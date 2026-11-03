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Ngày 3/11: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm

09:32 | 03/11/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (3/11) đồng loạt suy giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm gần 400.000 đồng/kg ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,72% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
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Ngày 3/11: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm
Giá bạc hôm nay đồng loạt suy giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h05 ngày 3/11, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.575.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.624.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 15.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.575.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.624.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.575.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.853.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 41.999.895 đồng/kg (mua vào) và 43.306.558 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h05 ngày 3/11/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 3/11: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 50.2875 USD/ounce, giảm 0,72% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới hôm nay giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025. Tính chung trong tháng 10, kim loại quý này mất khoảng 18% giá trị, đánh dấu tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 6, khi giá từng sụt 22%.

Áp lực bán không chỉ xuất hiện trên thị trường bạc mà còn lan rộng sang các kim loại quý khác. Giá vàng thế giới cũng giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025.

Ngày 3/11: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá kim loại quý suy yếu là những lo ngại về triển vọng lạm phát và chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương. Căng thẳng tại Trung Đông leo thang từ cuối tháng 2 đã đẩy giá dầu tăng mạnh, làm gia tăng nguy cơ lạm phát kéo dài.

Mặt bằng lãi suất cao thường gây bất lợi cho những tài sản không tạo ra lợi suất như bạc, bởi nhà đầu tư phải cân nhắc chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý. Sau quyết định giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,75 - 4% tại cuộc họp ngày thứ Tư, giới đầu tư vẫn đặt khả năng Fed tăng lãi suất trở lại trong tháng 12.

So với mức đỉnh lịch sử gần 121 USD/ounce được thiết lập hồi tháng 1, giá bạc hiện đã mất gần 60%. Bên cạnh yếu tố lãi suất, hoạt động bán tháo trên thị trường chứng khoán, nhất là nhóm cổ phiếu công nghệ, cũng góp phần gia tăng áp lực lên kim loại quý.

Ngoài ra, đà tăng của đồng USD tiếp tục tạo thêm sức ép đối với giá bạc. Khi đồng bạc xanh mạnh lên, kim loại quý được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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