Đầu tư

Đầu tư 3.428 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Anh Minh

Anh Minh

16:47 | 29/10/2026
(TBTCO) - Hai tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh (cũ) thuộc Quốc lộ 1 với tổng chiều dài hơn 45 km, sẽ được mở rộng từ 2 lên 4 làn xe nhằm khắc phục các điểm nghẽn, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.
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Một đoạn Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh (Ảnh:
Một đoạn Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh (Ảnh: Cổng TTĐT Hà Tĩnh).

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng một số đoạn trên Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với sơ bộ tổng mức đầu tư 3.428,25 tỷ đồng.

Đây là dự án nhóm B, được thực hiện theo hình thức đầu tư công, trong đó có khoảng 3.154 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; phần vốn còn lại, nếu có nhu cầu, sẽ được cân đối, bố trí theo tiến độ Dự án.

Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Dự án có tổng chiều dài khoảng 45,16 km, gồm hai đoạn tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh (cũ).

Trong đó, đoạn Thạch Hà - Cẩm Bình (tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cũ) dài khoảng 16,33 km, có điểm đầu tại Km0 thuộc xã Thạch Hà, điểm cuối tại Km16+326 thuộc xã Cẩm Bình. Đoạn Kỳ Văn - Vũng Áng (tuyến tránh thị xã Kỳ Anh cũ) dài khoảng 28,83 km, có điểm đầu tại Km560+830 thuộc xã Kỳ Văn, điểm cuối tại Km589+660 thuộc phường Vũng Áng.

Cả hai đoạn tuyến được đầu tư mở rộng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, với vận tốc thiết kế 80 km/h, phù hợp tiêu chuẩn TCVN 4054:2005.

Hướng tuyến cơ bản bám theo đường hiện hữu, chỉ điều chỉnh cục bộ một số vị trí nhằm hạn chế giải phóng mặt bằng, đồng thời tận dụng tối đa kết cấu nền, mặt đường và hệ thống thoát nước còn sử dụng tốt.

Đối với công trình cầu, phương án sơ bộ dự kiến tận dụng 19 cầu hiện hữu, trong đó có 6 cầu trên tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) và 13 cầu trên tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ), đồng thời mở rộng hoặc xây dựng thêm đơn nguyên cầu để đáp ứng quy mô 4 làn xe.

Một số nút giao cũng được nghiên cứu cải tạo, trong đó có phương án xây dựng nút giao khác mức tại cuối tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh và vị trí giao Quốc lộ 12C thuộc khu vực Vũng Áng.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư bước lập dự án, tiếp thu ý kiến thẩm định, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi để trình quyết định đầu tư; đồng thời phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh chuẩn bị mặt bằng, vật liệu xây dựng và các điều kiện triển khai, bảo đảm tiến độ và không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư được phê duyệt.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh có hơn 127 km tuyến chính đã được mở rộng lên 4 làn xe, nhưng một số tuyến tránh vẫn chỉ có 2 làn xe, không có dải phân cách giữa.

Những năm gần đây, việc triển khai nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn khiến lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe vận chuyển vật liệu xây dựng, gia tăng. Tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông tại một số vị trí đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị khắc phục vào tháng 7/2026.

Theo dự báo trong hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, đến năm 2050, nhu cầu vận tải trên hành lang này có thể đạt khoảng 30.000 - 40.000 xe con quy đổi/ngày đêm. Việc mở rộng các đoạn tuyến tránh lên 4 làn xe được xác định nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, hạn chế xung đột giao thông và tăng khả năng kết nối với mạng lưới đường bộ trong khu vực.

Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá phương thức PPP khó bảo đảm hiệu quả tài chính đối với Dự án, do phần lớn lưu lượng vận tải đường dài và xe tải nặng có xu hướng chuyển sang cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trong khi Quốc lộ 1 chủ yếu phục vụ giao thông nội vùng và kết nối địa phương.

Anh Minh
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