Bất động sản

Bộ Xây dựng không có kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở mới tại khu Tây Hồ Tây

Anh Minh

Anh Minh

06:31 | 03/11/2026
(TBTCO) - Sau khi sắp xếp các cơ sở nhà, đất và bố trí lại nơi làm việc sau hợp nhất, Bộ Xây dựng xác định trụ sở hiện có cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng, không đặt ra kế hoạch di dời đến khu Tây Hồ Tây.
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Trụ sở Bộ Xây dựng tại số 80 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội.
Trụ sở Bộ Xây dựng tại số 80 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công văn gửi Bộ Tài chính về phương án sắp xếp trụ sở, kế hoạch và lộ trình di dời theo quy hoạch trụ sở các bộ, ngành tại khu Tây Hồ Tây, TP. Hà Nội.

Theo Bộ Xây dựng, sau khi hợp nhất Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải, cơ quan này đã rà soát, sắp xếp các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng và bố trí lại những cơ sở dôi dư kể từ ngày 1/3/2025.

Trong quá trình sắp xếp, Bộ Xây dựng đã điều chuyển trụ sở tại số 37 Lê Đại Hành, vốn là trụ sở của Bộ Xây dựng trước hợp nhất, sang Bộ Công an; đồng thời tiếp nhận cơ sở tại số 82 Trần Hưng Đạo từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ Xây dựng được bố trí làm việc tại số 80 và 82 Trần Hưng Đạo, TP. Hà Nội. Bộ Xây dựng đang triển khai một số dự án cải tạo, sửa chữa nhằm tối ưu hóa công năng các hạng mục công trình, đáp ứng nhu cầu làm việc sau hợp nhất.

Bộ Xây dựng đã đối chiếu tổng biên chế hiện có và nhu cầu phát triển trong thời gian tới với tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo Nghị định số 155/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, sau khi các dự án cải tạo, sửa chữa hoàn thành, cơ sở vật chất hiện tại sẽ cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu làm việc theo quy định.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng khẳng định trong thời gian tới không có kế hoạch, lộ trình di dời cũng như nhu cầu đầu tư xây dựng trụ sở mới tại khu Tây Hồ Tây, đồng thời đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp ý kiến này.

Trước đó, tại công văn số 12686/BTC-PTHT ngày 17/8/2026, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP. Hà Nội phối hợp rà soát phương án sắp xếp, kế hoạch và lộ trình di dời trụ sở các cơ quan thuộc diện di dời theo quy hoạch khu Tây Hồ Tây.

Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan xác định nhu cầu diện tích trụ sở theo tiêu chuẩn, định mức; phương án xử lý cơ sở nhà, đất tại địa điểm cũ; kế hoạch di dời và phương án phân bổ nguồn lực trong kế hoạch vốn trung hạn 2026 - 2030 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với UBND TP. Hà Nội, Bộ Tài chính đề nghị cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng đất, diện tích làm việc, yêu cầu kiến trúc và quy hoạch đối với phần diện tích 15,9 ha còn lại tại khu trụ sở các bộ, ngành Trung ương ở Tây Hồ Tây, làm cơ sở tổng hợp, thống nhất địa điểm đề xuất.

UBND TP. Hà Nội cũng được đề nghị hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trụ sở các bộ, ngành Trung ương tại Tây Hồ Tây trong tháng 9/2026 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Anh Minh
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