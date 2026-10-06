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Ngày 6/10: Giá cà phê chưa biến động, hồ tiêu chờ lực đẩy mới

06:43 | 06/10/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (6/10) tương đối ổn định. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 93.500 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu nối dài chuỗi phiên đi ngang từ những ngày đầu tháng 10.
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Ngày 6/10: Giá cà phê chưa biến động, hồ tiêu chờ lực đẩy mới
Giá cà phê trong nước hôm nay tương đối ổn định. Ảnh minh họa

Giá cà phê phổ biến từ 93.500 - 94.000 đồng/kg

Giá cà phê bước sang ngày 6/10 với mặt bằng trong nước tương đối ổn định. Sau những phiên tăng giảm liên tục cuối tháng 9 và đầu tháng 10, thị trường Tây Nguyên đang tạm giữ vùng 94.000 đồng/kg khi người mua và người bán theo dõi diễn biến vụ thu hoạch mới cũng như giá thế giới.

Tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên, giá cà phê phổ biến từ 93.500–94.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng duy trì mức 94.000 đồng/kg.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá thu mua cũng ở mức 94.000 đồng/kg. Lâm Đồng thấp hơn, đạt khoảng 93.500 đồng/kg.

Mặt bằng giá hiện tại cho thấy thị trường đang trong giai đoạn giằng co. Mốc 94.000 đồng/kg tiếp tục là vùng giá đáng chú ý sau những phiên biến động tương đối mạnh trước đó.

Trên thị trường thế giới, mức tham chiếu gần nhất của cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn tháng 11/2026 là 3.469 USD/tấn, tăng 21 USD so với phiên trước. Hợp đồng tháng 1/2027 đạt 3.448 USD/tấn, còn tháng 3/2027 ở mức 3.424 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng giữ nền giá tích cực. Hợp đồng tháng 3/2027 ở mức 280,50 US cent/lb, tăng 0,90 cent; tháng 5/2027 đạt 277,80 US cent/lb và tháng 7/2027 ở 275,70 US cent/lb.

Giá tiêu neo ở mức cao

Ngày 6/10: Giá cà phê chưa biến động, hồ tiêu chờ lực đẩy mới
Ảnh minh họa

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay chưa xuất hiện biến động mới. Các vùng trồng trọng điểm tiếp tục duy trì mặt bằng từ 136.500 đến 140.500 đồng/kg, nối dài chuỗi phiên đi ngang từ những ngày đầu tháng 10.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn giữ vị trí cao nhất với 140.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng đứng ở mức 136.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá tiêu xô được thu mua ở mức 136.500 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước đó. Bình Phước (Đồng Nai) cũng duy trì mức 136.500 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP. HCM) tiếp tục ghi nhận mức 137.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá tiêu đứng ở 138.500 đồng/kg.

Biên độ giữa mức thấp nhất và cao nhất hiện là 4.000 đồng/kg. Việc giá liên tục giữ ổn định cho thấy thị trường đang trong giai đoạn giằng co, khi cả bên mua và bên bán đều chưa tạo ra sức ép đủ lớn để làm thay đổi mặt bằng giá.

Chuỗi phiên đi ngang kéo dài cho thấy thị trường hồ tiêu đang bước vào giai đoạn tích lũy. Nguồn cung và nhu cầu thu mua hiện chưa tạo ra sự chênh lệch đủ lớn để hình thành một xu hướng mới.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu ổn định. Theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen của Brazil ở mức 5.800 USD/tấn. Giá tiêu đen Malaysia giao dịch quanh mức 9.200 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Indonesia ở mức 6.828 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn, còn loại 550 g/l duy trì tại 6.075 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, Malaysia ở mức 12.100 USD/tấn. Ngược lại, tiêu trắng Muntok của Indonesia ở mức 9.348 USD/tấn, trong khi tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam được duy trì ở mức 8.450 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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