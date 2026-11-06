Thị trường

Ngày 6/11: Giá bạc liên tục biến động

09:24 | 06/11/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (6/11) đảo chiều giảm sau phiên tăng mạnh hôm qua. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 1.200.000 đồng/kg chiều mua vào và 1.227.000 đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,12% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
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Ngày 6/11: Giá bạc liên tục biến động
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đảo chiều giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h05 ngày 6/11, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.571.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.620.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 45.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 46.000 đồng/lượng chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.571.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.620.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.571.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.848.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 41.893.229 đồng/kg (mua vào) và 43.199.892 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h05 ngày 6/11/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 6/11: Giá bạc liên tục biến động

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 51,708 USD/ounce, giảm nhẹ 0,12% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới hôm nay đảo chiều giảm nhẹ sau phiên tăng mạnh hôm qua do đà suy giảm của lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD, khi đồng bạc xanh lùi xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng. Diễn biến này xuất hiện sau khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng tại cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, thị trường kỳ vọng khả năng cắt giảm chi tiêu công có thể giúp hạ nhiệt lạm phát. Điều này góp phần giảm sức ép đối với Fed trong việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó tạo thêm dư địa hỗ trợ các tài sản không sinh lãi như bạc.

Ngày 6/11: Giá bạc liên tục biến động

Xét về tương quan thị trường, đồng USD suy yếu giúp bạc trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu đi xuống làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý.

Trong thời gian tới, xu hướng của kim loại quý này sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, cũng như những thay đổi trong triển vọng lạm phát và chính sách lãi suất của Fed./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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