong nước để có thể tham gia có hiệu quả hơn chuỗi cung ứng của Tập đoàn; đẩy mạnh hợp tác để đưa các doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam trở thành đối tác trong hệ sinh thái của Samsung.

Đồn thời, tăng cường đầu tư và mở rộng Trung tâm R&D, hỗ trợ nghiên cứu triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu, thực hành và trải nghiệm trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, Internet vạn vật nhằm hỗ trợ nghiên cứu, ươm tạo và thương mại hóa các ý tưởng đổi mới sáng tạo; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để triển khai thực chất và hiệu quả các trung tâm đào tạo đặt tại NIC được thành lập trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Đặc biệt, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị Tập đoàn Samsung tiếp tục mở rộng hoạt động, coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất chiến lược, nghiên cứu - phát triển và sản xuất các sản phẩm chủ lực ra thị trường quốc tế.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp CFO Tập đoàn Samsung Park Soon Cheol
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, CFO Tập đoàn Samsung Park Soon Cheol cùng thành viên hai bên chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, Việt Nam sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho Samsung ở mức cao nhất. Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam kỳ vọng Samsung thể hiện rõ cam kết về công nghệ, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, phát triển, đào tạo người Việt Nam, nâng tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước, phát triển nhà cung ứng nội địa, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, tương xứng với vị thế và kỳ vọng mà Chính phủ Việt Nam dành cho Tập đoàn./.

Đức Minh
Từ khóa:
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trung tâm nghiên cứu tập đoàn samsung Park Soon Cheol CFO Samsung samsung việt nam

Bài liên quan

Chính sách tài khóa nỗ lực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Chính sách tài khóa nỗ lực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

PVFCCo - Phú Mỹ và tỉnh Đắk Lắk hợp tác thúc đẩy đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp công nghệ cao

PVFCCo - Phú Mỹ và tỉnh Đắk Lắk hợp tác thúc đẩy đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp công nghệ cao

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Phó Tổng thư ký OECD Yasushi Masaki

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Phó Tổng thư ký OECD Yasushi Masaki

Dành cho bạn

Hà Nội hoàn thành hơn 92% văn bản triển khai Luật Thủ đô

Hà Nội hoàn thành hơn 92% văn bản triển khai Luật Thủ đô

Lượng hóa các-bon rừng để biến "tài nguyên xanh" thành nguồn thu bền vững

Lượng hóa các-bon rừng để biến "tài nguyên xanh" thành nguồn thu bền vững

Một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng vì thao túng cổ phiếu DPG

Một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng vì thao túng cổ phiếu DPG

Kho bạc Nhà nước khu vực I hoàn thành sớm Báo cáo tài chính nhà nước năm 2025

Kho bạc Nhà nước khu vực I hoàn thành sớm Báo cáo tài chính nhà nước năm 2025

Ngân hàng chặn đứng hành vi can thiệp mobile banking, hệ thống SIMO ngăn hơn 5.200 tỷ đồng nghi lừa đảo

Ngân hàng chặn đứng hành vi can thiệp mobile banking, hệ thống SIMO ngăn hơn 5.200 tỷ đồng nghi lừa đảo

Việt Nam thu về gần 35,9 tỷ USD từ xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong nửa đầu năm 2026

Việt Nam thu về gần 35,9 tỷ USD từ xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong nửa đầu năm 2026

Đọc thêm

Bộ Tài chính thúc triển khai ngay cơ chế đặc thù xử lý nhà, đất dôi dư

Bộ Tài chính thúc triển khai ngay cơ chế đặc thù xử lý nhà, đất dôi dư

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 9200/BTC-QLCS đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai ngay các cơ chế đặc thù, không để chậm trễ việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, qua đó khơi thông nguồn lực cho phát triển, đồng thời phòng ngừa thất thoát, lãng phí.
Bộ Tài chính lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập

Bộ Tài chính lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập

(TBTCO) - Ngày 2/7/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập.
Kho bạc Nhà nước khu vực XIV đẩy nhanh thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV đẩy nhanh thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công

(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2026, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV vừa bảo đảm tập trung kịp thời các khoản thu ngân sách, vừa đẩy nhanh thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công và hiện đại hóa hoạt động kho bạc. Trên nền kết quả đạt được, đơn vị đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt từ 95% trở lên so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Đà Nẵng tăng trưởng GRDP 9,52% trong 6 tháng, đứng đầu khu vực Nam Trung Bộ

Đà Nẵng tăng trưởng GRDP 9,52% trong 6 tháng, đứng đầu khu vực Nam Trung Bộ

(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của TP. Đà Nẵng ước tăng 9,52% so với cùng kỳ, dẫn đầu trong nhóm các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Trung Bộ.
Quảng Ninh: Hơn 214.000 tỷ đồng "chảy" vào khu vực kinh tế tư nhân trong 6 tháng đầu năm

Quảng Ninh: Hơn 214.000 tỷ đồng "chảy" vào khu vực kinh tế tư nhân trong 6 tháng đầu năm

(TBTCO) - Quảng Ninh đang cho thấy bức tranh tăng trưởng tín dụng tích cực trong nửa đầu năm 2026. Dòng vốn ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ cột hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng điểm.
Hà Nội ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

Hà Nội ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 84/2026/QĐ-UBND ngày 1/7/2026 quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố.
Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục được củng cố

Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục được củng cố

(TBTCO) - Nền tảng vĩ mô ổn định, đầu tư công được đẩy mạnh, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) duy trì tích cực cùng sự hỗ trợ của chính sách tài khóa, tiền tệ được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố các động lực tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2026.
Tài chính bán lẻ xanh: Dư địa lớn chờ khai mở

Tài chính bán lẻ xanh: Dư địa lớn chờ khai mở

Theo các chuyên gia của Đại học RMIT Việt Nam, các lựa chọn tài chính cá nhân, từ vay thế chấp đến gửi tiết kiệm, đều có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững nếu tài chính bán lẻ xanh được triển khai trên diện rộng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán phái sinh ngày 2/7: VN30-Index giữ mốc 2.000 điểm, chênh lệch dương áp đảo

Chứng khoán phái sinh ngày 2/7: VN30-Index giữ mốc 2.000 điểm, chênh lệch dương áp đảo

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Hà Nội tăng tốc chặng cuối năm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 11%

Hà Nội tăng tốc chặng cuối năm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 11%

Chứng khoán ngày 2/7: VN-Index tích lũy dưới vùng kháng cự, chờ động lực bứt phá

Chứng khoán ngày 2/7: VN-Index tích lũy dưới vùng kháng cự, chờ động lực bứt phá

Quảng Ninh đã giải ngân hơn 10.100 tỷ đồng vốn đầu tư công

Quảng Ninh đã giải ngân hơn 10.100 tỷ đồng vốn đầu tư công

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026

Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026

Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce