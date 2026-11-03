Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch đầu tuần giảm mạnh tới 7%. Chốt phiên giao dịch 2/11, giá dầu Brent giảm 7,63%, xuống còn 104,8 USD/thùng. Còn giá dầu WTI của Mỹ hạ 7,36%, về mức 96,46 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch sáng 3/11, giá dầu WTI tiếp tục đi xuống. Theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 104,8 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 96,35 USD/thùng, giảm 0,11% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch 2/11 sau khi xuất hiện những tín hiệu tích cực từ các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, từ đó góp phần ổn định nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.

Giá dầu thế giới giảm phiên thứ hai đầu tuần. Ảnh: TL.

Các nhà đàm phán Iran đã làm việc trong nhiều ngày với các bên trung gian hòa giải Qatar nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Tối 2/11, các nhà trung gian Qatar đến Tehran để hội đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Theo truyền thông nhà nước Iran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đã trao một số quyền hạn nhất định cho Chính phủ để tiến hành đàm phán hòa bình.

Ông Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại, nhưng chưa công bố chi tiết về tiến trình đàm phán.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, Iran muốn đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.