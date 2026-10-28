Chứng khoán

NCB giữ vững đà tăng trưởng, vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026 sau 9 tháng

16:45 | 28/10/2026
(TBTCO) - Kết thúc 9 tháng năm 2026, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) xác lập mức lợi nhuận sau thuế cao nhất trong lịch sử hoạt động, cho thấy những chuyển biến rõ nét về năng lực và hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong giai đoạn phát triển mới.
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Lợi nhuận lập kỷ lục, hoàn thành vượt kế hoạch năm sau 9 tháng

Theo báo cáo tài chính quý III và lũy kế 9 tháng năm 2026, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, ghi nhận những kết quả nổi bật ở cả quy mô và hiệu quả hoạt động.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt gần 1.574 tỷ đồng, tăng 141,4% so với cùng kỳ 2025, lập kỷ lục cao nhất về lợi nhuận kể từ khi thành lập ngân hàng tới nay. Riêng quý III, NCB đạt hơn 847 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 66% so với quý II và tăng tới 346% so với cùng kỳ 2025.

NCB giữ vững đà tăng trưởng, vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026 sau 9 tháng
NCB kinh doanh khởi sắc và tham gia ngày càng sâu rộng vào các dự án lớn, trọng điểm trên cả nước

Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Trong 9 tháng qua, thu nhập lãi thuần đạt hơn 3.333,8 tỷ đồng, tăng 71% so cùng kỳ 2025 nhờ đẩy mạnh hoạt động tín dụng và kiểm soát tốt chất lượng tài sản. Cùng với đóng góp từ các hoạt động kinh doanh khác, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của ngân hàng đạt hơn 3.942,2 tỷ đồng, tăng trên 74% so với cùng kỳ. Riêng quý 3, chỉ tiêu này đạt hơn 1.837 tỷ đồng, tăng gần 141,5% so với cùng kỳ 2025.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, NCB đã chủ động đa dạng hóa kênh huy động, phát triển các sản phẩm tài chính đặc biệt hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng, tạo dư địa cho chặng nước rút cuối năm. Tính đến cuối quý III, quy mô huy động tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá của NCB đạt hơn 188.879 tỷ đồng, tăng 43,16% so với cuối năm 2025. Tiền gửi không kỳ hạn (Casa) của NCB tại 30/9/2026 cũng đạt hơn 19.536 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Tổng tài sản của NCB tại thời điểm cuối quý III đạt gần 238.221 tỷ đồng, tăng 46% so với cuối năm 2025. Tổng cho vay khách hàng đạt hơn 150.661 tỷ đồng, tăng hơn 53.116 tỷ đồng so với 31/12/2025. Tăng trưởng tín dụng trong kỳ có đóng góp đáng kể từ các khoản giải ngân mới, đặc biệt là những dự án trọng điểm thuộc danh mục ưu tiên của Ngân hàng Nhà nước. Đây cũng là một trong những hướng phát triển được NCB chú trọng khi mở rộng hoạt động tài trợ vốn cho các doanh nghiệp và dự án có vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng hành kiến tạo đất nước.

Cùng với việc mở rộng quy mô, ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ theo lộ trình Phương án cơ cấu lại (PACCL). Tỷ lệ và cơ cấu nợ xấu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ cho thấy NCB đang kiểm soát tốt chất lượng danh mục cho vay, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và thực hiện tốt các giải pháp xử lý nợ theo đúng lộ trình PACCL.

So với kế hoạch đã đặt ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, NCB đã hoàn thành vượt kế hoạch tất cả các chỉ tiêu chỉ sau 9 tháng. Trong đó, tổng tài sản vượt 25%; tổng huy động vốn và cho vay khách hàng vượt lần lượt 19% và 14%; Casa vượt 28% so với kế hoạch cả năm.

NCB giữ vững đà tăng trưởng, vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026 sau 9 tháng
NCB đang bước vào giai đoạn phát triển mới lành mạnh, bền vững hơn

Nền tảng nội lực mở ra dư địa phát triển trong chu kỳ mới

Những kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026 đánh dấu bước đi khởi sắc cho một chu kỳ mới tăng trưởng ấn tượng. Đồng thời, khẳng định chiến lược phát triển đúng đắn của ngân hàng, hứa hẹn tạo nên những thay đổi mang tính bứt phá trong giai đoạn 2026-2030, cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính xuất sắc trên thị trường.

Năng lực tài chính của ngân hàng được củng cố mạnh mẽ với quy mô vốn điều lệ dự kiến đạt gần 62.280 tỷ đồng vào năm 2027, chất lượng hoạt động tiếp tục cải thiện, trong khi không gian phát triển được mở rộng thông qua những lĩnh vực và phân khúc khách hàng có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Một trong những dấu ấn rõ nét là sự tham gia ngày càng sâu rộng của NCB vào các dự án hạ tầng, đô thị và dịch vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của nhiều địa phương và các công trình trọng điểm tầm cỡ quốc gia.

Tại Hà Nội, NCB tham gia tài trợ và thu xếp vốn cho các công trình giao thông trọng điểm như dự án cầu Trần Hưng Đạo, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô. Tại Phú Quốc, ngân hàng phát huy vai trò mạch ngầm tài chính, đồng hành cùng các nhà thầu, tổng thầu triển khai thần tốc hàng loạt đại dự án phục vụ APEC 2027, góp phần tạo nên sức bật cho đảo Ngọc đón vận hội mới.

Mới đây nhất tại TP. Hồ Chí Minh, NCB đã ký kết tài trợ, thu xếp vốn và cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho 2 dự án trọng điểm gồm dự án Quảng trường Trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính của TP.HCM; dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, góp phần kiến tạo diện mạo của một siêu đô thị mới.

NCB giữ vững đà tăng trưởng, vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026 sau 9 tháng
NCB ra mắt sản phẩm tiết kiệm NCB Signature Savings với các đặc quyền hàng đầu thị trường và tặng bất động sản cao cấp cho khách hàng may mắn

NCB cũng có những bước tiến lớn về giải pháp, sản phẩm và năng lực đổi mới. Từ các nền tảng ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đến những sản phẩm thẻ, sản phẩm tiết kiệm và giải pháp tài chính độc đáo gắn với hệ sinh thái cao cấp đa trải nghiệm hàng đầu Việt Nam lần đầu có trên thị trường. NCB đã từng bước tái định nghĩa trải nghiệm ngân hàng vượt ra ngoài những giao dịch tài chính truyền thống, mang đến các đặc quyền cao cấp, đồng hành cùng khách hàng trải nghiệm phong cách sống tinh hoa, giàu cảm xúc và góp phần phát triển, số hóa ngành du lịch Việt Nam.

Từ những bước đi bền bỉ và quyết liệt trong hành trình tái cấu trúc đến các kết quả kinh doanh vượt trội hôm nay, NCB đang từng bước chuyển hóa nội lực thành năng lực phát triển. Một chu kỳ mới mở ra với những cơ hội lớn hơn, thành công ấn tượng hơn, để tạo nên những giá trị khác biệt, chất lượng cho khách hàng và đóng góp vào sự phát triển của đất nước./.

Hải Băng
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