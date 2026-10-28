Chứng khoán

Lợi nhuận quý III giảm, Dược Hậu Giang vẫn tăng trưởng sau 9 tháng

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
16:31 | 28/10/2026
(TBTCO) - Dược Hậu Giang ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III giảm 53%, trong khi lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng vẫn tăng gần 5% so với cùng kỳ.
aa

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của Công ty CP Dược Hậu Giang (mã Ck: DHG) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế gần như đi ngang. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh riêng quý III có sự chững lại khi doanh thu và lợi nhuận đều giảm, cùng với đó là sự gia tăng của một số khoản chi phí hoạt động.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, lũy kế 9 tháng đầu năm, Dược Hậu Giang đạt doanh thu thuần 3.584 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 1.828 tỷ đồng, tăng gần 7%, qua đó đưa biên lợi nhuận gộp từ 49% lên 51%.

Lợi nhuận quý III giảm, Dược Hậu Giang vẫn tăng trưởng sau 9 tháng
Kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ của Dược Hậu Giang.

Trong cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 839 tỷ đồng, tăng gần 5%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 713 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2025. Như vậy, dù lợi nhuận sau thuế chưa ghi nhận tăng trưởng, doanh nghiệp vẫn duy trì được mức tăng nhẹ về doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng.

So với kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã đề ra, Dược Hậu Giang đặt mục tiêu doanh thu thuần 5.530 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.007 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau ba quý, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 64,8% chỉ tiêu doanh thu và 83,3% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Mặc dù kết quả lũy kế tương đối ổn định, diễn biến riêng quý III cho thấy những thay đổi đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh. Cụ thể, doanh thu thuần của Dược Hậu Giang đạt hơn 1.023 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm gần 14%, xuống còn 503 tỷ đồng, song lợi nhuận gộp vẫn giảm 7%, còn khoảng 520 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là biên lợi nhuận gộp trong quý tiếp tục được cải thiện, từ mức 49% cùng kỳ lên 50,9%.

Tuy nhiên, sự cải thiện về biên lợi nhuận gộp chưa đủ bù đắp tác động từ doanh thu giảm và chi phí hoạt động gia tăng. Trong quý III, chi phí bán hàng của Dược Hậu Giang tăng 23%, lên 314 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 16%, đạt 96 tỷ đồng.

Đối với hoạt động tài chính, doanh thu giảm 22% so với cùng kỳ, còn 28 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm 57%, xuống còn 9 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, Dược Hậu Giang ghi nhận lợi nhuận sau thuế 98,5 tỷ đồng, giảm 53% so với mức 210 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Giải trình về biến động lợi nhuận, Dược Hậu Giang cho biết doanh thu thuần giảm đã kéo theo lợi nhuận gộp đi xuống. Bên cạnh đó, một số khoản chi phí hoạt động và thuế thu nhập doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ, trong đó có tác động từ quy định về thuế tối thiểu toàn cầu, cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế.

Cùng với những thay đổi trong kết quả kinh doanh, quy mô tài sản và dòng tiền của doanh nghiệp cũng ghi nhận biến động trong 9 tháng đầu năm. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Dược Hậu Giang đạt gần 4.410 tỷ đồng, giảm khoảng 15% so với thời điểm đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm hơn 1.021 tỷ đồng, xuống còn 1.064 tỷ đồng. Đây là khoản mục chủ yếu bao gồm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, đồng thời cũng là một trong những khoản mục ghi nhận mức giảm đáng kể trên bảng cân đối kế toán.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt gần 1.362 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 549,8 tỷ đồng và tài sản cố định đạt gần 1.115 tỷ đồng. Những khoản mục này tiếp tục chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu tài sản của Dược Hậu Giang tại thời điểm cuối tháng 9.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm khoảng 144 tỷ đồng so với đầu năm, còn 893 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 3.517 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu ở mức 1.307 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển gần 1.358 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 845 tỷ đồng.

Về lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm đạt gần 269 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương hơn 1.015 tỷ đồng, còn dòng tiền từ hoạt động tài chính âm hơn 1.307 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, dòng tiền chi ra từ hoạt động tài chính chủ yếu liên quan đến việc thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Trước đó, Dược Hậu Giang thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 100%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 10.000 đồng. Việc thanh toán được triển khai qua hai đợt vào tháng 5 và tháng 9/2026, với tổng số tiền hơn 1.300 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên ngày 28/10, cổ phiếu DHG có giá 87.200 đồng/cổ phiếu, giảm 0,7% trong 3 tháng vừa qua. Với hơn 130 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hoá thị trường của DHG đạt hơn 11.401 tỷ đồng.

