Ngành Thuế nâng cao đạo đức công vụ, phục vụ người nộp thuế

Lan tỏa giá trị văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết

Chia sẻ về trải nghiệm thực hiện thủ tục hành chính tại Chi nhánh số 11 - Trung tâm phục vụ hành chính công TP. Hà Nội, chị Nguyễn Thị Thư (xã Đại Thanh, Hà Nội) cho biết, chị đến trung tâm để xử lý đóng bớt mã số thuế cá nhân và tìm hiểu về cách xác định doanh thu tính thuế của hộ kinh doanh. Tại đây, chị được cán bộ thuế hướng dẫn thực hiện thủ tục đóng mã số thuế khá thuận lợi.

Đối với việc xác định doanh thu tính thuế, bên cạnh hướng dẫn trực tiếp, chị còn được cán bộ thuế phát “Sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế dành cho hộ kinh doanh”, để hộ kinh doanh chủ động tìm hiểu thêm quy định pháp luật thuế. Chị Thư đánh giá, dù phải phục vụ nhiều người đến làm việc, song việc tiếp công dân của cán bộ thuế tại đây khá nhẹ nhàng, thân thiện.

Nguồn: Cục Thuế. Đồ họa: Phương Anh

Qua câu chuyện của chị Thư cho thấy, công tác phục vụ người nộp thuế của ngành Thuế ngày càng được nâng cao, tạo được sự hài lòng và đồng thuận của người nộp thuế trong tuân thủ pháp luật thuế.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg, phong trào xây dựng văn hóa công sở tại các cơ quan thuế đã vượt ra khỏi khuôn khổ của các hoạt động phong trào thông thường là tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hay các phong trào thi đua ngắn hạn. Văn hóa ngành Thuế nay đã thực sự trở thành nguồn lực nội sinh kết nối đội ngũ, nâng cao đạo đức công vụ.

Đối với toàn ngành Thuế, đây là dịp để mỗi cán bộ, công chức và người lao động nhận thức sâu sắc hơn vai trò của văn hóa trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức vững mạnh. Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc, được xem là yếu tố cốt lõi tạo nên sức mạnh nội bộ. Trong ngành Thuế, tinh thần này thể hiện qua sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, cũng như sự sẻ chia kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp.

Mỗi công chức thuế dù ở bất kỳ vị trí nào cũng là một mắt xích quan trọng trong chuỗi quy trình quản lý thu ngân sách nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ người nộp thuế. Khi từng cá nhân chủ động phối hợp, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, sức mạnh tập thể sẽ được nhân lên, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ thuế tận tụy, chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, tinh thần đại đoàn kết còn vươn ra ngoài ranh giới cơ quan thông qua mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Sự đồng hành, đối thoại công khai và hợp tác trên tinh thần thượng tôn pháp luật đã củng cố niềm tin xã hội, thúc đẩy việc tuân thủ pháp luật thuế và bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách hằng năm.

Lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo

Đại diện Cục Thuế nhấn mạnh, văn hóa công sở là một bộ phận cốt lõi của văn hóa công vụ, được định hình từ thái độ, tác phong và hành vi ứng xử hằng ngày.

Trước hết, kỷ luật và kỷ cương hành chính được giữ vững thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt nội quy làm việc, đảm bảo đúng giờ, đúng quy trình và đúng thẩm quyền. Tác phong làm việc khoa học, thái độ nghiêm túc trong phục vụ người nộp thuế đã trở thành chuẩn mực quen thuộc của mỗi cán bộ thuế.

Bên cạnh đó, việc tuân thủ quy định về trang phục ngành gọn gàng, lịch sự không chỉ mang lại sự chỉnh tề trong môi trường làm việc, mà còn thể hiện tác phong chuyên nghiệp và niềm tự hào nghề nghiệp. Trong quan hệ đồng nghiệp, nét đẹp văn hóa được thể hiện qua lời chào thân thiện, thái độ lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt và tinh thần sẵn sàng hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ, kiên quyết loại bỏ các biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm hay ứng xử thiếu chuẩn mực.

Không dừng lại ở đó, văn hóa công sở còn hiện hữu qua những hành động nhỏ như giữ gìn vệ sinh nơi làm việc, sắp xếp hồ sơ khoa học, thực hành tiết kiệm tài sản công và tích cực ứng dụng công nghệ số. Mỗi quy trình được giải quyết đúng hạn chính là minh chứng rõ nét cho một nền hành chính hiện đại, có trách nhiệm. Đặc biệt, yếu tố này phải luôn gắn liền với việc “tự soi, tự sửa” đạo đức công vụ của mỗi cá nhân.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, trong tiến trình cải cách hành chính và hiện đại hóa, ngành Thuế xác định lấy người nộp thuế làm trung tâm để hướng tới sự minh bạch, thuận tiện và hiệu quả. Đội ngũ công chức thuế luôn ý thức rằng, thái độ phục vụ và tinh thần hướng dẫn tận tình có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Khi tiếp nhận thủ tục hành chính, công chức thuế luôn duy trì phong cách ứng xử văn minh, giải thích rõ ràng và xử lý kịp thời các kiến nghị theo đúng quy định. Song song với đó, việc đồng bộ hóa công nghệ thông tin và dịch vụ thuế điện tử giúp đơn giản hóa quy trình, tiết kiệm thời gian, chi phí cho xã hội. Sự kết hợp giữa hạ tầng công nghệ hiện đại và thái độ phục vụ tận tâm chính là chìa khóa củng cố niềm tin vững chắc từ cộng đồng người nộp thuế.

Mỗi trải nghiệm tích cực của người dân, doanh nghiệp khi làm việc với cơ quan thuế sẽ góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, củng cố niềm tin và thúc đẩy sự hợp tác giữa cơ quan quản lý thuế với cộng đồng người nộp thuế. Ông Nguyễn Văn Thủy, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa

Ông Nguyễn Văn Thủy - Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết, với phương châm đồng hành cùng người nộp thuế, “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, cùng với việc tiếp tục nâng cao kỷ cương công sở, Thuế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn chính sách thuế; kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của người nộp thuế.

“Mục tiêu cốt lõi của cơ quan thuế là quản lý chặt chẽ đi đôi với hỗ trợ, phục vụ; chống thất thu gắn với nuôi dưỡng nguồn thu đang trở thành yêu cầu xuyên suốt trong hoạt động quản lý thuế; góp phần quan trọng nhằm xây dựng cơ quan Thuế minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và cộng đồng doanh nghiệp” - ông Thủy nhấn mạnh.