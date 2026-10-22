Nghị định số 379/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 2/10/2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11 tới đây. Để triển khai kịp thời, hiệu quả các quy định mới, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị định đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, bảo đảm các đối tượng chịu tác động nắm bắt đầy đủ, chính xác, kịp thời chính sách và thực hiện trách nhiệm được giao.

Bộ Tài chính đề nghị rà soát, xử lý xe ô tô dôi dư theo định mức mới. Ảnh minh họa

Một nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Tài chính lưu ý là các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức xác định số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung được sử dụng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 379/2026/NĐ-CP. Thông báo kết quả cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý và Bộ Tài chính theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 40 của Nghị định. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện quy định về xử lý chuyển tiếp tại Điều 39.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản thuộc thẩm quyền theo Nghị định số 379/2026/NĐ-CP. Nội dung rà soát tập trung vào các văn bản về phân bổ, điều hòa số lượng xe ô tô; quyết định chủng loại xe phục vụ công tác chung và quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại khoản 3 Điều 22, các Điều 23, 24, 25, 28, khoản 1 Điều 38 và khoản 5 Điều 39 của Nghị định.

Việc sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác các chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng cũng phải được thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Điều 37 và Điều 38 của Nghị định.

Đối với một số nhiệm vụ cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Quốc hội tham mưu cơ quan, người có thẩm quyền quy định các nội dung theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 379/2026/NĐ-CP. Bộ Y tế rà soát các quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế theo thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp. Bộ Ngoại giao rà soát Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu cần thiết.

Theo Bộ Tài chính, việc triển khai đầy đủ các quy định mới nhằm bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công cho xã hội, đồng thời xử lý kịp thời xe ô tô dôi dư (nếu có), góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.