Chiều 23/11, tại Thanh Hóa, Cục Hải quan chủ trì Hội nghị giao ban năm 2026 giữa 4 lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy cấp Trung ương, nhằm đánh giá kết quả phối hợp và thống nhất giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh trong thời gian tới.

4 lực lượng phối hợp chặn ma túy qua tuyến xuất nhập khẩu, vận tải quốc tế. Ảnh: Cục Hải quan

Hội nghị do Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm về ma túy; Đại tá Nguyễn Tiến Mão, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và Đại tá Nguyễn Văn Thiện, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Cảnh sát biển Việt Nam) đồng chủ trì.

Tại hội nghị, đại diện 4 lực lượng tập trung đánh giá tình hình tội phạm ma túy năm 2026, trao đổi phương thức, thủ đoạn mới trong hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và tiền chất trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Thời gian qua, phối hợp giữa 4 lực lượng Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả trong trao đổi thông tin, kiểm soát tuyến, địa bàn trọng điểm và hỗ trợ đấu tranh chuyên án, góp phần nâng cao khả năng phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm ma túy.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong trao đổi thông tin nghiệp vụ, triển khai kế hoạch và chuyên án chung, cũng như yêu cầu về nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ đấu tranh trong tình hình mới.

Trên cơ sở đánh giá thực tiễn, 4 lực lượng thống nhất tăng cường phối hợp nghiệp vụ từ trung ương đến địa phương, chủ động nắm tình hình, nhận diện sớm phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm; nâng cao hiệu quả xác lập và đấu tranh các chuyên án chung, nhất là trên tuyến, địa bàn trọng điểm.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chia sẻ dữ liệu, hỗ trợ trang thiết bị kỹ thuật, phối hợp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm ma túy.

Ông Lưu Mạnh Tưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cục Hải quan

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường phối hợp thực chất, chủ động phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, đặc biệt trong các đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.