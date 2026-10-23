Tài chính

Bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương để điều hành các mục tiêu phát triển

Hoàng Yến

Hoàng Yến

hoangyen@gmail.com
20:26 | 23/10/2026
(TBTCO) - Phát biểu về Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết một yêu cầu quan trọng là phải đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, có như vậy mới có thể điều hành được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
aa

Chiều 23/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Đấu thầu (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Phát biểu tại tổ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao các đại biểu Quốc hội đã nghiên cứu rất kỹ, rất trách nhiệm, đưa ra các ý kiến xác đáng, lý luận cụ thể. Các cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu cùng ý kiến thẩm tra của các cơ quan Quốc hội.

Củng cố vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương

Về Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Thủ tướng khẳng định việc hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công là hết sức cần thiết.

Bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương để điều hành các mục tiêu phát triển
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại tổ chiều 23/10. Ảnh: Đức Thanh

Một nội dung lớn được Thủ tướng nhấn mạnh là dự thảo đã khẳng định vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, đồng thời kế thừa quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Đối với bốn khoản thu phân chia gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường, tỷ lệ phân chia sẽ do Chính phủ trình Quốc hội quyết định tới từng nhóm địa phương theo định hướng ổn định lâu dài.

Dự thảo cũng bổ sung nguyên tắc khi ban hành chính sách, chế độ phải đánh giá đầy đủ tác động, xác định rõ nguồn lực và khả năng cân đối ngân sách của từng cấp. Theo Thủ tướng, đây là điểm rất quan trọng để khẳng định vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương.

Thủ tướng cho biết, quyết tâm năm nay là phải đưa cơ cấu thu của ngân sách trung ương tăng lên. Những năm vừa qua, tỷ lệ này giảm rất mạnh, trong khi ngân sách trung ương phải thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng ở lĩnh vực then chốt, hỗ trợ địa phương khó khăn và công trình, dự án trọng điểm, kể cả tại các địa phương đã tự cân đối ngân sách.

“Nếu không bảo đảm được vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương thì Chính phủ và Quốc hội không thể điều hành được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh”, Thủ tướng cho biết.

Gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng yêu cầu phân cấp, phân quyền phải đi cùng nguồn lực và trách nhiệm giải trình, “kiên quyết chấm dứt tình trạng giao nhiệm vụ nhưng không bảo đảm điều kiện thực hiện”.

Dự thảo kế thừa quy định giao HĐND cấp tỉnh quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các khoản thu; đồng thời bổ sung nguyên tắc bảo đảm nguồn lực cho cấp xã. Theo Thủ tướng, trách nhiệm của chính quyền xã, phường hiện rất lớn, yêu cầu công việc rất cao. Vì vậy, Luật phải có quy định khung bảo đảm phân cấp, phân bổ đầy đủ ngân sách, nguồn lực, phù hợp với nhiệm vụ quản lý, đặc điểm kinh tế, địa lý, dân cư và khả năng quản lý của cơ sở.

Đánh giá hiệu quả đầu tư trong suốt vòng đời dự án

Một nội dung quan trọng khác được Thủ tướng làm rõ là yêu cầu hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội đối với đầu tư công theo Kết luận số 18. Việc đánh giá hiệu quả không chỉ là hiệu quả kinh tế thuần túy. Đó còn là hiệu quả xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao năng lực hạ tầng, mức độ cải thiện đời sống và an sinh mà nhân dân được hưởng, Thủ tướng cho hay.

Bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương để điều hành các mục tiêu phát triển
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại tổ chiều 23/10. Ảnh: Chinhphu.vn

Việc đánh giá phải thực hiện liên tục trong toàn bộ vòng đời dự án, từ lập, thẩm định, phê duyệt đến tổ chức thực hiện, vận hành và khai thác sau đầu tư. Dự thảo đã quy định trách nhiệm của từng chủ thể, từ Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương đến thủ trưởng đơn vị dự toán, chủ chương trình và chủ đầu tư.

