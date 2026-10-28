Thế Giới Di Động báo lãi hơn 3.500 tỷ đồng trong quý III

Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã Ck: MWG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với doanh thu thuần đạt hơn 52.600 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.521,1 tỷ đồng, tăng 97% so với mức 1.783,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 147.827 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 9.633,6 tỷ đồng, tăng 93% so với mức 4.989 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Với kết quả trên, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 80% kế hoạch doanh thu 185.000 tỷ đồng và vượt gần 5% mục tiêu lợi nhuận sau thuế 9.200 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2026. Trước đó, tại cuộc gặp gỡ nhà đầu tư hồi tháng 8, ông Vũ Đăng Linh - Tổng Giám đốc MWG từng đề cập khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh sớm hơn dự kiến từ 2 - 3 tháng.

Giải trình về biến động lợi nhuận, MWG cho biết kết quả kinh doanh 9 tháng tăng trưởng chủ yếu nhờ doanh thu thuần tăng 30%, qua đó mở rộng quy mô lợi nhuận gộp. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục duy trì mô hình vận hành tinh gọn và kiểm soát chi phí tại các chuỗi bán lẻ, góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động trên toàn hệ thống.

Xét theo từng mảng kinh doanh, nhóm công ty thuộc Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX), bao gồm các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone, EraBlue và Thợ Điện Máy Xanh, tiếp tục đóng góp phần lớn doanh thu của tập đoàn. Trong 9 tháng đầu năm, nhóm này ghi nhận doanh thu gần 99.200 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ sau khi loại trừ doanh thu nội bộ.

Theo giải trình của MWG, doanh thu tại các chuỗi và ngành hàng thuộc DMX đều ghi nhận tăng trưởng. Trong đó, doanh thu trên cửa hàng hiện hữu tăng 30%, cho thấy mức tăng trưởng không chỉ đến từ việc mở rộng mạng lưới bán lẻ mà còn từ hoạt động của các điểm bán đang vận hành.

Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động mua trả chậm tăng 50% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 38% tổng doanh thu của nhóm DMX.

Đối với thị trường nước ngoài, chuỗi EraBlue tại Indonesia ghi nhận doanh thu 4.635 tỷ rupiah (IDR) trong 9 tháng đầu năm, tăng 86% so với cùng kỳ. Trong giai đoạn này, chuỗi mở thêm 156 cửa hàng, đồng thời doanh thu trên cửa hàng hiện hữu tăng 13%. Kết quả tăng trưởng của EraBlue đến từ cả hoạt động mở rộng mạng lưới và cải thiện doanh thu tại các điểm bán hiện hữu.

Trong khi đó, Bách Hóa Xanh tiếp tục là mảng kinh doanh có quy mô doanh thu lớn thứ hai của MWG. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng này đạt doanh thu khoảng 45.900 tỷ đồng, tăng gần 34% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 9, doanh thu ước đạt 5.800 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức cao nhất ghi nhận trong tháng 8.

Đối với các chuỗi bán lẻ khác, hệ thống nhà thuốc An Khang ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm tăng 22% so với cùng kỳ. Tính đến thời điểm báo cáo, MWG vận hành tổng cộng 7.777 cửa hàng. Trong đó, hệ thống thuộc Điện Máy Xanh, bao gồm EraBlue, có 3.340 cửa hàng; Bách Hóa Xanh có 3.904 cửa hàng; An Khang có 438 nhà thuốc và AVAKids có 95 cửa hàng.

Bên cạnh kết quả hợp nhất, báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ cũng ghi nhận lợi nhuận tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt 4.452,5 tỷ đồng, tăng 118% so với mức 2.044,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 4.614,7 tỷ đồng, tăng 32% so với mức 3.503,5 tỷ đồng. Theo giải trình, công ty mẹ có phát sinh thu nhập từ cổ tức trong quý III/2026.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu MWG đóng cửa ở mức 76.000 đồng/cổ phiếu, tăng 8,8% trong vòng 3 tháng qua. Với hơn 1,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của MWG đạt hơn 112.152 tỷ đồng.