Đầu tư

Hà Nội tăng tốc thi công 8 cầu vượt sông Hồng, sông Đuống

22:04 | 29/10/2026
(TBTCO) - Hà Nội đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công 8 dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống, nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố yêu cầu các đơn vị bám sát tiến độ, phấn đấu hoàn thành các dự án bằng hoặc vượt kế hoạch.
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Nhiều dự án đạt tiến độ tích cực

Chiều 29/10, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai đầu tư xây dựng 8 cây cầu vượt sông Hồng, sông Đuống.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công.

Cụ thể, dự án cầu Tứ Liên cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, khối lượng thi công đạt khoảng 25%. Chủ đầu tư dự kiến đến hết năm 2026, dự án đạt 35-40% khối lượng.

Với cầu Ngọc Hồi, phần giải phóng mặt bằng thuộc địa phận Hà Nội đã hoàn thành, còn 0,22ha đất thuộc xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục xử lý. Dự án đang được tích cực triển khai thi công, phấn đấu đạt 35% khối lượng vào cuối năm 2026.

Cầu Trần Hưng Đạo đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Các đơn vị đang triển khai di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi. Khối lượng thi công đạt khoảng 45%, với mục tiêu hoàn thành trước tháng 6/2027.

Hà Nội tăng tốc thi công 8 cầu vượt sông Hồng, sông Đuống
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường kiểm tra hiện trường Dự án cầu Hồng Hà thuộc đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ảnh: Huy Kiên

Tại dự án cầu Thượng Cát, công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích ban đầu đã hoàn thành; phần diện tích bổ sung 1,77ha đang được tiếp tục triển khai. Khối lượng thi công hiện đạt khoảng 20% giá trị hợp đồng.

Các dự án còn lại cũng ghi nhận kết quả tích cực. Cầu Vân Phúc cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các xã Phúc Thọ, Phúc Lộc, khối lượng thi công đạt khoảng 35%. Cầu Hồng Hà cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, thi công đạt 53% và đang vượt tiến độ kế hoạch.

Đối với cầu Mễ Sở, khối lượng thi công đạt khoảng 50%, dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027. Trong khi đó, công tác giải phóng mặt bằng cầu Lệ Chi đang được các xã Thuận An, Phù Đổng tập trung thực hiện, chủ yếu còn vướng việc di chuyển một số công trình hạ tầng kỹ thuật.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, nhìn chung, tiến độ triển khai các dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu. Những khó khăn còn lại chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng và di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư với chính quyền địa phương.

Gỡ vướng mặt bằng, bảo đảm tiến độ đồng bộ

Tại cuộc họp, đại diện các địa phương cho biết đang phối hợp với chủ đầu tư xử lý những vướng mắc phát sinh, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà đã xây dựng phương án, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 11/2026. Tại dự án cầu Tứ Liên, các đơn vị cũng đang phối hợp xử lý việc di chuyển công trình điện và hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Với cầu Ngọc Hồi, do phần diện tích còn vướng thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên, UBND thành phố Hà Nội sẽ có văn bản đề nghị tỉnh phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Các nhà thầu cam kết huy động nhân lực, thiết bị và nguồn lực cần thiết, tổ chức thi công trên thực địa, bảo đảm tiến độ thành phố giao.

Trước đó, trong sáng 29/10, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường đã kiểm tra hiện trường các dự án cầu Vân Phúc và đường nối Quốc lộ 32, cầu Hồng Hà thuộc đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu.

Hà Nội tăng tốc thi công 8 cầu vượt sông Hồng, sông Đuống

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Huy Kiên

Ghi nhận kết quả triển khai của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát kế hoạch được phê duyệt, tập trung tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành các dự án bằng hoặc vượt tiến độ.

Đáng chú ý, đối với các điểm tập kết đất đào, bùn đất và phế thải vật liệu xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu khẩn trương làm việc cụ thể với từng xã, phường để giải tỏa trước ngày 5/11/2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội phải triển khai đồng bộ các tuyến đường dẫn lên xuống cầu, bảo đảm khi công trình hoàn thành có thể đưa vào khai thác, sử dụng ngay. Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các nội dung về nguồn vốn theo thẩm quyền, bảo đảm chặt chẽ và đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh, việc hoàn thành 8 cây cầu có ý nghĩa quan trọng đối với kết nối giao thông và phát triển đô thị của Thủ đô. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu cần tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực, đẩy nhanh thi công nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công trình.

Việc thúc đẩy tiến độ các dự án không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vượt sông mà còn tạo điều kiện kết nối các khu vực phát triển của Hà Nội, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố trong giai đoạn 2026-2027.

Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Những vấn đề chậm được giải quyết hoặc vượt thẩm quyền phải được báo cáo trực tiếp UBND thành phố để chỉ đạo xử lý, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội tăng tốc thi công cầu vượt sông hồng sông đuống

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