Tỷ giá USD hôm nay 24/10: USD ngân hàng giảm đáng kể trong tuần, Fed trước khả năng tiếp tục tăng lãi suất

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD vẫn đứng quanh mức 26.000 - 26.080 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 30 đồng so với cuối tuần trước.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.345,65 - 26.908,35 VND/USD.

Sáng 24/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố phiên gần nhất ở mức 25.627 đồng, giảm 10 đồng so với cuối tuần trước, đảo chiều so với mức tăng 8 đồng của tuần trước đó. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng, xuống 24.396 - 26.858 VND/USD.

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 25.610 - 26.020 VND/USD, cùng giảm 60 đồng ở cả hai chiều so với tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 25.640 - 26.020 VND/USD, cùng giảm 45 đồng ở cả hai chiều.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng sáng 24/10 cho thấy diễn biến trái chiều, trong đó USD và EUR đồng loạt giảm, trong khi GBP và JPY tăng giá tại cả Vietcombank và BIDV.

Cùng xu hướng với USD, tỷ giá EUR tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 28.219,06 - 29.707,60 VND/EUR, giảm lần lượt 174,08 đồng và 183,15 đồng. Tại BIDV, tỷ giá EUR mua vào - bán ra ở mức 28.388 - 29.760 VND/EUR, giảm tương ứng 119 đồng và 123 đồng.

Ở chiều ngược lại, tỷ giá GBP tại Vietcombank ở mức 33.700,78 - 35.132,35 VND/GBP, tăng lần lượt 67,97 đồng và 70,99 đồng. Tại BIDV, tỷ giá GBP giao dịch ở 33.957 - 35.225 VND/GBP, tăng tương ứng 139 đồng và 126 đồng.

Theo nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta, nhiều đồng tiền chủ chốt phục hồi khi USD suy yếu. Đồng bảng Anh được hỗ trợ bởi kỳ vọng chính sách tiền tệ tương đối thận trọng của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), trong khi đồng yên Nhật phục hồi nhẹ, nhưng vẫn chịu sức ép từ chênh lệch lãi suất với Mỹ và những bất định về lộ trình tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Đối với đồng euro, triển vọng phục hồi vẫn chịu ảnh hưởng bởi bất ổn tài khóa tại Pháp.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần ở 101,81 điểm, gần như đi ngang so với cuối tuần trước.

Hoạt động kinh tế Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong tháng 10, theo dữ liệu sơ bộ từ S&P Global. Cụ thể, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất tăng lên 56 điểm, mức cao nhất trong 53 tháng, từ 55,9 điểm của tháng 9 và vượt dự báo 55,6 điểm của thị trường. Trong khi đó, PMI ngành dịch vụ giảm từ 58,8 xuống 57,9 điểm, phù hợp với kỳ vọng.

Tính chung cả hai lĩnh vực, PMI tổng hợp giảm từ 58,4 điểm trong tháng 9 xuống 57,6 điểm trong tháng 10, song vẫn cho thấy hoạt động kinh tế Mỹ tiếp tục mở rộng mạnh mẽ.

Đánh giá về kết quả khảo sát, ông Chris Williamson - Chuyên gia kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence nhận định, dữ liệu PMI sơ bộ tháng 10 cho thấy kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh ngay từ đầu quý IV.

Sau khi dữ liệu PMI được công bố, đồng USD tiếp tục nhận được sự hỗ trợ nhẹ, trong bối cảnh hoạt động kinh tế Mỹ duy trì sức chống chịu tốt.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 10, song tăng lãi suất vào tháng 12. Fed sẽ chỉ thay đổi kế hoạch tăng lãi suất cuối năm nếu xuất hiện những diễn biến đủ lớn để làm thay đổi triển vọng kinh tế.

Đồng yên Nhật kết thúc tuần với diễn biến tích cực khi tỷ giá USD/JPY giảm hơn 0,72%, xuống mức 156,84, cho thấy đồng yên tăng giá so với đồng USD. Triển vọng đồng yên trong những tháng tới được hỗ trợ bởi lạm phát Nhật Bản duy trì trên 2%, kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) linh hoạt hơn trong điều hành chính sách tiền tệ, cùng với xu hướng dòng vốn Nhật Bản hồi hương và nhà đầu tư nước ngoài gia tăng mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản.

Trong phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản tuần qua, Phó Thống đốc BoJ Ryozo Himino nhận định, cảnh báo việc bình thường hóa chính sách tiền tệ quá chậm có thể gây bất lợi cho nền kinh tế. Quan điểm này củng cố kỳ vọng BoJ sẽ có những điều chỉnh chính sách phù hợp với diễn biến lạm phát, qua đó hỗ trợ đồng yên trong thời gian tới./.