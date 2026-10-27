Thuế tỉnh Phú Thọ triển khai cao điểm chống thất thu thuế

Đại diện Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, hỗ trợ người nộp thuế, điều hành thu bám sát từng địa bàn và sắc thuế.

Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Hồng phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức thuế. Ảnh: Văn Học

Kết quả lũy kế 9 tháng năm 2026, tổng số thu ngân sách nhà nước do Thuế tỉnh Phú Thọ quản lý đạt 42.807 tỷ đồng, bằng 86,7% dự toán pháp lệnh, tăng 10,3% so với cùng kỳ thực hiện.

Trong đó, khu vực sản xuất, kinh doanh tiếp tục duy trì sức bật lớn, đóng vai trò chủ lực, đóng góp 26.208 tỷ đồng, chiếm 61,2% tổng số thu ngân sách. Số thu ngân sách trừ tiền sử dụng đất, xổ số, cổ tức và lợi nhuận còn lại đạt 33.196 tỷ đồng, bằng 92% dự toán pháp lệnh, tăng 26,6% so với cùng kỳ thực hiện.

Điểm nhấn khác trong công tác quản lý thuế 9 tháng năm 2026 là Thuế tỉnh Phú Thọ đã đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp. Cụ thể, đơn vị đã giải quyết 21.077 hồ sơ hoàn thuế, với tổng số tiền trên 5.686 tỷ đồng; duy trì hiệu quả cơ chế “một cửa” tại cơ quan thuế tỉnh và 16 thuế cơ sở.

Trưởng Thuế tỉnh Nguyễn Huy Hồng đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành trong việc chủ động quản lý nguồn thu, đôn đốc thu hồi nợ đọng, góp phần quan trọng vào sự ổn định tài chính và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Xác định quý IV là thời điểm “nước rút”, Thuế tỉnh Phú Thọ đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Hồng yêu cầu toàn ngành thực hiện nghiêm tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”, lấy kết quả thu ngân sách và chỉ số hài lòng của người nộp thuế làm thước đo hiệu quả công vụ.

Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Rà soát dư địa thu, theo đó toàn đơn vị tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng như bất động sản, xây dựng, tài nguyên - khoáng sản, hoạt động chuyển nhượng và các doanh nghiệp có số nộp lớn.

Trong công tác chuyển đổi số, lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ yêu cầu tăng tốc chiến dịch “Làm sạch mã số thuế”, triển khai Đề án 06, siết chặt quản lý thuế thương mại điện tử và mở rộng sử dụng eTax Mobile.

Tăng cường kiểm soát rủi ro hóa đơn điện tử, đôn đốc thu hồi nợ và áp dụng triệt để các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện kiểm soát chặt tiến độ giải quyết hồ sơ. Đối với các hồ sơ quá hạn do lỗi của cơ quan thuế, bắt buộc phải thực hiện quy trình xin lỗi người nộp thuế và làm rõ trách nhiệm của từng công chức, đơn vị liên quan.

Song song với việc phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu năm 2026, Thuế tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2027 bảo đảm sát thực tế, tính đúng và tính đủ./.