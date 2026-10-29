Ngân hàng - Bảo hiểm

Bảo hiểm BIDV thu gần 4.400 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc sau 9 tháng, chi trả quyền lợi gia tăng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
17:14 | 29/10/2026
(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm 2026, Bảo hiểm BIDV (BIC) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 418 tỷ đồng. Doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.357,5 tỷ đồng, tăng 7,6%, với nhiều nghiệp vụ tăng trưởng hai chữ số. Cùng với đà mở rộng kinh doanh, BIC chú trọng chi trả bồi thường kịp thời khi rủi ro xảy ra, với tổng chi bồi thường gốc hơn 1.300 tỷ đồng.
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Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC - mã CK: BIC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 và 6 tháng đầu năm 2026.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, Bảo hiểm BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 418 tỷ đồng, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp đà tăng trưởng. Đáng chú ý, tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng hai chữ số, doanh thu bảo hiểm gốc duy trì đà mở rộng, trong khi doanh nghiệp tiếp tục tiết giảm chi phí quản lý.

Bảo hiểm BIDV thu gần 4.400 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc sau 9 tháng, chi trả quyền lợi gia tăng
Bảo hiểm BIDV thu gần 4.400 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc sau 9 tháng, chi trả quyền lợi gia tăng. Ảnh tư liệu.

Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm của BIC đạt 4.465,8 tỷ đồng, tăng 10,7%, tương ứng tăng 433 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.357,5 tỷ đồng, tăng 7,6%, tương đương tăng 308 tỷ đồng.

Tính trong 9 tháng 2026, doanh thu phí gốc bảo hiểm tài sản tăng mạnh 43%, đạt 315 tỷ đồng; trong khi bảo hiểm hàng không tăng 71,5%, đạt 101,6 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh thu bảo hiểm gốc của BIC.

Xét về cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm gốc, bảo hiểm sức khỏe tiếp tục dẫn đầu với 1.695 tỷ đồng, chiếm gần 39% tổng doanh thu.

Theo sau là bảo hiểm cháy, nổ đạt 897,7 tỷ đồng, tăng 2,7%; bảo hiểm xe cơ giới đạt 883,1 tỷ đồng, tăng 10,5%.

Song song với tăng trưởng ở các nghiệp vụ hiện hữu, BIC tiếp tục đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng.

Theo đó, doanh nghiệp ra mắt BIC BizSafe - bảo hiểm cháy nổ dành cho hộ kinh doanh, tiểu thương với mức chi trả thiệt hại lên tới 2 tỷ đồng; BIC SafeWork, hỗ trợ tài chính tối đa 20 triệu đồng khi người lao động mất việc ngoài ý muốn do doanh nghiệp phá sản hoặc cắt giảm nhân sự.

Không chỉ mở rộng hoạt động bảo hiểm gốc, mảng nhận tái bảo hiểm cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực, với doanh thu phí tăng 34,2%, đạt 125,6 tỷ đồng. Sau khi trừ phí nhượng tái bảo hiểm và điều chỉnh dự phòng, doanh thu phí bảo hiểm thuần của BIC đạt 3.144,5 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Song song với mở rộng doanh thu, BIC chú trọng chi trả bồi thường kịp thời cho khách hàng khi rủi ro xảy ra. Trong 9 tháng, chi bồi thường bảo hiểm gốc đạt 1.311,2 tỷ đồng, tăng 25,8%. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo hiểm BIDV đạt 725,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động tài chính tiếp tục đóng góp 300,1 tỷ đồng lợi nhuận, với nguồn thu từ tiền gửi, cho vay và đầu tư trái phiếu tăng trưởng tích cực, lần lượt đạt 252,3 tỷ đồng và 57,4 tỷ đồng, tăng 19% và 25,8%. Ngoài ra, trong khi cùng kỳ năm trước BIC ghi nhận khoản lãi “đậm” 163,3 tỷ đồng từ kinh doanh chứng khoán, thì 9 tháng năm 2026 mới ghi nhận 1,3 tỷ đồng, cho thấy doanh nghiệp chưa phát sinh khoản lãi lớn từ hoạt động này như cùng kỳ.

Tính đến cuối quý III/2026, danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn của BIC tăng 14,1% so với đầu năm, đạt 6.380,3 tỷ đồng nhằm tạo nền tảng duy trì nguồn thu lãi tài chính. Trong đó đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 5.816,8 tỷ đồng, tăng 14,4%. Danh mục chứng khoán kinh doanh cũng tăng 14,9%, lên 597,1 tỷ đồng. Trong khi đó, đầu tư tài chính dài hạn còn 1.165,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 1,8%, còn 609 tỷ đồng, tiết giảm 11 tỷ đồng so với cùng kỳ, phản ánh nỗ lực kiểm soát chi phí vận hành.

Nhờ duy trì tăng trưởng doanh thu, kiểm soát chi phí quản lý và nguồn đóng góp từ hoạt động tài chính, BIC đạt lợi nhuận trước thuế 418 tỷ đồng sau 9 tháng, dù chi trả bồi thường gia tăng./.

Ánh Tuyết
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