Riêng khoa học, công nghệ, Thủ tướng lý giải đây là lĩnh vực có nhiều vấn đề mới, đòi hỏi thẩm định chuyên môn kỹ lưỡng. Trách nhiệm phân bổ vốn vẫn thuộc cơ quan tài chính, nhưng phải có ý kiến thẩm định chuyên môn của Bộ Khoa học và Công nghệ để bảo đảm chắc chắn, khả thi, đúng yêu cầu phát triển.

Về thủ tục, dự án nhóm C không thực hiện phê duyệt chủ trương đầu tư riêng mà tích hợp một số nội dung vào bước phê duyệt quyết định đầu tư. Với dự án nhóm A, nhóm B, dự án quan trọng quốc gia, vẫn bắt buộc có bước phê duyệt chủ trương đầu tư. Chính phủ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ, nhưng “quan trọng nhất là phải bảo đảm hiệu quả và mục tiêu đầu tư”.

Đối với Luật Đấu thầu (sửa đổi), Thủ tướng nhấn mạnh trước hết phải phân định hoạt động đấu thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu với hoạt động áp dụng pháp luật khác có liên quan. Đây là vấn đề vướng mắc nhiều trong các lĩnh vực y tế, khoa học, công nghệ và năng lượng.

Dự thảo đồng thời trao quyền, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong quyết định các hoạt động đấu thầu, mua sắm, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả; làm rõ hành vi bị cấm, thẩm quyền xử lý vi phạm và trách nhiệm của các bên.

Đối với mua sắm trong y tế, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát kỹ quy định về mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế. Những nội dung này liên quan ngân sách, bảo hiểm y tế và cả các biện pháp khẩn cấp vì sức khỏe nhân dân. Chính phủ cũng nghiên cứu quy định về mua sắm trực tiếp cho bệnh viện, cơ sở y tế và một số lĩnh vực đặc thù để tiết giảm khâu trung gian, tiết giảm chi phí.

Theo Thủ tướng, các gói thầu rất đa dạng về tính chất, ngành, lĩnh vực, không thể có một quy định pháp luật điều chỉnh hết mọi tình huống thực tiễn. Dự thảo cần điều chỉnh những vấn đề chung nhất; với đặc thù phải có hướng dẫn cụ thể, vừa đạt hiệu quả cao nhất, đem lại lợi ích cho dự án, vừa kiểm soát chi phí.

Đấu thầu hay chỉ định thầu, chủ đầu tư là người quyết định

Bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương để điều hành các mục tiêu phát triển
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại tổ chiều 23/10. Ảnh: Đức Thanh

Trao đổi về đấu thầu và chỉ định thầu, Thủ tướng dẫn thực tế có gói thầu thực hiện đấu thầu nhưng mức tiết kiệm thấp, trong khi có trường hợp chỉ định thầu kèm yêu cầu giảm giá 5% hoặc 10% lại triển khai nhanh, đúng tiến độ.

“Nên cuối cùng vai trò của chủ dự án, của chủ đầu tư mới là người quyết định; trách nhiệm cuối cùng vẫn là con người. Người tổ chức thực hiện mà không trung thực, không khách quan, không vì lợi ích chung, thì đấu thầu vẫn có sai phạm, vi phạm, kể cả đấu thầu quốc tế”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Về sửa đổi các luật thuế, Thủ tướng cho biết các đề xuất nhằm thể chế hóa Nghị quyết 71, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Đối với miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Thủ tướng cho biết số thu thuế của các doanh nghiệp này không lớn nhưng ý nghĩa sẽ lớn hơn rất nhiều. Với hóa đơn, chứng từ tài chính đầy đủ, có thể bóc tách chi phí; các cơ sở giáo dục, y tế hoàn toàn có thể kiểm soát. Ý nghĩa của chính sách là tăng cường chất lượng phục vụ người bệnh và học sinh.

