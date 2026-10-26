Tỷ giá USD hôm nay 26/10: DXY suy yếu trước quyết định lãi suất của nhiều ngân hàng trung ương

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD vẫn đứng quanh mức 26.400 - 26.500VND/USD (mua vào - bán ra), tăng đáng kể 40 đồng chiều mua vào và 90 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.345,65 - 26.908,35 VND/USD.

Sáng 26/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.627 đồng, giữ nguyên so với cuối tuần trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng không điều chỉnh tương ứng.

Đối với đồng USD, tỷ giá tại Vietcombank được niêm yết ở mức 25.620 - 26.030 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD cũng tăng 10 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, lên mức 25.650 - 26.030 VND/USD.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng sáng 26/10 cho thấy biến động trái chiều, trong đó đồng USD, EUR, JPY và CNY đồng loạt tăng giá, trong khi đồng GBP phân hóa.

Tỷ giá EUR ghi nhận mức tăng tại cả hai ngân hàng. Tại Vietcombank, đồng EUR được giao dịch ở mức 28.235,03 - 29.724,39 VND/EUR (mua vào - bán ra), tăng lần lượt 15,97 đồng và 16,79 đồng. Trong khi đó, BIDV niêm yết tỷ giá EUR ở mức 28.420 - 29.792 VND/EUR, cùng tăng 32 đồng ở cả hai chiều.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm 0,19% phiên đầu tuần, hiện xuống 101,62 điểm.

Đồng USD tiếp tục suy yếu trong tuần qua, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đồng loạt đi xuống, căng thẳng địa chính trị gia tăng và nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) biến động mạnh.

Đáng chú ý, dù tâm lý né tránh rủi ro bao trùm thị trường và giá dầu thô tiếp tục tăng, đồng USD vẫn không tận dụng được nhu cầu trú ẩn an toàn để phục hồi.

Chỉ số DXY có thời điểm giảm về quanh 101,5 điểm, mức thấp nhất trong gần ba tuần, trước khi ổn định trở lại. Diễn biến này cho thấy đồng bạc xanh vẫn chịu áp lực, ngay cả khi những bất ổn trên thị trường quốc tế có thể thúc đẩy nhu cầu nắm giữ các tài sản an toàn.

Về địa chính trị, căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên quan đến eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi xung đột Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài. Những diễn biến này làm gia tăng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, đồng thời tạo thêm áp lực lên triển vọng lạm phát khi giá năng lượng duy trì ở mức cao.

Trong tuần này, tâm điểm thị trường sẽ chuyển sang các cuộc họp chính sách tiền tệ của những ngân hàng trung ương lớn. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến giữ nguyên biên độ lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,75 - 4% tại cuộc họp ngày 28/10. Tuy nhiên, giới đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến thông điệp của Fed về triển vọng lạm phát và khả năng điều chỉnh lãi suất trong những tháng cuối năm.

Tại châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được kỳ vọng tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 29/10. Phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ được theo dõi sát sao, nhất là những đánh giá về nguy cơ lạm phát kéo dài do giá năng lượng tăng.

Bên cạnh các quyết định chính sách, thị trường còn đón nhận loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, gồm chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thu nhập và chi tiêu cá nhân, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, số liệu điều chỉnh tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III, chỉ số nhà quản trị mua hàng Chicago (Chicago PMI) và chỉ số chi phí việc làm... Những dữ liệu này sẽ cung cấp thêm căn cứ để đánh giá sức khỏe nền kinh tế Mỹ cũng như triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Ngoài Fed và ECB, một số ngân hàng trung ương khác cũng dự kiến công bố quyết định lãi suất. Theo kỳ vọng thị trường được nêu trong báo cáo, Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) và Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) có thể tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào ngày 28/10, trong khi Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) dự kiến giữ nguyên lãi suất.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng được kỳ vọng duy trì chính sách hiện hành tại cuộc họp ngày 30/10./.