Thu Hương
Từ khóa:
dược hậu giang dhg Công ty CP Dược Hậu Giang lợi nhuận doanh thu kết quả kinh doanh quý iii

Bài liên quan

Chứng khoán SSI ước đạt 4.510 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng

Chứng khoán SSI ước đạt 4.510 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng

Gang thép Thái Nguyên báo lãi trở lại, doanh thu tăng gần 40%

Gang thép Thái Nguyên báo lãi trở lại, doanh thu tăng gần 40%

Thêm hai công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh quý III/2026

Thêm hai công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh quý III/2026

Dành cho bạn

Hải quan cảnh báo rủi ro phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ hàng xuất khẩu

Hải quan cảnh báo rủi ro phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ hàng xuất khẩu

Doanh thu bảo hiểm nhân thọ vượt 100.000 tỷ đồng, bảo hiểm tử kỳ chiếm hơn 50% hợp đồng mới

Doanh thu bảo hiểm nhân thọ vượt 100.000 tỷ đồng, bảo hiểm tử kỳ chiếm hơn 50% hợp đồng mới

Đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới, phí bảo hiểm gốc DBV tăng hơn 70% sau 9 tháng

Đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới, phí bảo hiểm gốc DBV tăng hơn 70% sau 9 tháng

Hà Nội thông qua cơ chế đặc thù xử lý vi phạm tại 12 dự án

Hà Nội thông qua cơ chế đặc thù xử lý vi phạm tại 12 dự án

VIS Rating duy trì xếp hạng tín nhiệm dài hạn của GEX ở mức A, triển vọng tích cực

VIS Rating duy trì xếp hạng tín nhiệm dài hạn của GEX ở mức A, triển vọng tích cực

Hà Nội quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô

Hà Nội quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô

Đọc thêm

Hỗ trợ tái cơ cấu doanh nghiệp, khơi thông dòng vốn cho thị trường chứng khoán

Hỗ trợ tái cơ cấu doanh nghiệp, khơi thông dòng vốn cho thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Sáng 28/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Một số ý kiến đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho tái cơ cấu và huy động vốn, đồng thời bảo đảm minh bạch thông tin, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Cải cách thủ tục chứng khoán không đồng nghĩa với hạ tiêu chuẩn

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Cải cách thủ tục chứng khoán không đồng nghĩa với hạ tiêu chuẩn

(TBTCO) - Giải trình về sửa đổi Luật Chứng khoán, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt khi xây dựng dự thảo là bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhà đầu tư và các thành viên thị trường. Đồng thời, cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho thị trường phát triển, nhưng không đồng nghĩa với việc hạ tiêu chuẩn.
Mở rộng không gian huy động vốn cho doanh nghiệp

Mở rộng không gian huy động vốn cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Sáng 28/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Thảo luận tại tổ trước đó, nhiều đại biểu tán thành các quy định nhằm cắt giảm thủ tục, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đồng thời kỳ vọng việc sửa luật sẽ mở rộng cơ hội huy động vốn cho doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ nhà đầu tư.
Thu ngoài lãi chiếm gần 50% quý III, SACOMBANK tăng mạnh dự phòng khi tổng tài sản vượt "triệu tỷ"

Thu ngoài lãi chiếm gần 50% quý III, SACOMBANK tăng mạnh dự phòng khi tổng tài sản vượt "triệu tỷ"

(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm 2026, tổng thu nhập hoạt động của SACOMBANK tăng 14,1%, với "điểm sáng" là thu nhập ngoài lãi tăng 238,1%, đóng góp gần 50% tổng thu nhập hoạt động riêng quý III. Trong bối cảnh tổng tài sản vượt ngưỡng triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng vượt 700.000 tỷ đồng, ngân hàng gấp gần 6 lần trích lập dự phòng nhằm củng cố chất lượng tài sản.
Tín dụng tăng 11,5% đưa tổng tài sản tiến sát đích, ACB chủ động gia cố bộ đệm dự phòng

Tín dụng tăng 11,5% đưa tổng tài sản tiến sát đích, ACB chủ động gia cố bộ đệm dự phòng

(TBTCO) - Trong 9 tháng 2026, ngân hàng ACB báo lãi trước thuế 16.614,4 tỷ đồng, tăng 3,4% cùng kỳ, hoàn thành 74% kế hoạch năm. Các nguồn thu cốt lõi tăng trưởng giúp ngân hàng tăng gần gấp đôi trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, duy trì tỷ lệ nợ xấu bao gồm CIC tại ACB hiện ở mức 1,18%.
Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC bị phạt gần 660 triệu đồng

Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC bị phạt gần 660 triệu đồng

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất CNC gần 660 triệu đồng do không báo cáo giao dịch dự kiến và không đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CT3. Công ty còn bị đình chỉ giao dịch chứng khoán 3,5 tháng và buộc giảm tỷ lệ nắm giữ.
Kết thúc quý III, GELEX vượt 8,8% kế hoạch lợi nhuận năm 2026

Kết thúc quý III, GELEX vượt 8,8% kế hoạch lợi nhuận năm 2026

(TBTCO) - GELEX ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 3.931 tỷ đồng, với động lực từ tài sản chất lượng và quản trị chủ động.
Bảo hiểm Agribank báo lãi hơn 333 tỷ đồng, nhiều chỉ tiêu áp sát "vạch đích"

Bảo hiểm Agribank báo lãi hơn 333 tỷ đồng, nhiều chỉ tiêu áp sát "vạch đích"

(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm 2026, Bảo hiểm Agribank (ABIC) lãi trước thuế 333,2 tỷ đồng, tăng 33%, hoàn thành 95,2% kế hoạch năm. Động lực đến từ kinh doanh bảo hiểm và hoạt động tài chính, với danh mục đầu tư ngắn hạn hơn 3.800 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng. ABIC đồng thời chú trọng nâng cao hiệu quả giải quyết bồi thường, bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Việt Nam cần vốn dài hạn để giảm áp lực tín dụng ngân hàng

Việt Nam cần vốn dài hạn để giảm áp lực tín dụng ngân hàng

Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị

Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị

Nâng chất lượng hồ tiêu xuất khẩu trước sức ép cạnh tranh

Nâng chất lượng hồ tiêu xuất khẩu trước sức ép cạnh tranh

Nâng chuẩn hạ tầng, củng cố sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán

Nâng chuẩn hạ tầng, củng cố sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán

NCB giữ vững đà tăng trưởng, vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026 sau 9 tháng

NCB giữ vững đà tăng trưởng, vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026 sau 9 tháng

Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030

Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030

Lợi nhuận quý III giảm, Dược Hậu Giang vẫn tăng trưởng sau 9 tháng

Lợi nhuận quý III giảm, Dược Hậu Giang vẫn tăng trưởng sau 9 tháng

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Việt Nam cần tham gia sâu hơn vào quá trình tạo lập giá trị toàn cầu

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Việt Nam cần tham gia sâu hơn vào quá trình tạo lập giá trị toàn cầu

Lùi tiến độ, tăng tổng mức đầu tư cao tốc Nam Định - Thái Bình lên 23.736,53 tỷ đồng

Lùi tiến độ, tăng tổng mức đầu tư cao tốc Nam Định - Thái Bình lên 23.736,53 tỷ đồng

Quyền của người tiêu dùng phải dễ thực hiện và kiểm chứng được

Quyền của người tiêu dùng phải dễ thực hiện và kiểm chứng được

Ngày 27/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tăng

Ngày 27/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tăng

Ngày 27/10: Giá heo hơi tại miền Bắc vẫn nối dài chuỗi ngày giảm

Ngày 27/10: Giá heo hơi tại miền Bắc vẫn nối dài chuỗi ngày giảm

Ngày 28/10: Giá heo hơi lại xuất hiện đáy mới

Ngày 28/10: Giá heo hơi lại xuất hiện đáy mới

Tỷ giá USD hôm nay 26/10: DXY suy yếu trước quyết định lãi suất của nhiều ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay 26/10: DXY suy yếu trước quyết định lãi suất của nhiều ngân hàng trung ương

Ngày 28/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 28/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay 27/10: USD tăng, DXY giằng co quanh 102 điểm chờ tín hiệu từ 5 ngân hàng trung ương lớn

Tỷ giá USD hôm nay 27/10: USD tăng, DXY giằng co quanh 102 điểm chờ tín hiệu từ 5 ngân hàng trung ương lớn

Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2

Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2

Giá vàng hôm nay ngày 28/10: Vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 28/10: Vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay 28/10: USD trong nước giảm, DXY bật tăng trước giờ Fed công bố lãi suất và dữ liệu PCE Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay 28/10: USD trong nước giảm, DXY bật tăng trước giờ Fed công bố lãi suất và dữ liệu PCE Mỹ

