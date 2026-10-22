Thị trường

Ngày 22/10: Giá cao su thế giới tiếp đà suy yếu, trong nước ổn định

06:32 | 22/10/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (22/10) xu hướng điều chỉnh giảm chiếm ưu thế. Cụ thể, trên sàn TOCOM giảm 0,27 - 1,07%; sàn SHFE giảm 1,23 - 1,31%; sàn SGX giảm nhẹ 0,40%. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp duy trì ổn định.
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Ngày 22/10: Giá cao su thế giới tiếp đà suy yếu, trong nước ổn định
Giá cao su thế giới hôm nay xu hướng điều chỉnh giảm chiếm ưu thế.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 448 Yên/kg giảm 1,07%. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 443,80 Yên/kg, giảm 0,27%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,05 Baht (0,05%) lên mức 96,44 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.925 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,23%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.550 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,31%.

Hợp đồng cao su butadiene tháng 11 giao dịch nhiều nhất trên Sàn SHFE giảm 280 Nhân dân tệ, tương đương 1,73%, xuống 15.900 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 đi ngang ở mức 256,20 Cent/kg. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 251,80 Cent/kg, giảm 0,40%.

Giá cao su thế giới hôm nay có xu hướng điều chỉnh giảm chiếm ưu thế, đặc biệt tại sàn Thượng Hải. Điều này cho thấy áp lực bán vẫn hiện hữu trên thị trường Trung Quốc, đồng thời làm gia tăng lo ngại về khả năng duy trì đà phục hồi của giá cao su trong ngắn hạn.

Tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM cũng đồng loạt giảm Tương tự, sàn SGX giá cao su TSR20 biến động trong biên độ hẹp. Duy nhất thị trường Thái Lan giá tăng nhẹ.

Áp lực điều chỉnh hiện nay cũng nối tiếp xu hướng suy yếu của thị trường cao su châu Á trong tuần trước. Trong thời gian tới, giá cao su được dự báo tiếp tục giằng co và có thể chịu thêm áp lực điều chỉnh nếu lực mua tại thị trường Trung Quốc không cải thiện. Nhu cầu nguyên liệu từ ngành sản xuất lốp xe, diễn biến giá dầu thô và điều kiện thời tiết tại các quốc gia sản xuất cao su lớn ở Đông Nam Á sẽ là những yếu tố cần theo dõi. Trong đó, nguy cơ gián đoạn khai thác do mưa lớn có thể hỗ trợ giá, nhưng chưa đủ bảo đảm thị trường sớm quay lại xu hướng tăng.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su của các doanh nghiệp được khảo sát nhìn chung ổn định. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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