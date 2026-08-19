Đầu tư

Gia Lai khởi công Dự án Phát triển tích hợp thích ứng vốn 2.660 tỷ đồng

Sơn Thuận

Sơn Thuận

15:22 | 19/08/2026
(TBTCO) - Tỉnh Gia Lai vừa khởi công Dự án Phát triển tích hợp thích ứng có tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của tỉnh. Dự án gồm 2 dự án giao thông thành phần với tổng chiều dài khoảng 40 km.
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Ngày 19/8, tại xã An Lương, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khởi công Dự án Phát triển tích hợp thích ứng. Đây là dự án khởi công nhằm chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Gia Lai khởi công Dự án Phát triển tích hợp thích ứng vốn 2.660 tỷ đồng
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Phát triển tích hợp thích ứng. Ảnh: Sơn Thuận

Dự án Phát triển tích hợp thích ứng do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 2.660 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của tỉnh; dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2028.

Dự án gồm 2 dự án giao thông thành phần với tổng chiều dài khoảng 40 km. Bao gồm, Dự án thành phần 1 xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 19 C kết nối Cảng Quy Nhơn, có chiều dài khoảng 6,35 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe, nền đường rộng từ 24 m đến 40 m. Dự án đi qua địa bàn xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông.

Dự án thành phần 2 xây dựng tuyến đường ven biển ĐT.639, đoạn Mỹ Thành - Lại Giang, có chiều dài khoảng 33,65 km, quy mô từ 2 đến 4 làn xe, nền đường rộng từ 12 m đến 20,5 m; đi qua địa bàn các xã An Lương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc và phường Hoài Nhơn Đông.

Gia Lai khởi công Dự án Phát triển tích hợp thích ứng vốn 2.660 tỷ đồng
Dự án thành phần 2 thuộc Dự án Phát triển tích hợp thích ứng nhằm xây dựng tuyến đường ven biển ĐT.639, đoạn Mỹ Thành - Lại Giang. Ảnh: Sơn Thuận

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Mah Tiệp – Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, khi hoàn thành và đưa vào khai thác, các tuyến đường sẽ tăng cường kết nối giữa các khu vực và liên kết vùng, rút ngắn thời gian đi lại, vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics; qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, dự án sẽ tạo điều kiện khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế và nguồn lực đất đai dọc các tuyến, nhất là tại các khu vực có lợi thế về đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Đặc biệt, việc từng bước hình thành trục giao thông ven biển liên tục, thông suốt tuyến đường ven biển sẽ tăng cường liên kết các địa phương ven biển, tạo điều kiện phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và thủy sản; qua đó huy động thêm các nguồn lực xã hội, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu và đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch, tiến độ thi công khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế; huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư và các nguồn lực cần thiết; đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

Sơn Thuận
Từ khóa:
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