Thủ tướng đồng thời phân biệt chính sách thuế với yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm. Dù có miễn thuế hay không miễn thuế thì đây cũng là yêu cầu ưu tiên hàng đầu, phải thực hiện theo pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Về vấn đề thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, đất chậm đưa vào sử dụng, Thủ tướng tán thành ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát để quy định về đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng sao cho rõ ràng, dễ áp dụng và khả thi trên thực tế; cũng như không chồng chéo về thuế suất, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Luật Đất đai.

Hoàng Yến
Từ khóa:
Thủ tướng Lê Minh Hưng luật đấu thầu luật ngân sách nhà nước ngân sách trung ương

Bài liên quan

Hạn chế trúng thầu giá thấp nhưng không bảo đảm chất lượng

Hạn chế trúng thầu giá thấp nhưng không bảo đảm chất lượng

Thống nhất quản lý đầu tư công trong quy trình ngân sách

Thống nhất quản lý đầu tư công trong quy trình ngân sách

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nếu lạm phát tăng, thành quả tăng trưởng sẽ bị xói mòn

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nếu lạm phát tăng, thành quả tăng trưởng sẽ bị xói mòn

Dành cho bạn

Cục Hải quan có Trưởng ban Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng mới

Cục Hải quan có Trưởng ban Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng mới

Chính thức triển khai 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID

Chính thức triển khai 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID

VPBank ưu đãi chuyển tiền quốc tế, tiếp sức hành trình du học

VPBank ưu đãi chuyển tiền quốc tế, tiếp sức hành trình du học

Chứng khoán ngày 23/10: VN-Index nối dài đà phục hồi, tiến sát mốc 1.780 điểm

Chứng khoán ngày 23/10: VN-Index nối dài đà phục hồi, tiến sát mốc 1.780 điểm

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Triển khai hàng loạt chính sách để người dân được thụ hưởng thành quả tăng trưởng

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Triển khai hàng loạt chính sách để người dân được thụ hưởng thành quả tăng trưởng

Giá đất phải cân bằng, ổn định, minh bạch

Giá đất phải cân bằng, ổn định, minh bạch

Đọc thêm

Xuất cấp trên 134 nghìn tấn gạo và hàng nghìn vật tư dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương

Xuất cấp trên 134 nghìn tấn gạo và hàng nghìn vật tư dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương

(TBTCO) - Tính từ đầu năm đến ngày 20/10/2026, Cục Dự trữ Nhà nước cùng các bộ, ngành liên quan đã chủ động triển khai xuất cấp kịp thời một lượng lớn lương thực, vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia nhằm phục vụ công tác an sinh xã hội, phòng chống thiên tai và đảm bảo an ninh - quốc phòng.
Chỉ trưng mua, trưng dụng tài sản khi thực sự cần thiết

Chỉ trưng mua, trưng dụng tài sản khi thực sự cần thiết

(TBTCO) - Trình bày về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định việc trưng mua, trưng dụng chỉ được thực hiện khi thực sự cần thiết và các biện pháp huy động khác không đáp ứng được yêu cầu, tránh áp dụng tùy tiện với tài sản của tổ chức và cá nhân.
Thúc đẩy hợp tác tài chính APEC, sẵn sàng vai trò chủ nhà năm 2027

Thúc đẩy hợp tác tài chính APEC, sẵn sàng vai trò chủ nhà năm 2027

(TBTCO) - Từ ngày 19 đến 21/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC (APEC FMM) năm 2026 tại Hồng Kông, Trung Quốc. Chuyến công tác có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam tiếp nhận vai trò chủ trì tiến trình năm 2027, đồng thời tăng cường hợp tác kinh tế - tài chính với các nền kinh tế thành viên và các tổ chức tài chính quốc tế.
Xuất cấp bổ sung gần 451 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ngãi

Xuất cấp bổ sung gần 451 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ngãi

(TBTCO) - Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3502/QĐ-BTC ngày 21/10/2026 giao Cục Dự trữ nhà nước xuất cấp bổ sung 450.677 kg gạo dự trữ quốc gia (DTQG) nhập kho năm 2026 cho tỉnh Quảng Ngãi, hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2026-2027 theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đẩy nhanh bàn giao 11 cơ sở nhà, đất dôi dư

