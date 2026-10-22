Lãi suất huy động giảm tới 0,9 điểm phần trăm, ưu đãi lãi vay được "khoanh vùng"

“Làn sóng” giảm lãi suất lan rộng, kỳ hạn trên 6 tháng dẫn sóng

Hai ngày sau cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng về việc giảm lãi suất, thị trường ghi nhận “làn sóng” điều chỉnh rõ nét hơn.

Khảo sát biểu lãi suất niêm yết của gần 50 ngân hàng vào chiều ngày 21/10 cho thấy, số lượng ngân hàng giảm lãi suất đã tăng đáng kể so với ngày trước đó, trong đó phần lớn các nhà băng đồng loạt hạ 0,5 điểm phần trăm ở kỳ hạn 12 tháng.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Chỉ riêng kỳ hạn 12 tháng, dữ liệu khảo sát đã ghi nhận ít nhất 24 ngân hàng giảm lãi suất so với trước cuộc họp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ngân hàng chưa điều chỉnh biểu lãi suất niêm yết.

Đáng chú ý, KienlongBank có mức điều chỉnh mạnh nhất trong nhóm ngân hàng được thống kê, giảm tới 0,9 điểm phần trăm so với trước cuộc họp, đưa lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng xuống còn 5%/năm.

Tiếp đến, BVBank giảm 0,6 điểm phần trăm, xuống 6,05%/năm.

“Làn sóng” giảm lãi suất cũng lan rộng tại nhiều ngân hàng với mức điều chỉnh phổ biến 0,5 điểm phần trăm. Trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, hôm nay cả nhóm “big 4” gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank cùng đưa lãi suất kỳ hạn 12 tháng về 5,4%/năm.

Ở khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, Bac A Bank niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,6%/năm sau khi giảm 0,5 điểm phần trăm. OCB và PGBank cùng ở mức 6,2%/năm; MSB 6%/năm. Techcombank giảm 0,3 điểm phần trăm về 5,85%/năm.

Cùng mức giảm 0,5 điểm phần trăm, MB, Nam A Bank và NCB đưa lãi suất về 5,7%/năm; VietBank còn 5,5%/năm; SACOMBANK và TPBank cùng ở mức 5,4%/năm.

Ở nhóm có lãi suất thấp hơn, ACB và PVcomBank cùng niêm yết 4,8%/năm; GPBank 4,6%/năm và SeABank 4,3%/năm sau điều chỉnh...

Trái với “làn sóng” giảm lãi suất dồn dập ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, nhóm kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng ghi nhận những điều chỉnh khá thưa thớt.

Tại kỳ hạn 3 tháng, chỉ một số ngân hàng hạ lãi suất, trong đó SeABank giảm 0,5 điểm phần trăm, xuống 3,95%/năm; ACB giảm 0,4 điểm phần trăm, còn 4%/năm; PVcomBank giảm 0,25 điểm phần trăm, xuống 4,5%/năm và LPBank giảm nhẹ 0,1 điểm phần trăm, còn 4,2%/năm.

“Khoanh vùng” giảm lãi suất cho vay, không phải tất cả đều hưởng lợi

Diễn biến này xuất hiện ngay sau cuộc họp ngày 19/10, khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời tuyệt đối không chạy đua tăng lãi suất huy động.

Yêu cầu hạ lãi suất huy động thực tế, không chỉ trên biểu niêm yết Ngày 21/10, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn số 9736/NHNN-CSTT, yêu cầu ngân hàng thương mại thực hiện giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới, đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong các tháng cuối năm 2026 so với mức lãi suất của chính ngân hàng thương mại tại kỳ báo cáo ngày 11/10/2026 - 20/10/2026.

Ở chiều cho vay, cơ quan điều hành yêu cầu các ngân hàng tập trung nguồn lực, tiết giảm chi phí hoạt động và chia sẻ lợi nhuận để giảm lãi suất thực chất cho khách hàng, trong đó ưu tiên giảm 1,5 - 2 điểm phần trăm đối với các khoản vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Điểm đáng chú ý là yêu cầu giảm lãi suất lần này đi kèm các biện pháp giám sát và xử lý gắn trực tiếp với việc cắt giảm room tín dụng, hoặc yêu cầu áp dụng một số tỷ lệ bảo đảm an toàn cao hơn mức quy định, tạo thêm sức ép để các ngân hàng sớm điều chỉnh biểu lãi suất.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ngân hàng thương mại thực hiện giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, với thực tế vẫn còn nhiều ngân hàng chưa giảm lãi suất niêm yết, mức độ lan tỏa của đợt điều chỉnh này sẽ cần tiếp tục được theo dõi trong những ngày tới, đặc biệt là khả năng chuyển hóa việc giảm lãi suất huy động thành giảm lãi suất cho vay thực chất đối với doanh nghiệp và người dân.

Bởi “làn sóng” hạ lãi suất chưa chắc đã lan tới mọi người vay. Các gói ưu đãi hiện chủ yếu hướng vào sản xuất, kinh doanh, khách hàng ưu tiên hoặc khoản vay mới; trong khi người vay mua nhà, ô tô hay tiêu dùng... có thể vẫn đứng ngoài cuộc.

Ngoài ra, đằng sau những thông tin “giảm tới 2 điểm phần trăm” hay “lãi suất từ 5%/năm” thường là những điều kiện đi kèm về đối tượng, sản phẩm, dịch vụ và thời gian áp dụng. Nếu ưu đãi chỉ kéo dài 3 - 6 tháng đầu thì chỉ có thể giúp người vay nhẹ gánh trước mắt, nhưng áp lực trả nợ vẫn có nguy cơ quay lại khi lãi suất thả nổi được áp dụng.

Theo đánh giá của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), các ngân hàng sẽ giảm lãi suất cho vay có chọn lọc, tập trung vào sản xuất, kinh doanh và những lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên.

Theo đó, biên lãi ròng (NIM) chịu tác động, nhưng chỉ ở một phần danh mục cho vay, đi kèm với việc gia tăng kiểm soát chất lượng tín dụng.

Cụ thể, mức giảm lãi suất cho vay 1,5 - 2%/năm sẽ tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực Chính phủ khuyến khích như: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giáo dục, đào tạo và công nghiệp văn hóa... Qua đó, áp lực lãi vay đối với các lĩnh vực này sẽ được giảm bớt.

Trên thực tế, nhiều ngân hàng đã chủ động giảm lãi suất với các gói tín dụng được “khoanh vùng” theo từng nhóm khách hàng. SACOMBANK triển khai gói tín dụng lên tới 40.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 6% dư nợ, dành cho doanh nghiệp thuộc các ngành chủ lực, xuất nhập khẩu và doanh nghiệp FDI, với mức giảm 2%/năm.

Vietbank dành 3.000 tỷ đồng, tương đương 2,5% dư nợ, cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1,5%/năm.

BIDV tập trung vào các khoản vay ngắn hạn, quy mô 100.000 tỷ đồng, tương ứng 4% dư nợ...