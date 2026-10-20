Tài chính

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33: Việt Nam ấn tượng với kỷ lục FDI và mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Minh Đức

Minh Đức

23:07 | 20/10/2026
Ngày 20/10/2026, tại Hồng Kông (Trung Quốc) Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33 (FMM 2026) đã chính thức khai mạc, quy tụ lãnh đạo ngành Tài chính từ 21 nền kinh tế thành viên, cùng đại diện các tổ chức quốc tế lớn.
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Đối thoại chính sách trước những biến động toàn cầu

Trong số các nội dung thảo luận vào sáng ngày 20/10/2026, diễn biến kinh tế vĩ mô và triển vọng tăng trưởng khu vực trước các biến động toàn cầu đã trở thành chủ đề được các Bộ trưởng Tài chính và Trưởng đoàn APEC quan tâm, tập trung thảo luận nhiều nhất.

Tại Hội nghị, bức tranh kinh tế vĩ mô toàn cầu và khu vực là nội dung trọng tâm được đại diện các tổ chức quốc tế và các nền kinh tế thành viên tập trung phân tích.

Theo nhận định của IMF, ADB và AIIB, triển vọng tăng trưởng khu vực chịu tác động đan xen giữa các yếu tố rủi ro địa chính trị và động lực từ công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33: Việt Nam ấn tượng với kỷ lục FDI và mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33 (FMM 2026) đã chính thức diễn ra tại Hồng Công (Trung Quốc) trong 2 ngày từ 20 - 21/10.

Các tổ chức tài chính quốc tế lưu ý nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng và vận tải năng lượng do xung đột tại khu vực Trung Đông, cùng tác động của hiện tượng El Niño đến an ninh lương thực, có thể gây áp lực lên mặt bằng giá và đẩy lạm phát khu vực lên mức 4,2%.

Đồng thời, làn sóng đầu tư vào AI và xuất khẩu thiết bị công nghệ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng, song cũng đặt ra thách thức về khoảng cách phát triển hạ tầng số giữa các nền kinh tế. Về định hướng chính sách, AIIB khuyến nghị các quốc gia đẩy mạnh đầu tư hạ tầng số và chuyển dịch năng lượng, trong đó nguồn vốn đầu tư công đóng vai trò vốn mồi để thu hút các nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân.

Tham gia thảo luận, đại diện các nền kinh tế thành viên APEC đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn, giải pháp điều hành, nhằm gia tăng tính linh hoạt, củng cố năng lực tự cường kinh tế vĩ mô và khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ ghi nhận vai trò tiên phong của đổi mới công nghệ trong việc thu hút các dòng vốn đầu tư; đồng thời đánh giá cao tính hiệu quả của giải pháp tự điều chỉnh chuỗi cung ứng và lưu kho nhằm giảm thiểu các cú sốc từ thị trường năng lượng thế giới.

Lãnh đạo Bộ Tài chính Trung Quốc chia sẻ mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức khoảng 5%. Nền kinh tế này đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi xanh và kích cầu tiêu dùng thông qua kế hoạch giải ngân đầu tư công lên tới 30.000 tỷ Nhân dân tệ, gắn liền với việc kiện toàn mạng lưới an sinh xã hội.

Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn điều hành kinh tế

Nhận lời mời từ Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Lan Fo'an (Chủ nhà APEC 2026), Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn - đại diện cho quốc gia chủ nhà APEC 2027 - đã tham dự và là một trong những diễn giả chính phát biểu đề dẫn tại phiên thảo luận vĩ mô then chốt này, cùng với Lãnh đạo Bộ Tài chính Trung Quốc và Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33: Việt Nam ấn tượng với kỷ lục FDI và mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33 (FMM 2026). Ảnh: Quy Anh

Việc Việt Nam được tin tưởng đảm nhiệm vai trò diễn giả chính không chỉ khẳng định vị thế, uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế, mà còn là sự ghi nhận của cộng đồng APEC đối với những kết quả điều hành kinh tế vĩ mô ấn tượng của Việt Nam thời gian qua.

Tham gia thảo luận về tình hình kinh tế vĩ mô, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chia sẻ nhận định về tình hình kinh tế thế giới và khu vực, thông tin về tình hình và triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026.

Về tình hình kinh tế thế giới, tăng trưởng kinh tế dự báo đạt 3,1% (2026) và 3,4% (2027) nhờ sự linh hoạt của thị trường năng lượng và đầu tư vào AI. Tuy nhiên, thế giới vẫn đối mặt rủi ro từ căng thẳng địa chính trị, lãi suất cao và khoảng cách công nghệ giữa các nền kinh tế.

Về phía Việt Nam, kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng tích cực, GDP đạt 9,01%, CPI tăng 4,52%. Việt Nam đón nhận nhiều tín hiệu tích cực khi được nâng hạng lên thị trường chứng khoán mới nổi, đạt mức “Xếp hạng đầu tư” về và gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình cao.

Thu hút FDI tăng kỷ lục với vốn đăng ký đạt 50,36 tỷ USD. Cơ cấu chi ngân sách được tối ưu khi tỷ trọng chi đầu tư phát triển tăng lên khoảng 40%, chi thường xuyên được tiết kiệm nhờ tinh gọn bộ máy hành chính. Nợ công được duy trì ở mức an toàn khoảng 35 - 36% GDP, tạo dư địa tài khóa để đầu tư cho hạ tầng chiến lược và các dự án trọng điểm.

Các thành tựu này đạt được nhờ sự phối hợp giữa chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm và tiền tệ linh hoạt.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33: Việt Nam ấn tượng với kỷ lục FDI và mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33 (FMM 2026) đã chính thức diễn ra tại Hồng Công (Trung Quốc) trong 2 ngày từ 20 - 21/10/2026.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, những thành tựu nổi bật của Việt Nam đạt được nhờ sự kết hợp hài hòa giữa chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, chính sách tiền tệ linh hoạt và quyết tâm cải cách thể chế mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng ghi nhận nhiều mốc phát triển chiến lược khi chính thức gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao, đạt mức “Xếp hạng đầu tư” và được nâng hạng lên thị trường chứng khoán mới nổi.

Hướng tới giai đoạn phát triển tiếp theo và chuẩn bị cho Năm APEC 2027, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ các nút thắt thể chế và đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng khẳng định các kết quả trên đến từ sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, chính sách tiền tệ linh hoạt và cải cách thể chế. Hướng tới năm 2027, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trên cơ sở giữ vững ổn định vĩ mô và đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ.

Dự kiến ngày 21/10, trong khuôn khổ FMM 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam tiếp tục tham dự các phiên họp và tiếp xúc song phương. Tại Lễ Bế mạc Hội nghị, Việt Nam sẽ chính thức được trao vai trò chủ nhà Năm APEC 2027./.
Minh Đức
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