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đẩy nhanh bàn giao 11 cơ sở nhà, đất dôi dư

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung hoàn thành bàn giao 11 cơ sở nhà, đất đã có quyết định chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý nhưng chưa hoàn tất trên thực tế trong năm 2026. Kết quả thực hiện nhiệm vụ này sẽ được đưa vào theo dõi, đánh giá KPI của người đứng đầu đơn vị.
Đề xuất áp thuế 0,2% với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng

Đề xuất áp thuế 0,2% với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng

(TBTCO) - Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng, đất chậm đưa vào sử dụng tại Điều 7 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để thực hiện chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 21-NQ/TW.
Bộ Tài chính đề nghị rà soát, xử lý xe ô tô dôi dư theo định mức mới

Bộ Tài chính đề nghị rà soát, xử lý xe ô tô dôi dư theo định mức mới

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 15829/BTC-QLCS đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 379/2026/NĐ-CP của Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, trong đó yêu cầu xác định số lượng xe phục vụ công tác chung theo quy định mới và thực hiện xử lý xe ô tô dôi dư (nếu có).
Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Tài chính giai đoạn 2026 - 2030

Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Tài chính giai đoạn 2026 - 2030

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 tại Quyết định số 3049/QĐ-BTC ngày 21/10/2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

TP.Hồ Chí Minh: Mở rộng cơ hội đầu tư xanh qua kết nối quốc tế

TP.Hồ Chí Minh: Mở rộng cơ hội đầu tư xanh qua kết nối quốc tế

VSBF 2026: Định hình tương lai tài chính - ngân hàng giữa "làn sóng" công nghệ và xu thế phát triển bền vững

VSBF 2026: Định hình tương lai tài chính - ngân hàng giữa "làn sóng" công nghệ và xu thế phát triển bền vững

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương để điều hành các mục tiêu phát triển

Bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương để điều hành các mục tiêu phát triển

Khối ngoại bán ròng ACB gần 470 tỷ đồng, dòng vốn phân hóa mạnh ở nhóm ngân hàng

Khối ngoại bán ròng ACB gần 470 tỷ đồng, dòng vốn phân hóa mạnh ở nhóm ngân hàng

Hai lãnh đạo Tập đoàn CMH Việt Nam bị phạt tổng cộng 450 triệu đồng

Hai lãnh đạo Tập đoàn CMH Việt Nam bị phạt tổng cộng 450 triệu đồng

Chứng khoán phái sinh ngày 23/10: Sôi động hơn khi VN30-Index vượt mốc 1.900 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 23/10: Sôi động hơn khi VN30-Index vượt mốc 1.900 điểm

Room tín dụng cạn dần cùng chế tài siết chặt, cuộc đua lãi suất khó "nóng" trở lại cuối năm

Room tín dụng cạn dần cùng chế tài siết chặt, cuộc đua lãi suất khó "nóng" trở lại cuối năm

Ngày 23/10: Giá heo hơi rơi xuống mốc đáy kỷ lục mới

Ngày 23/10: Giá heo hơi rơi xuống mốc đáy kỷ lục mới

Lãi suất huy động giảm tới 0,9 điểm phần trăm, ưu đãi lãi vay được "khoanh vùng"

Lãi suất huy động giảm tới 0,9 điểm phần trăm, ưu đãi lãi vay được "khoanh vùng"

Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan với hàng hóa mua gom của cư dân biên giới

Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan với hàng hóa mua gom của cư dân biên giới

Ngân hàng Thế giới cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong các ưu tiên tài chính phát triển và APEC 2027

Ngân hàng Thế giới cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong các ưu tiên tài chính phát triển và APEC 2027

Ngày 22/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 22/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Đưa Trung tâm tài chính quốc tế đi vào vận hành thực chất, an toàn và hiệu quả

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Đưa Trung tâm tài chính quốc tế đi vào vận hành thực chất, an toàn và hiệu quả

Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 23/10: Giá vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước vàng nhẫn biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 23/10: Giá vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước vàng nhẫn biến động trái chiều