Ngày 26/10: Giá heo hơi ở cả 3 miền trên cả nước lao dốc mạnh

Ngày 26/10: Giá heo hơi ở cả 3 miền trên cả nước lao dốc mạnh

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +45.83
28/10 | +45.83 (7,722.60 +45.83 (+0.60%))
DJI +15.99
28/10 | +15.99 (52,377.57 +15.99 (+0.03%))
IXIC +308.43
28/10 | +308.43 (26,477.81 +308.43 (+1.18%))
NYA +23.82
28/10 | +23.82 (24,210.68 +23.82 (+0.10%))
XAX -199.88
28/10 | -199.88 (8,251.07 -199.88 (-2.37%))
BUK100P -3.83
28/10 | -3.83 (1,056.62 -3.83 (-0.36%))
RUT +32.45
28/10 | +32.45 (2,818.87 +32.45 (+1.16%))
VIX +0.03
28/10 | +0.03 (17.55 +0.03 (+0.17%))
FTSE -35.32
28/10 | -35.32 (10,651.22 -35.32 (-0.33%))
GDAXI -19.79
28/10 | -19.79 (25,570.98 -19.79 (-0.08%))
FCHI -3.90
28/10 | -3.90 (7,883.24 -3.90 (-0.05%))
STOXX50E -12.64
28/10 | -12.64 (6,152.05 -12.64 (-0.21%))
N100 -0.09
28/10 | -0.09 (1,871.31 -0.09 (-0.00%))
BFX +6.00
28/10 | +6.00 (5,807.95 +6.00 (+0.10%))
MOEX.ME -0.11
28/10 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +53.51
28/10 | +53.51 (23,094.83 +53.51 (+0.23%))
STI +0.88
28/10 | +0.88 (5,397.91 +0.88 (+0.02%))
AXJO -2.80
28/10 | -2.80 (8,847.30 -2.80 (-0.03%))
AORD +2.60
28/10 | +2.60 (8,971.40 +2.60 (+0.03%))
BSESN -318.31
28/10 | -318.31 (73,280.36 -318.31 (-0.43%))
JKSE +16.18
28/10 | +16.18 (5,282.31 +16.18 (+0.31%))
KLSE +2.02
28/10 | +2.02 (1,613.87 +2.02 (+0.13%))
NZ50 +11.06
28/10 | +11.06 (13,691.33 +11.06 (+0.08%))
KS11 +374.10
28/10 | +374.10 (6,012.44 +374.10 (+6.63%))
TWII +939.35
28/10 | +939.35 (47,035.58 +939.35 (+2.04%))
GSPTSE +227.33
28/10 | +227.33 (36,171.49 +227.33 (+0.63%))
BVSP -898.19
28/10 | -898.19 (175,710.05 -898.19 (-0.51%))
MXX +240.88
28/10 | +240.88 (69,711.87 +240.88 (+0.35%))
MERV 0.00
28/10 | 0.00 (2,848,945.25 0.00 (0.00%))
TA125.TA -143.91
28/10 | -143.91 (3,964.14 -143.91 (-3.50%))
CASE30 -381.10
28/10 | -381.10 (49,723.70 -381.10 (-0.76%))
JN0U.JO -13.80
28/10 | -13.80 (6,566.91 -13.80 (-0.21%))
FPACEPE-USD-TR.FGI +15.08
28/10 | +15.08 (10,021.74 +15.08 (+0.15%))
DX-Y.NYB +0.04
28/10 | +0.04 (102.36 +0.04 (+0.04%))
FPACEBOUS-USD-TR.FGI +19.85
28/10 | +19.85 (10,931.50 +19.85 (+0.18%))
125904-USD-STRD -12.98
28/10 | -12.98 (2,720.02 -12.98 (-0.47%))
XDB -0.33
28/10 | -0.33 (133.09 -0.33 (-0.25%))
XDE -0.48
28/10 | -0.48 (111.28 -0.48 (-0.43%))
FPCPEXVE-USD-TR.FGI -14.56
28/10 | -14.56 (10,411.65 -14.56 (-0.14%))
000001.SS +33.17
28/10 | +33.17 (3,681.47 +33.17 (+0.91%))
N225 +685.82
28/10 | +685.82 (63,954.19 +685.82 (+1.08%))
XDN -0.15
28/10 | -0.15 (63.32 -0.15 (-0.24%))
XDA +0.09
28/10 | +0.09 (70.26 +0.09 (+0.13%))
FPCPEXVA-USD-TR.FGI +13.54
28/10 | +13.54 (6,920.15 +13.54 (+0.20%))