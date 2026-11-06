Thuế - Hải quan

Hải quan Nội Bài bắt giữ hơn 400 cây thuốc lá nung nóng và 25,4kg cần sa

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
10:07 | 06/11/2026
Trong tháng 10/2026, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 2 vụ vận chuyển trái phép hơn 400 cây thuốc lá nung nóng và 25,4kg thảo mộc khô là bộ phận của cây cần sa qua đường hàng không.
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Ngày 6/11, Cục Hải quan cho hay, thực hiện chỉ đạo về tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài, Chi cục Hải quan khu vực I đã đẩy mạnh kiểm tra, soi chiếu, phân tích rủi ro, qua đó phát hiện và xử lý 2 vụ việc vi phạm trong tháng 10/2026.

Hải quan Nội Bài bắt giữ hơn 400 cây thuốc lá nung nóng và 25,4kg cần sa
Tang vật thuốc lá nung nóng. Ảnh: Cục Hải quan

Cụ thể, trong các ngày 3/10, 9/10 và 17/10/2026, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro và phân tích hình ảnh soi chiếu hành lý ký gửi, Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài phát hiện dấu hiệu nghi vấn đối với hành lý của 4 hành khách nhập cảnh qua khu vực cửa hải quan số 6 và số 7, Nhà ga hành khách quốc tế T2.

Qua rà soát, lực lượng Hải quan nhận thấy các hành khách L.V.T, Đ.T.K, T.N.T.U và B.T.H có dấu hiệu không khai báo hàng hóa mang theo. Hình ảnh soi chiếu cho thấy hành lý ký gửi có chứa hàng hóa nghi là thuốc lá nung nóng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số hàng hóa trên là thuốc lá nung nóng nhãn hiệu TEREA. Trong đó, hành khách L.V.T mang theo 112 cây; Đ.T.K mang theo 104 cây; T.N.T.U mang theo 80 cây và B.T.H mang theo 109,5 cây (109 cây và 5 bao lẻ). Tổng số tang vật thu giữ trong 4 trường hợp là hơn 400 cây thuốc lá nung nóng.

Tiếp đến vụ việc thứ hai, vào 22 giờ 45 phút ngày 25/10/2026, tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, lực lượng Hải quan phối hợp với Công an cửa khẩu và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức kiểm tra một kiện hành lý ký gửi có dấu hiệu nghi vấn.

Hải quan Nội Bài bắt giữ hơn 400 cây thuốc lá nung nóng và 25,4kg cần sa
Kiện hàng có hơn 25 kg cần sa. Ảnh: Cục Hải quan

Kiện hành lý thuộc về một hành khách quốc tịch Tây Ban Nha, đi trên chuyến bay VN922 và nối chuyến VN19 từ Nội Bài đến sân bay Charles de Gaulle (Cộng hòa Pháp), dự kiến khởi hành lúc 23 giờ 50 phút cùng ngày.

Tham gia kiểm tra có Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài, Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực I, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 5 (Đội 5) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP. Hà Nội.

Qua soi chiếu, tổ công tác phát hiện bên trong vali có gói hàng hình chữ nhật bất thường. Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện 2 gói hàng được bọc nilon màu vàng - trắng, hút chân không, kích thước khoảng 40 x 70cm. Bên trong chứa thảo mộc khô gồm hoa, lá, cành, nụ - đều là các bộ phận của cây cần sa, với tổng trọng lượng khoảng 25,4kg.

Vụ việc đã được chuyển giao cho PC04 - Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện cả 2 vụ việc đang được các lực lượng chức năng xác minh, điều tra và xử lý theo quy định./.
Song Linh
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