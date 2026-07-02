Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp CFO Tập đoàn Samsung Park Soon Cheol

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chào mừng ông Park Soon Cheol cùng các cộng sự của Tập đoàn Samsung đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao những thành tựu và đóng góp thực chất của Samsung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam suốt những năm qua, từ thúc đẩy xuất khẩu, đóng góp ngân sách, đến tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Hiện nay, Samsung là tập đoàn có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam. Các bạn không chỉ đầu tư sản xuất, kinh doanh thuần túy, mà còn xây dựng một Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) quy mô lớn. Đặc biệt, Samsung là doanh nghiệp công nghệ cao - lĩnh vực mà Việt Nam đang rất khuyến khích theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về thu hút FDI thế hệ mới”.

Bộ trưởng kỳ vọng, Trung tâm R&D của Samsung sẽ vận hành ngày càng thành công, giúp Tập đoàn tiếp tục gắn bó lâu dài, an toàn và bền vững tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ mạnh mẽ các doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn Samsung, ông Park Soon Cheol chúc mừng Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trên cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, hỗ trợ không ngừng từ Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các địa phương tại Việt Nam.

Chia sẻ về bức tranh kinh doanh toàn cầu, ông Park Soon Cheol cho biết, năm nay, Samsung đang đón đầu cơ hội lớn từ “siêu chu kỳ” bán dẫn, dự kiến tổng doanh thu của Tập đoàn sẽ đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Bên cạnh đó, các mảng thiết bị di động và tivi cũng đang nỗ lực để đạt kết quả tối ưu.

Ông Park Soon Cheol - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính của Tập đoàn Samsung phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Tính đến cuối năm 2025, tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam ước tính lên tới 24 tỷ USD, với hệ sinh thái gồm 6 nhà máy sản xuất, Trung tâm R&D và một pháp nhân bán hàng, mang lại doanh thu hằng năm trên 60 tỷ USD.

Khẳng định cam kết gắn bó lâu dài, đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và nỗ lực hết sức để có thể đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, CFO Park Soon Cheol cho biết, riêng trong năm 2026, Samsung dự kiến rót thêm khoảng 1 tỷ USD vào Việt Nam. Đồng thời Samsung đang xây dựng và triển khai các kế hoạch đầu tư trung - dài hạn trong các lĩnh vực bao gồm Samsung Electronics, màn hình, điện cơ..., từ đó tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện kinh tế, sự hợp tác của Samsung tại Việt Nam còn hướng tới phát triển bền vững thông qua giáo dục và chuyển giao công nghệ. Từ năm 2015, chương trình “Nhà máy thông minh” (Smart Factory) hợp tác với Bộ Công thương đã giúp nâng tầm nhiều doanh nghiệp Việt. Từ năm 2023, dự án phòng học SIC (Samsung Innovation Campus) tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã trở thành cái nôi đào tạo nhân lực công nghệ thông tin và bán dẫn chất lượng cao, đang được nhân rộng sang Bắc Ninh và Thái Nguyên.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao mô hình này và đề nghị Samsung tăng cường kết nối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm tận dụng tối đa nguồn nhân lực chất lượng cao từ các viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu của Việt Nam cho các dự án R&D toàn cầu của chính Tập đoàn.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị Tập đoàn Samsung xem xét hỗ trợ Việt Nam nhiều hơn trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao và đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực.

Cụ thể, Samsung tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao hơn nữa năng lực doanh nghiệp trong nước để có thể tham gia có hiệu quả hơn chuỗi cung ứng của Tập đoàn; đẩy mạnh hợp tác để đưa các doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam trở thành đối tác trong hệ sinh thái của Samsung.

Đồn thời, tăng cường đầu tư và mở rộng Trung tâm R&D, hỗ trợ nghiên cứu triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu, thực hành và trải nghiệm trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, Internet vạn vật nhằm hỗ trợ nghiên cứu, ươm tạo và thương mại hóa các ý tưởng đổi mới sáng tạo; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để triển khai thực chất và hiệu quả các trung tâm đào tạo đặt tại NIC được thành lập trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Đặc biệt, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị Tập đoàn Samsung tiếp tục mở rộng hoạt động, coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất chiến lược, nghiên cứu - phát triển và sản xuất các sản phẩm chủ lực ra thị trường quốc tế.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, CFO Tập đoàn Samsung Park Soon Cheol cùng thành viên hai bên chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, Việt Nam sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho Samsung ở mức cao nhất. Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam kỳ vọng Samsung thể hiện rõ cam kết về công nghệ, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, phát triển, đào tạo người Việt Nam, nâng tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước, phát triển nhà cung ứng nội địa, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, tương xứng với vị thế và kỳ vọng mà Chính phủ Việt Nam dành cho Tập đoàn./.